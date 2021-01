Outside the Wire. Як перший фільм Netflix з українським дубляжем зображує Україну

Автор фото, кадри серіалу Outside the Wire з сайту Netflix

На Netflix вийшла стрічка Outside the Wire, що стала першим художнім фільмом цього стрімінгового сервісу з українським дубляжем та субтитрами.

Про що фільм?

Автор фото, кадри серіалу Outside the Wire з сайту Netflix

"Слава Україні", кіборги та борщ

Як сприйняли критики?

На думку оглядача авторитетного журналу про кіно, Outside the Wire - "середнячковий" бойовик, "яскраві моменти якого не можуть замаскувати його заплутаний сюжет".

Автор фото, кадри серіалу Outside the Wire з сайту Netflix

Газета New York Times відзначила, що бойовик, події якого розгортаються "в екзотичному місці", - "футуристичний фільм про війну, якому бракує уяви в теперішньому".

"З крихтою "Тренувального дня", краплею "Орлиного зору", дрібкою "Всевидючого ока", часточкою "Ex Machina" та щедрою порцією всіх фільмів про Термінатора, "Outside the Wire" програє всі можливі призи за оригінальність", пише видання.