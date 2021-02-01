Ще не революція, але вже проблема. Що світові ЗМІ пишуть про протести в Росії

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Західні ЗМІ активно пишуть про події в Росії, де напередодні під час несанкціонованих акцій протесту проти ув'язнення Олексія Навального, за інформацією правозахисників, затримали близько п'яти тисяч людей.

"Жорстка відповідь" Кремля

Позиція російської влади щодо недільних масових протестів не вирізнялася делікатністю, пише британське видання Independent.

Скориставшись локдауном та озброївшись кийками та собаками, Кремль дав "жорстку відповідь" росіянам, які вийшли вулиці висловитися проти дій влади.

Видання підкреслює жорстокість затримань у деяких містах, особливо у Санкт-Петербурзі та Москві. Проти учасників акцій застосовували сльозогінний газ та кийки. У більшості випадків, заарештовані не робили нічого протизаконного, підкреслює Independent.

Деякі з учасників протесту у Москві висловлювали невдоволення поганою координацією з боку команди Навального, пише видання.

"Оскільки ситуація складається не на нашу користь, ми маємо вести гру розумніше, ніж зараз. Просто розповсюджувати повідомлення у соціальних мережах і сподіватися на краще — недостатньо", - цитує Independent одну з учасниць протесту Марію.

"Довгострокова проблема" Кремля

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Росія не стоїть на порозі революції, пише британська The Times. Проте протести останніх 10 днів свідчать про те, що більша частина суспільства невдоволена своєю владою.

"Правда в тому, що Кремль тримає в своїх руках багато козирів", - пише видання.

Йдеться про те, що в лавах силовиків не спостерігається розколу, кількість учасників протестів не сягнула критичної маси, парламентську опозицію давно придушено, а реакція з-за кордону занадто слабка, щоб змусити російську владу та її "друзів по бізнесу" нервувати через свої статки.

До того ж сам Володимир Путін вже давно не переймається через міжнародний осуд, додає видання.

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"Проте у довгостроковій перспективі Кремль має проблему", - пише The Times.

Результати опитувань свідчать, що майже половина учасників протестів прийшли на них вперше, а третина прожила майже все життя за влади Путіна.

У роки нафтового буму, російський президент покладався на так звані мантри про стабільність, але нині, економіка країни настільки слабка, що привид 90-х вже не лякає молоде покоління, пише The Times. У Навальному росіяни змогли побачити альтернативу 68-річному Путіну.

"І хоча зміни ще не за рогом, шлях веде саме туди", - підсумовує Times.

Причина в низькому рівні життя?

Газета The New York Times пише, що протести у Росії спалахнули на тлі екстраординарних подій, але глибинна причина ховається в іншому. Видання пише, що росіяни дійсно обурені спробою отруїти Навального і "маєтком Путіна", але крім цього, вони все більше починають відчувати на собі наслідки політичних рішень влади, які призводять до економічного спаду в країні.

Зарплатня росіян з урахуванням інфляції після анексії Криму та початку подій на Донбасі знижується. Нині вона на 10% нижча, ніж сім років тому, пише видання.

Це позначається на підтримці влади Путіна. На думку політологів, те, що протести прокотилися і провінцією, — не випадковість, адже там економічну скруту відчувають більше, ніж у заможних містах-мільйонниках, на кшталт Москви та Санкт-Петербурга.

"Коли змінюються політичні фактори, економіка теж набуває ваги. Люди кажуть: так, це сталося, а ще і продукти в магазинах дорожчають", - цитує The New York Times російську політологиню Катерину Шульман.

Виділяє ці протести серед інших те, що вони об'єднали і лівих і правих, і молодь і старше покоління, підкреслює газета.

Що пишуть в Росії?

Віртуальна опозиція, перетворюється на вуличну, пише "Независимая газета" і припускає, що за умови збереження високого градуса протесту, наступним кроком може стати його трансформація у політичну силу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На акцію протесту з вимогою звіьнити Олексія навального вийшли і в Польщі

"У відповідь на запит маси невдоволених людей, несистемна опозиція може стати справжньою політичною силою. Але тоді, звичайне її ігнорування загрожує демонстраціями вже інших масштабів", - йдеться у статті.

Видання цитує першого віцепрезидента Центру політичних технологій Олексія Макаркіна, який каже, що прибічники Навального досягли чого хотіли, адже їхні акції протесту викликали широкий резонанс.

"Учасники протестів і не розраховували на те, що Навального звільнять, та що більше затримань, тим більшим стає суспільне обурення", - каже Макаркін.

В інтерв'ю "Новая газета", політолог Гліб Павловський називає недільні протести "приголомшливим успіхом" руху на підтримку Навального. Важливим фактором успіху Павловський вважає "дурість влади".

"Дурість влади — важливий фактор революціонізації мас", - каже він.

"Думаю, рух досяг навіть більше, ніж хотів. Уявіть, якби їм просто дозволили провести цей мітинг. Зібрались би тисяч тридцять-сорок, померзли і розійшлися б додому. Але зрештою, вони створили велику політичну подію всеросійського масштабу", - каже політолог.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг