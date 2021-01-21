"Зітхнули з полегшенням": світові ЗМІ про інавгурацію Джо Байдена

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"Перемога демократії", "початок нової ери" та "надія на перемогу" - так світові ЗМІ описували день, коли Джо Байден склав присягу 46-го президента США.

У своїй інавгураційній промові новий господар Білого дому закликав американців до єдності, і більшість ЗМІ назвали це головним завданням та викликом його каденції.

Хоча переважна більшість дивиться на майбутнє країни з оптимізмом, деякі видання звертають увагу на те, що від Байдена забагато очікують, прирівнюючи виправдання всіх покладених на нього сподівань до "Геркулесового подвигу".

"Ставка на єднання"

У день інавгурації Вашингтон "зітхнув з полегшенням", пише New York Times.

"Пов'язано це з відсутністю колишнього президента Дональда Трампа чи ні, та вся церемонія інавгурації була сповнена легкістю, яку відчули представники обох партій", - пише видання.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, У Вашингтоні відбулася інавгурація Джо Байден

У своїй редакційній статті, газета пише, що Байден "зробив ставку на єднання" і додає, що це те, чого так сильно зараз потребує американське суспільство.

"Американське суспільство зараз вразливе настільки, як не було ніколи протягом останніх років. У ньому немає рівності, воно нездорове та політично радикалізоване", - пише видання.

Та для того, щоб на шляху змін президенту досягти успіху, у країні має бути достатньо лідерів, що поділяють його погляди та готові поставити колективне процвітання нації вище інтересів своєї партії, додає видання.

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Washington Post висловлює надію на те, що 46-му президенту США вдасться об'єднати країну.

"Є багато підстав сподіватися, що достатньо красномовний меседж Байдена, який він висловив з очевидною пристрастю, принесе результат", - пише газета.

Зокрема, зазначає видання, новий президент США має багатий політичний досвід і чудово розуміє важливість співпраці та підтримки обох партій.

Байден поклав кінець "катастрофічному" періоду в історії США, коли "демократія та правда були під загрозою, а гідне ставлення один до одного висміювалося, як ознака слабкості", пише оглядач видання Юджин Джозей Діон.

Нині, пише він, країна отримала "принаймні можливість вести нормальну дискусію про звичайні проблеми".

"І вона буде країною, яка, як переконує Байден, цінить демократію набагато більше, ніж чотири роки тому, як дарунок, яким варто опікуватися, захищати і берегти".

"Колосальні очікування"

"Інавгураційна промова стала закликом до повернення до американських норм та цінностей", - пише британська Financial Times.

Газета пише, що завдання, що стоять перед американським президентом, за своїми масштабами набагато більші за ті, які доводилося вирішувати його попередникам.

Йдеться і про пандемію коронавірусу, яка забрала понад 400 тисяч життів американців, її економічні наслідки, які відчули на собі мільйони, подолання розбіжностей у суспільстві та необхідність відновити "моральну репутацію" США. Вирішувати ці питання доведеться і наступним американським президентам.

"Та попри це, можна без перебільшення сказати, що від того, як він (Байден - Ред.) діятиме на посаді, залежить і те, чи вдасться з ними впоратися у майбутньому", - пише видання.

Газета бажає Байдену успіху на посаді, додаючи, що очікування від нього "колосальні" і він перебуває під великим тиском.

"І Америка, і світ не можуть собі дозволити, щоб він зазнав невдачі", - підсумовує Financial Times.

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Британська Guardian називає "неймовірним полегшенням" прихід до влади Байдена - чоловіка, який хоче "зцілити" країну. Але американська демократія і надалі "під загрозою", попереджає видання.

Новому президенту США доведеться ще певний час мати справу зі спадком Трампа, адже неможливо просто стерти чотири роки з життя країни, пише газета.

Видання схвально оцінює перші рішення Байдена на посаді, серед яких указ про повернення США до Паризької угоди з клімату, проте практик, що можна змінити одним лиш підписом, не так багато. Амбітні законодавчі ініціативи Байдена потребуватимуть схвалення Сенату, підкреслює видання.

"Процес заміни президента, яким би складним він не був, виявився завданням легшим у порівнянні з викликом загоєння ран країни. Та принаймні небезпечного чоловіка було усунуто, а на зміну прийшов президент, який вірить у складену ним присягу. Це інавгурація вселяє хоч і умовну, але віру, у часи, коли США так відчайдушно її потребують", - пише Guardian.

"Блискавичний" старт

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Німецьке видання Spiegel пише про "блискавичний" старт президентства Байдена.

"Протягом наступний кількох днів та тижнів він не лише хоче скасувати плани Трампа, але і розставити власні акценти. Після націоналіста та ксенофоба Трампа, який виступає проти науки, Байден розробляє сучасну політику для США з перспективою на майбутнє", - йдеться у статті.

Окрім суттєвої політичної зміни, видання підкреслює відчутну зміну тону та стилю поведінки, що сповнений посмішок, щирості, оптимізму та "робочої етики, що була на чотири роки втрачена".

Австрійський таблоїд Heute теж написав про те, що Байден вирішив "не марнувати часу" і почав "демонтаж спадку Трампа" відразу ж після складання присяги.

"У свій перший день на посаді в середу, він оголосив, що демократія дала про себе знати і скасував своїми указами численні рішення, які ухвалив його попередник Дональд Трамп", - йдеться у статті.

Попри переважну більшість позитивних коментарів у європейській пресі, деякі ЗМІ відреагували більш стримано та акцентували увагу на серйозності викликів, що стоять перед Байденом.

Редактор французької Figaro Філіп Желі пише, що Європа радіє з того, що "знову бачить у Білому домі свого друга" і з нетерпінням чекає на підписання нової фундаментальної угоди.

"Проте ця ейфорія надмірна", - застерігає він. На думку автора, повернення США до Паризької угоди та ВООЗ не достатньо для "реставрації", а Держсекретар Ентоні Блінкін продовжує жорстку політику свого попередника стосовно Китаю.

Непростим буде і процес скасування відкликання американських військ з Сирії, Іраку та Афганістану, додає редактор видання.

Іспанська Pais теж згадує про Китай і пише про загрозу його "нестримного підйому", що загрожує послабленням позицій США та Заходу на світовій політичній арені.

Описуючи Байдена, як "нехаризматичного та прагматичного 78-річного політика з поміркованими поглядами", видання пише перед ним стоїть найбільш складне завдання для Вашингтону з часів Другої світової війни і прирівнює його до "Геракулесового подвигу".

"США та Захід мають бути успішними, щоб нейтралізувати загрозу втрати позицій, що нависла над ними", - пише Pais.