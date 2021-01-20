Outside the Wire. Як перший фільм Netflix з українським дубляжем зображує Україну

Автор фото, кадри серіалу Outside the Wire з сайту Netflix Підпис до фото, Андроїд нового покоління Лео та лідер "Красних" Віктор Коваль

На Netflix вийшла стрічка Outside the Wire, що стала першим художнім фільмом цього стрімінгового сервісу з українським дубляжем та субтитрами.

Основні події фантастичного бойовика, прем'єра якого відбулася 15 січня, розгортаються в Україні.

Зазвичай Netflix назви своїх фільмів не перекладає. В мережі назву стрічки інтерпретують як "За межею", "Треба відступати" або "Смертельна зона".

Дубляжем стрічки режисера Мікаеля Гофстрема займалася студія "Postmodern Postproduction".

Якщо з українськими субтитрами на стрімінговому сервісі є близько двох сотень фільмів, то дубляж українською до цього часу мали лише кілька мультфільмів та документальний фільм про Майдан "Зима у вогні".

Минулого року "Postmodern" разом із "Tak Treba Production" стали офіційними партнерами Netflix, тож можна очікувати, що тепер таких фільмів і серіалів стане більше.

Про що фільм?

2036 рік, за сюжетом в Україні вирує "громадянська війна". Бойовики, яких називають "Красні" і яких підтримує Москва, хочуть зробити Україну частиною Росії.

Згідно з картою у фільмі, приблизно в районі Києва розташована демілітаризована зона, де дислоковані американські миротворці, серед яких є роботи.

Власне, головними героями є андроїд нового покоління Лео (Ентоні Макі, відомий за роллю Сокола у фільмах Marvel) та оператор дрону Гарп (Демсон Ідріс, "Снігопад"), якого присилають у місце бойових дій побачити, яка вона - справжня війна.

Разом вони намагаються завадити бойовиками отримати контроль над ядерними ракетами, які нібито ще лишилися в Україні з радянських часів.

На чолі "Красних" стоїть "гроза Балкан" Віктор Коваль, роль якого виконує Пілу Асбек (зіграв Еурона Грейджоя в серіалі "Гра престолів"), а український рух опору представляє Софія (Емілі Бічем, "Малюк Джо"), яка поєднує революційну боротьбу з доглядом за дітьми-сиротами.

Автор фото, кадри серіалу Outside the Wire з сайту Netflix

У фільми з Києвом стається велика трагедія.

Над сценарієм працювали Роб Єскомб, який раніше писав сценарії для відеоігор, та Роуен Етейл.

"Слава Україні", кіборги та борщ

Зйомки фільму проходили у 2019 році в Угорщині, зокрема в Будапешті. Тож схожість зі справжніми з українськими містами доволі умовна.

Втім, до дрібниць знімальна група підійшла уважно.

Зокрема, у фільмі чимало табличок та написів українською без помилок.

У таборі внутрішньопереміщених осіб на великому екрані дивляться новини українською, на стіні написано "Крим - Україна!".

На задньому плані в епізодах можна побачити плакати з написами "Борщ" та "Слава Україні", а в напруженій сцені з кіборгами виринає напис магазину "Смаколики".

Лунає українська і в розмовах цивільних. Наприклад, місцеві мешканці (серед яких представники різних рас і діти зі зброєю) кричать американцям без акценту "Ідіть додому!"

І навіть деякі бойовики спілкуються між собою українською.

Як сприйняли критики?

Західні оглядачі поставилися до нового творіння Netflix стримано, майже не звернувши увагу на місце його подій.

Empire помітив у фільмі елементи "Тренувального дня", "Термінатора" та "Геміні", але поставив йому 2 зірочки з 5.

На думку оглядача авторитетного журналу про кіно, Outside the Wire - "середнячковий" бойовик, "яскраві моменти якого не можуть замаскувати його заплутаний сюжет".

Автор фото, кадри серіалу Outside the Wire з сайту Netflix

Найкраще ж у фільмі, на думку Empire, - чудова гра акторів у головних ролях. Навіть коли сценарій буксує, динаміка між Гарпом та Лео, які підозріло ставляться один до одного, тримає увагу глядачів, пише видання.

"2036 рік, місце подій - Україна, яку Росія досі хоче знову поглинути", описує стрічку Hollywood Reporter. На думку оглядача сайту, нове творіння Netflix виявилося досить посереднім фільмом жанру екшн, попри елементи Азімовської філософії.

Газета New York Times відзначила, що бойовик, події якого розгортаються "в екзотичному місці", - "футуристичний фільм про війну, якому бракує уяви в теперішньому".

Фільм намагається поєднати антивоєнну тему зі сценами битв, нашпигованими кулями. Виходить це не дуже переконливо, але навіть хаотично подана велика ідея - це вже дещо в жанрі, де зазвичай цього бракує, вважає оглядач Guardian.

"З крихтою "Тренувального дня", краплею "Орлиного зору", дрібкою "Всевидючого ока", часточкою "Ex Machina" та щедрою порцією всіх фільмів про Термінатора, "Outside the Wire" програє всі можливі призи за оригінальність", пише видання.

Втім, нове творіння Netflix цілком підходить для початку року, який має стати найбагатшим на прем'єри для цього стрімінгового сервісу. "Будемо сподіватися, що далі буде краще", - зазначає критик, поставивши фільму 3 зірки з 5.

Сайт Screenrant побачив у стрічці чимало питань без відповідей, припускаючи, що це може бути пов'язаним зі сподіваннями її творців на сиквел.

Принаймні Ентоні Макі, який також виступив продюсером фільму, в інтерв'ю Forbes казав, що бачить можливе продовження, де могли б більше розповісти про передісторію андроїда Лео.

Тим часом деякі українські оглядачі звернули увагу на політичну складову.

"За те, що сценаристи вкладають у вуста бійців українського Опору тези, що лунають сьогодні з російських пропагандистських рупорів, фільм взагалі варто було б заборонити до показу на території України", зауважив портал ITC.ua