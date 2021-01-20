КНДР може "привітати" Байдена з інавгурацією запуском "потужної ракети" - ЗМІ

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кім Чен Ин може запустити ракету

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, можливо, планує запуск нової балістичної ракети в день інавгурації Джо Байдена, пише Washington Post.

Як показують знімки з супутника, наразі триває робота з підготовки підводної баржі, що розташована у морській базі в місті Нампо на заході країни.

Такі баржі зазвичай використовують для випробувань ракет, пише видання.

Баржу з листопада перемістили зі звичного місця швартування в сухий док - і це незвичний захід, який свідчить про "плани щодо використання баржі для запуску" найближчим часом, аналізують експерти Джефрі Льюїс та Девід Шмерлер.

Минулого тижня в Пхеньяні відбувся військовий парад. На ньому, зокрема, представили нову балістичну ракету для запуску з підводного човна, яку державні медіа описали як "найпотужнішу зброю в світі".

Ця ракета ймовірно має дальність польоту в 1,900 миль, каже Майкл Еллеман з Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Це означає, що вона може дістатися американського острова Гуам у Тихому океані.

"Випробування будь-якої ракети такої дальності було б великим головним болем для адміністрації Байдена, бо порушує резолюцію Ради Безпеки ООН", - пише газета.

Раніше в січні Кім називав США "найбільшим ворогом" та обіцяв посилити північнокорейську армію, розширити ядерний арсенал та розробити нові ракети, які могли б дістатися Вашингтона.

Водночас автори пишуть, що неможливо точно передбачити час запуску ракети.

За словами експерта Дуйона Кіма з Центру нової американської безпеки, час випробування завжди обирають з політичних міркувань.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У січні Кім називав США "найбільшим ворогом"

Професор Кунмінського університету в Сеулі Андрій Ланков вже бачить сигнали невдоволення Америкою з боку Північної Кореї. Пхеньян боїться, що Байден не дасть йому те, чого він хоче, та не дуже прагне переговорів, каже експерт.

"Що роблять північні корейці, коли невдоволені? Вони робили те саме десятиліттями: створюють маленьку та красиву кризу, яку можна вирішити", - каже Ланков.

Експерт нагадує, що Байден у своїй промові називав Кіма "бандитом". Тож Ланков передбачає послідовний, систематичний тиск на Сполучені Штати з боку Північної Кореї - від парадів та вербальних погроз до випробувань ракет.

А професор Віпін Наранг з Массачусетського технологічного інституту (МІТ) має іншу думку. Він не виключає можливості провокативного тестування ракети, однак настільки ж імовірним вважає варіант, що Кім трошки почекає. Адже в країні накопичилось чимало проблем із епідемією, продовольчою безпекою та економікою.

"Кіму не треба кричати, щоб привернути увагу, особливо враховуючи, що він може тихо вдосконалювати та розширювати свої сили, що він і робить", - каже Наранг.

Адже навіть коли лідер КНДР хвалився дружбою з Трампом, південнокорейська та американська розвідки засвідчили, що Північна Корея продовжувала працювати над новими ракетами та ядерними бомбами.

На початку минулого року Кім Чен Ин заявив, що не збирається дотримуватися мораторію на тести міжконтинентальних балістичних ракет та ядерні випробування, який він сам наклав на свою країну. Однак він ще не втілив ці погрози в життя.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Минулого тижня в Пхеньяні відбувся військовий парад

Льюїс та Шмерлер також бачать ознаки того, що Північна Корея розробляє твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети, які можна запускати з землі чи моря.

"Із відходом Трампа Північна Корея робить кроки, щоб залишити мораторій, від якого Кім відмовився минулого року, - кажуть Льюїс і Шмерлер. - Адміністрація Байдена успадковує Північну Корею, що рухається в напрямку відновлення випробувань ракет середньої та міжконтинентальної дальності".

У жовтні 2019 Північна Корея успішно запустила твердопаливну ракету з підводного човна - Пукгуксон-3 (Pukguksong-3), нагадує видання.

Експерти впевнені, що Кім не збирається віддавати свій ядерний арсенал або вимагатиме дуже високу ціну за його скорочення чи замороження.

"Американці досі живуть в якомусь уявному світі, альтернативному всесвіті, де Північною Кореєю керують настільки наївні люди, що вони можуть розглянути можливість ядерного роззброєння, - каже Ланков. - Вони бачили Лівію, вони бачили Афганістан, Ірак, Україну, Крим. Лідери Північної Кореї завжди вважали, що ядерна зброя - єдина гарантія їхнього політичного та навіть фізичного виживання".

Огляд підготували Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC