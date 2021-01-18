"Неймовірна відвага" та "дилема для Путіна". Західні ЗМІ про затримання Навального

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Історія затримання російського опозиціонера Олексія Навального в аеропорту Шереметьєво опинилася у центрі уваги провідних світових ЗМІ.

Російські правоохоронці забрали опозиціонера з паспортного контролю відразу після його повернення з Німеччини, де він відновлювався від отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Несподіванки не сталося

Британська The Independent пише, що такий розвиток подій не став сюрпризом. Газета додає, що ризиковане рішення Навального повернутися додому порівнювали з приїздом Володимира Леніна до Петрограда перед жовтневою революцією у 1917-му році, з боротьбою Нельсона Мандели проти апартеїду в ПАР та навіть з другим пришестям Христа.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Навальний повернувся в Росію і його одразу затримали

Видання зазначає, що обґрунтування звинувачень, на підставі яких Навального затримали, "виходять за межі припустимого", проте адвокати опозиціонера кажуть, що будь-якого з них може бути достатньо для тривалого ув'язнення.

"Найближче майбутнє опозиційного політика виглядає доволі похмуро", - пише The Independent.

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Газета додає, що можна з упевненістю говорити про те, що повернення Навального та його арешт пожвавлять політичне життя у країні, особливо напередодні непростих парламентських виборів, запланованих на вересень.

На думку московського кореспондента британської The Guardian Ендрю Рота, подальша доля опозиціонера залежить від того, "що, на думку російської влади, може зійти їй з рук".

Вдаючись до різних способів усунення Навального та зазнавши поразки, Кремль вагався лише щодо єдиного інструменту - тривалого ув'язнення, як сталося у випадку, наприклад, з бізнесменом Михайлом Ходорковським. Та після того, як своїм поверненням додому Навальний кинув російській владі виклик, Кремль може вирішити змінити стратегію та "надовго усунути" його від публічної діяльності, припускає автор.

Повернення до "ведмежого барлогу"

Бізнес-видання Bloomberg зазначає, що, на відміну від інших публічних осіб, які критикували російського президента Володимира Путіна та зрештою були вимушені залишити країну, попри кілька кримінальних справ, домашній арешт та замах на життя, Навальному вдавалося протистояти тиску влади.

На думку The New York Times, Навальний знав, що на нього чекає в аеропорту, але попри це виявив "неймовірну відвагу", повернувшись до "ведмежого барлогу".

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Видання додає, що замість того, щоб позбутися опозиціонера, своїми діями російська влада перетворила його на міжнародного героя.

"Якщо Путін вирішить посадити Навального за ґрати, то отримає видатного політичного в'язня. Якщо ж звільнить його, то в очах своїх лейтенантів та прибічників виглядатиме слабким, а також буде критикуватися опозицією на чолі з Навальним", - пише видання про дилему, перед якою опинився російський президент.

Найменш імовірним з усіх можливих сценаріїв, які розглядає Путін, виглядає відкрите та чесне змагання з опозиціонером під час перегонів, зокрема парламентських, підсумовує The New York Times.

Дилема для Путіна

Німецькі та французькі ЗМІ теж пишуть про дилему, перед якою опинилася російська влада.

"Своїм поверненням лідер опозиції встановив для Кремля пастку. Якщо Навального ув'язнять надовго, Кремль перетворить його на мученика опозиції. В очах Заходу Навальний стане найбільш відомим російським політичним в'язнем за останні кілька десятиліть, який, окрім усього іншого, продемонстрував рідкісну відвагу", - пише німецьке видання Die Welt.

Французька Le Monde зазначає, що ув'язнення Навального на тривалий термін матиме "серйозні наслідки".

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"Ув'язненням (російська влада - Ред.) ризикує зробити з нього мученика і ще більше додасть йому популярності, тим самим підтверджуючи враження, що дії Кремля продиктовані частково ірраціональними страхами", - пише видання.

"Легке" покарання натомість буде сприйматися як вияв слабкості, додає газета.

Французька Le Figaro висловлює аналогічну позицію.

"Залишити його на волі в очах ФСБ та спецслужб виглядатиме слабкістю, навіть наругою, а ув'язнення може спровокувати черговий скандал, навіть протести", - пише видання.

Оглядач німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung Рейнгард Весер у статті під заголовком "Путінський режим нервує" пише: "Такою зустріччю Навального у Москві російська влада показує, що сприймає його як реальну загрозу".

"Справжня причина, чому Кремль нервує, звісно, не стільки Навальний, скільки поступово зростаюче невдоволення росіян", - зазначає автор і додає, що попри це, такого потужного протестного руху як у Білорусі Росія найближчим часом не побачить.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.