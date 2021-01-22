Чи призведе скандал з "маєтком Путіна" до найбільших протестів у Росії?
Опоненти Володимира Путіна готуються до протестів. Очікується, що 23 січня тисячі росіян вийдуть на мітинги на підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального у понад 60 містах по всій країні.
Провідного активіста і викривача корупції заарештували одразу після його повернення з Німеччини, а вже за добу на YouTube-каналі Навального з'явилося розслідування про розкішний палац на березі Чорного моря, який, як стверджує опозиціонер, належить президенту Володимиру Путіну.
Кремль ці заяви відкидає.
На ранок 22 січня розслідування зібрало більш як 55 мільйонів переглядів.
Як вважають деякі західні газети, відомості про шикарний маєток вартістю 1.35 млрд доларів цілком можуть надати додаткового імпульсу суботнім протестам.
Навальний перейшов "червоні лінії"
Як вважає британський тижневик Economist, те, що команді Олексія Навального вдалося попри щільну охорону показати маєток широкому загалу, стало справжнім "приниженням" для Кремля, за яке опозиціонеру, цілком можливо, доведеться дорого заплатити.
"Попередні корупційні розслідування пана Навального переважно стосувалися близького оточення пана Путіна. Від нападів на нього самого Навальний утримувався - не через страх, а тому, що чимало росіян захоплюються своїм президентом. Останній фільм намагається пробити діру у легітимності пана Путіна в очах людей. Пану Навальному це може загрожувати довгим терміном ув'язнення, або навіть чимось гіршим", - попереджає видання.
Але і для Кремля ситуація непроста, наголошує Economist. Відправити Навального за ґрати означає перетворити його на постать на кшталт Нельсона Мандели, а вбивство опозиціонера суттєво зашкодило б іміджу Путіна як людини, що відроджує втрачену імперію, вважає видання.
Втім, очікувати революції в Росії на цей час, мабуть, не варто, пише Economist, адже, згідно з опитуваннями, лише 23% росіян вважають, що в їхніх регіонах можуть спалахнути масштабні протести.
Американська Washington Post погоджується з тим, що розслідування "перейшло всі червоні лінії Путіна".
Газета цитує політолога Тетяну Станову, яка каже, що Кремль вбачає в Навальному ворога держави, а тому зупинити його - "справа честі" для ФСБ.
"Вони хочуть зруйнувати Навального в тюрмі, щоб він залишився фізично і ментально слабким і вразливим", - каже Станова.
"Їм байдужі протести чи вибори. Вони хочуть, щоб Захід посилив санкції, тому що це дає їм привід наполягати на жорсткій лінії в російській політиці".
Чи вийдуть росіяни на вулиці?
Розслідування про "палац" Путіна тільки посилило бажання опонентів Кремля вийти на вулиці, вважають ЗМІ.
"Якщо Володимир Путін думав, що арешт Олексія Навального змусить його головного критика всередині країни замовкнути, то він помилявся", - наголошує британська Financial Times.
На думку видання, популярність розслідування про маєток біля Геленджика довела, що активіст і досі становить загрозу режиму Путіна.
"Окрім того, воно заспокоїло тих, хто побоювався, що арешт 44-річного лідера залишить його команду розслідувачів і активістів заляканими і збитими з пантелику", - вважає газета.
Напередодні 23 січня закликів долучитися до демонстрацій в інтернеті вже так багато, що російська влада навіть вимагає від соцмережі TikTok прибрати пости, в яких школярів і студентів закликають вийти на протести, пише британська The Times.
"Відео з хештегами "Волю Навальному" та "23 січня" мають більш як 50 мільйонів переглядів на TikTok, найпопулярнішому додатку для iPhone в Росії. На деяких відео школярі прибирають портрети пана Путіна зі своїх класів і вішають замість них фото пана Навального", - зазначає газета.
За прогнозами видання, протести 23 січня можуть стати наймасштабнішими в Росії принаймні з 2018 року.
Огляд підготувала Служба моніторингу BBC