Матір побитого у Парижі українця звинувачують у торгівлі людьми - ЗМІ

Автор фото, Instagram Наталії Крученик

Французькі ЗМІ повідомляють деталі розслідування нападу на українського підлітка у Парижі.

15-річного Юрія жорстоко побили поблизу Ейфелевої вежі 15 січня. Він потрапив до реанімації у комі.

Цей інцидент "шокує своєю дикістю, варварством, ненавистю", сказав згодом президент України Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Дарманен бачить у нападі ознаки "здичавіння" країни.

Водночас французькі журналісти розповідають, що Юрій раніше вже потрапляв у поле зору поліції, а його мати звинувачують у торгівлі людьми.

Юрій "відомий поліції"

Автор фото, Instagram Наталії Крученик

Джерела розповіли Le Figaro, що Юрій "був відомий поліції" за дрібне хуліганство.

Причиною інциденту міг стати конфлікт між двома ворожими бандами підлітків, до однієї з яких, як припускають, входить Юрій, розповідають джерела, близькі до слідства.

За інформацією видання, одна з груп з району Богренель раніше напала на іншу, що діє у місті Ванв, що недалеко від Парижа.

До першої міг належати Юрій, за що його потім і побили.

Родина підлітка розповідає, що Юрій почувається краще і розчулений підтримкою.

26 січня йому прооперували очі.

Мати Юрія звинувачують у торгівлі людьми

Видання Liberation повідомляє, що мати Юрія, Наталя Крушеник, фігурує в розслідуванні про торгівлю людьми.

Одинадцять жінок з України поскаржилися, що вона незаконно найняла їх на роботу прибиральницями в компанію V.I.P. ServicesConcierges - консьєрж-сервіс, який переважно обслуговує Airbnb.

Автор фото, twitter.com/OmelchenkoVadym Підпис до фото, Фото Юрія з закликом допомогти знайти свідків злочину поширив у Twitter посол України у Франції Вадим Омельченко

Паризька прокуратура вже розпочала попереднє розслідування за скаргами про "приховану" та "нелегальну" працю і торгівлю людьми. На питання, чи пов'язана ця справа із побиттям сина Крушеник в Парижі 15 січня, прокуратура відмовилася відповідати.

Жінок начебто рекрутували в Івано-Франківську.

За словами однієї з них, вони приїжджали до Франції за туристичною візою та залишалися там після того, як закінчувався її термін дії.

Деяких жінок рекрутували в українській церкві Сен-Жермен-де-Пре в Парижі, де Крушеник працювала викладачем французької мови. В інших випадках оголошення розміщували на Facebook українською мовою.

Всього на компанію V.I.P. ServicesConcierges працювало близько шістдесяти українок, розповідають її колишні робітниці.

Їхня щоденна робота була виснажливою, пригадує 55-річна Оксана, яку звільнили з компанії після того, як вона почала вимагати кращих умов.

Треба було міняти постільну білизну, мити туалети та готувати приміщення до приходу нових клієнтів, і часто адреси були в протилежних частинах міста.

"Нам платили 50 євро на добу, 75 євро у неділю, і в день треба було облаштувати мінімум 4-5 квартир - з 9:30 до 18 години. Але всю білизну та продукти змушені були носити з собою. Через те, що ми витрачали час на транспорт, треба було постійно працювати понад норму, і це не оплачувалося. І не можна було відпочивати", - розповіла Оксана.

Також у них не було вихідних, додає жінка. Інколи затримували зарплату чи взагалі не платили.

Водночас Крушеник наполягає, що жінки були влаштовані на роботу законно.

Після того, як вони дізналися про побитого сина Крушеник, її колишні підлеглі мають суперечливі відчуття, пише газета.

"По-людськи, це мене торкає, я можу уявити, що це таке", - розповідає Оксана.

Вранці у понеділок Наталія Крученик повідомила в Instagram: "Юрію сьогодні краще. Ми вам вдячні за вашу підтримку та молитви".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС.