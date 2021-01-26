Отруєння Бандери та Ющенка: про що йдеться в новому серіалі Netflix

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На стрімінговій платформі Netflix вийшов американський серіал "Мистецтво шпигунства" ("Spycraft"), в якому зокрема йдеться про події в Україні.

"Мистецтво шпигунства - це не лише таємні агенти, а й складні прилади та технології, що стали незамінним інструментом у шпигунських іграх", - говориться в описі серіалу на сайті Netflix.

У другій серії розповідають про отруєння лідерів ОУН Лева Ребета та Степана Бандери, а також колишнього президента Віктора Ющенка.

Серіал базується на однойменній книзі, яку написали колишній директор Офісу технічної служби ЦРУ Роберт Воллес та історик Кіт Мелтон, за участі письменника та журналіста Генрі Шлезінгера.

Воллес та Мелтон є виконавчими продюсерами та співавторами серіалу. Вони є і серед експертів, які розповідають про таємниці спецслужб на екрані.

Українського дубляжу чи титрів цей серіал не має. В Україні доступні субтитри російською та польською мовами.

Що розповідають про Україну?

У серії під назвою "Смертельні отрути" детально розповідають про вбивство Лева Ребета у Мюнхені, якого творці фільму називають антирадянським українським громадянином та лідером-дисидентом.

Проти нього використали пістолет з отруйним газом, що вбивав миттєво. Винайдений у КДБ у 50-х роках минулого століття.

Сліди ціаніду швидко зникають, тож на момент розтину вже нічого неможливо знайти, пояснюють експерти.

Агент КДБ Богдан Сташинський спрямував пістолет з газом, прихований у згорнутій газеті, в обличчя Ребету, вистеживши його в одному з мюнхенських будинків. Глибоко вдихнувши отруйний газ, той помер миттєво.

Тоді Сташинському доручили ще одну місію - вбити "радикального українського політика" Степана Бандеру, розповідають далі в серіалі.

Експерти пояснюють, що цього разу агент використав покращений двоствольний газовий пістолет, але більше подробиць не наводять.

З більш сучасних історій згадують про отруєння Віктора Ющенка.

"Ющенко не був другом Росії", - кажуть у серіалі, додаючи, що він був сильним кандидатом і мав великі шанси на президентство.

У серіалі кажуть, що діоксин йому підсипали в суп, який йому подали під час вечері з керівництвом СБУ (за версією слідства, діоксин був у рисі).

На екрані швидко показують фото Віктора Януковича та повідомляють, що Ющенко вижив і таки став президентом, але більше нічого не пояснюють.

У цій самій серії йдеться про вбивство болгарського дисидента та журналіста BBC Георгія Маркова, отруєння колишніх російських агентів Олександра Литвиненка та Сергія Скрипаля, а також Кім Чен Нама, брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Що сталося насправді?

У жовтні 1957 року в Мюнхені загинув Лев Ребет - провідний ідеолог українського націоналізму та керівник відколеної від бандерівського крила ОУН організації "двійкарів".

У серіалі кажуть, що Сташинський скоїв убивство, вистеживши Ребета біля його мюнхенської квартири. За даними істориків, це сталося в будинку, де була розташована редакція газети "Український самостійник", редактором якої був Ребет.

Через два роки у схожий спосіб за допомогою ціанистого калію, теж у Мюнхені, вбили Степана Бандеру, лідера та одного з організаторів українського націоналістичного руху.

Про вбивства Сташинський розповів сам. Він здався західнонімецькій поліції і зізнався у своїй шпигунській діяльності.

На суді в Карлсруе, де його судили за вбивство Бандери, Сташинський не лише підтвердив усі обставини операції, але й розповів, що раніше він так само вбив Ребета.

До того соратники Ребета попри підозри мали лише висновки лікарів, що його смерть настала в результаті зупинки серця.

Німецький суд постановив, що головну вину за убивство несе комуністичне керівництво Радянського Союзу, а Сташинського визнали лише виконавцем злочинних наказів і засудили до 8 років ув'язнення.

Згідно з деякими джерелами, він відсидів лише чотири роки.

За версією колишнього полковника КДБ Олега Гордієвського, який знайшов притулок у Великій Британії, Сташинський отримав нові документи, можливо, змінив зовнішність і працював на розвідку США.

На думку активістів української діаспори, Сташинського переселили до Південної Африки - якомога далі від колишніх російських господарів та українських співвітчизників.

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Справа про отруєння Віктора Ющенка досі залишається нерозкритою.

Ющенку стало зле після вечері з керівництвом СБУ у вересні 2004 року, у розпал передвиборчих перегонів. Лікарі австрійської клініки, де його лікували, повідомили, що його отруїли діоксином.

Частина свідків стверджують, що факт отруєння не встановили. Про це зокрема говорив Радіо Свободі Ігор Смешко, тодішній керівник СБУ, який був присутній на вечері.

В інтерв'ю BBC у 2018 році експрезидент сказав, що його отруїли через проєвропейську позицію, адже така політика не влаштовувала Кремль.

Крим та кібервійни

Україну також згадують у передостанній серії, де йдеться про кібербезпеку. Автори розповідають, що Крим став однією з жертв російських кібератак.

Як каже Пол Джоял, колишній співробітник комітету Сенату США з питань розвідки та знавець російських спецслужб, однією з перших цілей російських спецпризначенців під час вторгнення в Крим стали автоматичні телефонні станції, щоб завадити представникам влади користуватися мобільним зв'язком.

У серіалі застерігають, що напад Росії на Крим - "це лише початок".

"Війна, яка сьогодні відбувається в Україні, - це полігон для електронної війни, інформаційної війни, хакерських атак. Це лабораторія, яку вони використовують для вдосконалення ведення нової комплексної або гібридної війни", - каже Джоял.

Підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC