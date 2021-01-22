Чи призведе скандал з "маєтком Путіна" до найбільших протестів у Росії?

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Опоненти Володимира Путіна готуються до протестів. Очікується, що 23 січня тисячі росіян вийдуть ‎на мітинги на підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального у понад 60 містах по всій ‎країні. ‎

Провідного активіста і викривача корупції заарештували одразу після його повернення з Німеччини, а вже за добу на YouTube-каналі Навального з'явилося розслідування про розкішний палац на березі ‎Чорного моря, який, як стверджує опозиціонер, належить президенту Володимиру Путіну. ‎

Кремль ці заяви відкидає.

На ранок 22 січня розслідування зібрало більш як 55 мільйонів переглядів. ‎

Як вважають деякі західні газети, відомості про шикарний маєток вартістю 1.35 млрд доларів цілком ‎можуть надати додаткового імпульсу суботнім протестам. ‎

Навальний перейшов "червоні лінії"‎

Як вважає британський тижневик Economist, те, що команді Олексія Навального вдалося попри ‎щільну охорону показати маєток широкому загалу, стало справжнім "приниженням" для Кремля, за ‎яке опозиціонеру, цілком можливо, доведеться дорого заплатити. ‎

‎"Попередні корупційні розслідування пана Навального переважно стосувалися близького оточення ‎пана Путіна. Від нападів на нього самого Навальний утримувався - не через страх, а тому, що чимало ‎росіян захоплюються своїм президентом. Останній фільм намагається пробити діру у легітимності ‎пана Путіна в очах людей. Пану Навальному це може загрожувати довгим терміном ув'язнення, або ‎навіть чимось гіршим", - попереджає видання. ‎

Але і для Кремля ситуація непроста, наголошує Economist. Відправити Навального за ґрати означає ‎перетворити його на постать на кшталт Нельсона Мандели, а вбивство опозиціонера суттєво ‎зашкодило б іміджу Путіна як людини, що відроджує втрачену імперію, вважає видання. ‎

Втім, очікувати революції в Росії на цей час, мабуть, не варто, пише Economist, адже, згідно з ‎опитуваннями, лише 23% росіян вважають, що в їхніх регіонах можуть спалахнути масштабні ‎протести. ‎

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Американська Washington Post погоджується з тим, що розслідування "перейшло всі червоні лінії ‎Путіна". ‎

Газета цитує політолога Тетяну Станову, яка каже, що Кремль вбачає в Навальному ворога держави, а тому зупинити його - "справа честі" для ФСБ.

‎"Вони хочуть зруйнувати Навального в тюрмі, щоб він залишився фізично і ментально слабким і ‎вразливим", - каже Станова. ‎

‎"Їм байдужі протести чи вибори. Вони хочуть, щоб Захід посилив санкції, тому що це дає їм привід ‎наполягати на жорсткій лінії в російській політиці". ‎

Чи вийдуть росіяни на вулиці?‎

Розслідування про "палац" Путіна тільки посилило бажання опонентів Кремля вийти на вулиці, ‎вважають ЗМІ. ‎

‎"Якщо Володимир Путін думав, що арешт Олексія Навального змусить його головного критика ‎всередині країни замовкнути, то він помилявся", - наголошує британська Financial Times. ‎

На думку видання, популярність розслідування про маєток біля Геленджика довела, що активіст і ‎досі становить загрозу режиму Путіна.

Автор фото, PALACE.NAVALNY.COM

‎"Окрім того, воно заспокоїло тих, хто побоювався, що арешт 44-річного лідера залишить його ‎команду розслідувачів і активістів заляканими і збитими з пантелику", - вважає газета. ‎

Напередодні 23 січня закликів долучитися до демонстрацій в інтернеті вже так багато, що російська ‎влада навіть вимагає від соцмережі TikTok прибрати пости, в яких школярів і студентів закликають ‎вийти на протести, пише британська The Times. ‎

‎"Відео з хештегами "Волю Навальному" та "23 січня" мають більш як 50 мільйонів переглядів на ‎TikTok, найпопулярнішому додатку для iPhone в Росії. На деяких відео школярі прибирають ‎портрети пана Путіна зі своїх класів і вішають замість них фото пана Навального", - зазначає газета. ‎

За прогнозами видання, протести 23 січня можуть стати наймасштабнішими в Росії принаймні з 2018 ‎року.‎

Огляд підготувала Служба моніторингу BBC