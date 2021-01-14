Куди йдуть прихильники Трампа, яких вигнали з соцмереж. Три платформи

Алістер Колман

BBC Monitoring

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У той час, як великі соціальні медіаплатформи закривають облікові записи, що поширюють теорії змови про американські вибори, багато конспірологічних та праворадикальних груп у США шукають нового прихистку.

Twitter не тільки виштовхнув президента з цієї платформи. Він також закрив близько 70 тисяч акаунтів, що пов'язані з теорією змови QAnon.

Facebook каже, що докладає зусиль, щоб закрити групи "Зупиніть крадіжку", які безпідставно заявляють, що в Дональда Трампа вкрали перемогу на президентських виборах.

Однією з найпопулярніших альтернатив була платформа Parler, яка виступає за "свободу слова", однак її теж закрили за пости із закликами до насильства.

Наплив у Gab

Багато колишніх користувачів Parler перейшли до Gab - платформи, що подібна до Twitter, і популярна серед консервативних груп. Gab сповнена екстремістського контенту та вітає прихильників QAnon з розпростертими руками.

Ця мережа заявляє, що до неї долучилися мільйон нових користувачів з часу бунтів у Вашингтоні 6 січня.

Вважається, що кількість користувачів Gab набагато менша, аніж у Parler, в якої було близько 16 мільйонів користувачів.

Gab немає в онлайн-магазинах GooglePlay та AppStore - на неї можна лише підписатися на вебсайті, який останнім часом був нестабільним через підвищений трафік, і мережа змушена була встановлювати нові сервери.

Автор фото, Getty Images

До груп QAnon на Gab останніми днями приєдналися десятки тисяч підписників, а їхня загальна кількість тепер перевищує 400 тисяч.

У той же час інші переходять на MeWe, яка подібна до Facebook і заявляє, що не добуває дані користувачів із комерційними цілями.

Інше місце для прихильників Трампа - це сайт thedonald.win, старомодна дошка обговорень, на якій багато консервативних конспірологічних теорій та некритичної дискусії про президента США.

Її заснували після того, як адміністрація Reddit забанила підрозділ сайту The Donald, який був простором для прихильників Трампа. Подібно до Gab, вона нагадує ехокамеру для праворадикальних поглядів.

Онлайн-подорож за мотивами джихадистів

Можна провести паралелі з джихадистами, з голосами яких також боролися після заснування Ісламської держави на Близькому Сході.

Групі ІДІЛ та Аль-Каїді часто доводилося відновлювати свою присутність онлайн після того, як соцмережі ідентифікували та закривали їхні акаунти, примушуючи їх до кочового способу життя онлайн.

Вони вже пристосувалися до життя поза межами таких великих мереж, як Twitter і Facebook, та експлуатували менш відомі платформи та додатки, аби розповсюдити свої ідеї.

Однак це створює ризик, що маргінальні члени радикальних кіл непомітно перекочують до закритих платформ із наскрізним шифруванням, де їхню радикалізацію стане неможливо моніторити.