Все йде до білоруського сценарію - світові ЗМІ про російські протести

Світові і російські медіа активно висвітлювали протести на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, що відбулися у десятках міст Росії 23 січня. Видання звертають увагу на масштаб демонстрацій, жорстокі затримання та розмірковують над тим, які наслідки це може мати для Кремля.

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"Наймасовіше вираження невдоволення"

Протести проти арешту Навального стали для Росії "наймасовішим вираженням невдоволення" владою за останні роки, пише New York Times.

І хоча демонстрації не несуть прямої загрози президенту Путіну, вони "показують масштаб втомленості від стагнуючого політичного порядку, спаплюженого корупцією, на чолі якого вже два десятиліття стоїть Путін".

Американська газета підкреслює, що у деяких випадках під час затримань російські правоохоронці поводилися жорстоко, але невідомо, чи це придушить це хвилю протесту, чи стане імпульсом для майбутніх демонстрацій.

Та сам факт великої кількості поліцейських та силовиків на вулицях показує, як нервово сприймає Кремль будь-яке відхилення від офіційного зображення Путіна як "верховного лідера, якого послали небеса" в офіційних ЗМІ.

Washington Post звертає увагу на нове покоління росіян, зокрема популярних в мережі блогерів, яких, судячи з участі у суботніх протестах, вже не влаштовує стара російська влада.

"Відсутність зв'язку між Кремлем та російськими інфлюенсерами тільки підкреслює проблему Путіна, який не може налагодити контакт за рамками своєї застарілої консервативної бази з молодими російськими містянами, що прагнуть жити у сучасному світі", - пише видання.

Навальний - "не диванний боєць"

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Sunday Times у редакційній статті висловлює захоплення "відважністю боротьби" Навального.

"Складно переоцінити відважність Навального. Більшість людей, виживши після отруєння російськими оперативниками нервово-паралітичною речовиною "Новачок", як у його ситуації торік, добряче б подумали, чи повертатися до Росії", - зазначає британська газета.

Проте Олексій Навальний - не "диванний боєць", вважає видання.

Натомість у його опонента Володимира Путіна справи йдуть не так добре, відзначає The Sunday Times, і припускає, що той шкодує про поразку Дональда Трампа на президентських перегонах у США.

Видання нагадує, що після зустрічі з російським президентом у 2011 році новий американський лідер Джо Байден сказав, що, поглянувши у вічі Путіну, "не побачив у них душі".

І добре, якщо це свідчить про більш жорстке ставлення Вашингтона до Москви, яку, по суті, так і не було притягнуто до відповідальності за отруєння "Новачком" в британському Солсбері, підсумовує видання.

Початок "білоруського сценарію"

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У той час, як прокремлівські ЗМІ намагаються дискредитувати Навального через протести, деякі ліберальні видання написали про початок "білоруського сценарію" в Росії.

Політичний редактор російської "Новой Газеты" Кирило Мартинов пише, що люди вийшли на вулиці не лише заради свободи Навального, але і тому, що "не бачать інших способів досягти справедливості там, де немає ані суду, ані виборів".

"23 січня на вулицях стояла "інша єдина Росія": рух, в якому у жителів Москви та районних центрів нарешті з'явилися спільні інтереси - верховенство закону, особиста безпека для всіх та кінець корупції", - пише редактор, маючи на увазі противагу провладній партії "Єдина Росія".

Автор додає, що ця дата, також ознаменувала старт "білоруського сценарію" в Росії.

"Суспільству більше нікуди відступати, адже люди з моральних причин не можуть прийняти отруєння Навального та екстрений суд над ним у відділку поліції в Хімках. Нікуди відступати і силовикам, які вже повірили в ефективність свого "жорсткого сценарію", бо там на них чекає Гаага", - пише він.

Інша російська "Независимая Газета" пише, що арешт опозиціонера став приводом для акцій протесту, а справжня причина ховається у стагнації доходів росіян та відсутності перспектив.

Російська газета звертає увагу на те, що переважна більшість учасників протестів - молоді люди 30-35 років, які незадоволені економікою.

А журналісти "Новой газеты" Дарья Гармоненко та Іван Родін у статті "Плани з білорусизації протесту можуть не спрацювати", пишуть, що прихильники Навального, напевно, планують перевести спонтанний протест у "білоруський формат".

В успіх таких протестів вони не вірять.

Санкційний тиск

Паралельно Європа обговорює посилення санкцій проти Росії через арешт Олексія Навального та розгін протестів.

Так, в інтерв'ю Financial Times Президент Польщі Анджей Дуда назвав санкції "єдиним мирним способом тиску на країну, що порушує норми міжнародного права". Країни Балтії поділяють позицію Польщі та теж виступають за більш жорсткі обмеження щодо Москви.

У понеділок країни ЄС домовилися обговорити це питання під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг