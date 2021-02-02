Як українки починають нове життя після ІДІЛ

Автор фото, Офіс Президента

Аліме Аббасова - одна з двох жінок, яких влада України повернула на батьківщину з дітьми під Новий рік.

Поїхавши з Криму, окупованого Росією, пані Аббасова потрапила до так званого "халіфату" терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), а пізніше - в курдські табори для прибічників ІД.

Тепер вона каже, що шкодує про рішення поїхати.

"Як то кажуть, всі помиляються. Але що сталося - тепер позаду, дякувати Богу. Зараз я сподіваюся лише на краще", - розповіла 37-річна мати п'ятьох дітей агенції AFP.

Західні країни неохоче репатріюють з Сирії своїх громадян, пов'язаних з ІД, хоча в деяких випадках кілька держав повертали жінок та дітей на батьківщину.

Але президент Володимир Зеленський був непохитний у позиції своєї країни, коли він публічно привітав Аббасову та ще одну українку після їхнього повернення додому 31 грудня, зазначає AFP.

"Україна завжди буде повертати додому всіх своїх громадян, якими б вони не були і де б не потрапили в біду", - зазначив тоді президент.

"Пастка" ІДІЛ

Пані Аббасова розповідає, що її разом з чоловіком вмовив поїхати на території, підконтрольні ІД, його друг, який обіцяв, що той зможе продовжити свою роботу з ремонту взуття в так званому "халіфаті".

"Я не хотіла лишатися без чоловіка. Тоді в мене вже було двоє дітей", - пояснює жінка своє рішення поїхати за ним.

Так само, як і багато з тих, хто звідти повернувся, вона розповідає, що швидко розчарувалася життям в Сирії та тим, як терористичне угруповання брутально інтерпретувало іслам.

Але виходу не було, каже вона, називаючи так званий халіфат "пасткою", де "всі дороги закрито".

"Якщо хтось намагався втекти, вони могли стріляти у спину", - розповідає пані Аббасова.

Автор фото, Офіс Президента

Вона каже, що за чотири роки, які вони з чоловіком провели в Сирії, керівники терористичного угруповання жодного разу не закликали їх стати до зброї.

Але курдські сили, яким чоловік та жінка здалися у 2019 році, в такі твердження не повірили. Подружжя розлучили, коли курди відправили чоловіка до в'язниці.

"Тоді я бачила свого чоловіка востаннє", - каже пані Аббасова.

За її словами, вона провела близько двох років у таборах "Аль-Хол" та "Рож", якими керують курди.

Відтоді як у 2019 році розгромили ІД, у цих таборах утримують десятки тисяч родичів бойовиків та прибічників цього терористичного угруповання.

Пройшли через пекло

Життя в наметових містечках, ускладнене непривітною погодою та беззаконням, було дуже важким, розповідає жінка.

Гуманітарні організації також розкритикували умови в таборі "Аль-Хол", в якому, за повідомленнями ООН, нещодавно почастішали вбивства.

За даними AFP, у таборах для переміщених осіб досі залишаються щонайменше 10 українських жінок та близько 30 дітей, яких лідери кримських татар намагаються повернути до України.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який працює над їхнім поверненням з 2019 року, після звернень родичів, розповів, що в перемовинах беруть участь міністерство закордонних справ, Червоний Хрест та американські дипломати.

Він каже, що до процесу також залучені спецслужби.

Однак він ясно дав зрозуміти, що ані він, ані українські посадовці не прагнуть повернути чоловіків, які добровільно поїхали до Сирії.

Пан Чубаров розповів AFP, що закликав двох жінок, які повернулися до України, почати все спочатку і "вхопитися за життя".

"Вони можуть стати успішнішими, ніж люди навколо них, тому що вони бачили те, що багато інших не бачили, вони пройшли через пекло", - каже пан Чубаров.

Інших варіантів у пані Аббасової особливо немає, оскільки життя, яке вона залишила шість років тому, вже не існує.

Вона розповіла, що планує поїхати до Кременчука, де на неї та її дітей чекає родина чоловіка.

Пані Аббасова каже, що головне для неї зараз - це п'ятеро її дітей, три сини та дві доньки, яким від двох до чотирнадцяти років.

"Кожній дитині потрібен індивідуальний підхід, вони багато пропустили у навчанні", - каже пані Аббасова.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC