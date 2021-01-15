"Смерть 2020-му". Як творці "Чорного дзеркала" познущалися з важкого року і згадали про Україну

Автор фото, Netflix

Псевдодокументальна політична комедія від Netflix "Смерть 2020-му", що вийшла наприкінці грудня, з гумором, подекуди чорним, згадує події складного року.

Сценарист Чарлі Брукер регулярно робив іронічні огляди поточних подій та їхнього висвітлення у ЗМІ для BBC, а тепер, разом зі співавторкою Аннабель Джонс, використав схожий формат для американського стрімінгового сервісу.

У саркастичному стилі у фільмі згадуються буремні події останніх 12 місяців, здебільшого у Сполучених Штатах та Великій Британії, - від лісових пожеж та пандемії до брекзиту та президентських виборів у США.

"Це схоже на якісні документальні фільми, які часто можна бачити на Netflix, про якісь жахливі події, але тут те, що відбувалося протягом року, обговорюють вигадані герої", - пояснював Брукер в інтерв'ю BBC.

Як "експерти" виступають герої Семюела Л. Джексона, Лайзи Кудроу, Г'ю Ґранта (якого спочатку важко впізнати) та інших.

Закадровий текст для фільму, над яким загалом працювали 18 авторів, читає актор Лоуренс Фішборн, відомий за роллю Морфеуса в "Матриці".

"України не існує"

У 70-хвилинному фільмі згадали і про Україну, в контексті історії про імпічмент Трампа.

Ліза Кудроу, відома за роллю Фібі в серіалі "Друзі", грає неофіційну речницю Білого дому, яка стверджує, що для імпічменту "не було жодних підстав".

Вона каже: "Демократи стверджують, що Трамп змусив Україну накопати бруду про родину Байденів, і їхній єдиний "доказ" цього - це стенограма того, як він це робив".

"І що ж він сказав у стенограмі?", - питає журналіст за кадром. "В якій стенограмі? Я нічого такого не казала", - реагує героїня Кудроу.

Після нагадування журналіста вона незворушно заперечує: "Немає такого місця як Україна".

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Одну з ролей у стрічці зіграла Ліза Кудроу

Під кінець Україна знову згадується у фільмі, знову у зв'язку з Байденами.

"Ви ж казали, що Україна не існує?" - зауважує журналіст за кадром.

"Це не важливо. Важливо те, що основні ЗМІ про це мовчать!" - відповідає "речниця", пародіюючи звинувачення на адресу медіа з боку деяких прибічників Трампа.

Гру Кудроу високо оцінили прихильники, пише Daily Mail.

А Брукер розповів, що акторка влучно пропонувала дії для своєї героїні: "Ліза Кудроу - це хороший приклад того, як хтось робив кілька конкретних пропозицій, які потім вписували у сценарій".

Критики проти глядачів

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко порекомендував подивитися "Смерть 2020-му" в контексті блокування Дональда Трампа у Twitter, свободи слова та фейкових новин у соцмережах.

"З чим насправді маємо справу - гарно ілюструють дві документалки на Netflix - "Social Dilemma" та "Death to 2020". Якщо ще не бачили - рекомендую подивитись, але також не забувайте про критичне мислення. І про всяк випадок ще раз перегляньте достовірність своєї стрічки новин", - зазначив міністр у Telegram.

Глядачі та критики по-різному сприйняли "Смерть 2020-му". На популярному сайті IMDB рейтинг фільму становить 6,7 з 10. На сайті Rotten Tomattoes думки розділилися: 67% глядачів поставили псевдодокументалці схвальні відгуки, при цьому позитивно її сприйняли лише 37% критиків.

Чимало західних видань розкритикували стрічку, хоча були й позитивні відгуки.

Газета Australian назвала стрічку "болюче смішним комедійним підсумком жахливого року". "Разом з вакциною, сміх - це найкращі ліки, тож тепер старе остаточно позаду", пише видання.

"Дотепна, зібрана нашвидкуруч і трохи шалена комедійна ретроспектива висміює найгірший рік в історії", - описує фільм Los Angeles Times.

А от оглядач Independent поставив фільму 1 зірку з 10 можливих, назвавши витвір Netflix "повною мішаниною".

На його думку, фільм "не може визначитися, для якої він аудиторії - британської чи американської, і зрештою не задовольняє нікого".

Надто часто доводиться чекати на кульмінаційну фразу жарту, яка так і не з'являється, каже критик, додаючи, що від деяких реплік "хочеться залізти під диван".

"Ви будете радіти, що це скінчилося", - оголошує оглядач свій вердикт, порівнюючи фільм з роком, що минув.

На думку видання Hollywood Reporter, "Смерть 2020-му" - "це банальний витвір застарілої політичної сатири і заяложеної документальної пародії, що згадує минулий рік у такий спосіб, який здаватиметься свіжим лише, якщо ви суворо обмежили себе в доступі до ЗМІ з лютого".

Сміятися можна хіба що завдяки ентузіазму вражаючого акторського складу, зазначає видання, зазначаючи, що в цілому неясно, чому комусь взагалі захочеться згадати неприємний досвід 2020 року.

"Команда сценаристів намагається охопити все, і в результаті фільм надто сильно розпиляється", - пише трохи менш критична оглядачка Metro, яка зауважує, що фільму "бракує магії "Чорного дзеркала".

"Найочевидніший аргумент - це те, наскільки злочинно мало використали декого з гостей. Деяким дали лише кілька хвилин екранного часу, а інших використали більше, ніж треба", - пише видання, поставивши фільму 3.5 бали з 5.

Газета Telegraph поставила фільму 2 зірочки, назвавши фільм "переказом застарілих жартів та передбачуваною сатирою".

"Це величезне розчарування, - зазначає оглядач видання. - Від Брукера очікують геніальності, але жарти тут такі ж передбачувані, як і жертви цих жартів".

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC