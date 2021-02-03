"Путіна вразить лише солідарна відповідь Заходу". Світові ЗМІ про суд над Навальним

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Новина про зміну Олексію Навальному умовного терміну на реальний потрапила на перші шпальти багатьох міжнародних видань.

Як пише Guardian, Навальний знайшов відгук в серцях багатьох людей, особливо молодого покоління, яке два десятки років зростає в країні, де не змінюються лідери.

Їм не властива ностальгія за наддержавою, вони частіше бачать у Володимирі Путіні батька всіх тих п'явок, які присмокталися до всього, на чому можна заробити гроші в Росії.

Путін залишиться на своєму місці. Не помітно ані ознак розколу всередині режиму, ані стимулів для відмови від перевірених прийомів перебування при владі: тобто боротьби з інакомисленням, дискредитацією ворогів у державних ЗМІ, фальсифікацією виборів.

Багато росіян або вірять кремлівським сигналам, або відчувають безвихідь, загрузнувши в культурі фаталізму, тобто прийнятті підкорення народу далекій від нього еліті, вважає видання.

Та все ж справа Навального зачепила в людях якусь струну. За словами автора статті Рафаеля Бера, його знайомі росіяни розповіли, що ще занадто рано говорити, в чому це проявляється, але щось точно змінилося.

Частково це пояснюється наслідками тривалої економічної стагнації. Частково - нудьгою покоління, життєві перспективи якого застрягли в застої путінської Росії.

Частково це проникливість, з якою Навальний розвінчує культ жорсткого правителя, увірвавшись в його вульгарний палац і наступивши йому на мозолю, пише Guardian і додає: на відміну від інших опонентів Путіна Навальний робить те, що ставить під загрозу його репутацію гангстера і применшує його в очах людей.

"Дуже серйозна проблема для Кремля"

Телеканал CNN вважає, що вердикт суду щодо Олексія Навального лише підкреслює, наскільки великим є вплив опозиціонера в російському політичному житті.

"Упродовж багатьох років Кремль публічно применшував значення Навального, називаючи його не надто впливовим блогером, який користується незначною підтримкою населення", - нагадує телеканал.

При цьому, на думку CNN, масові акції, що пройшли в останні два тижні в кількох десятках російських міст, зайвий раз підтвердили, що і сам Навальний, і його антикорупційні розслідування стали для Кремля справжньою і дуже серйозною проблемою.

"НАТО варто приготуватися до зовнішніх провокацій"

Wall Street Journal у редакційній статті підкреслює, що рішення про отруєння Навального ухвалював особисто Путін, який, як і члени його найближчого оточення, тепер має відчувати страх.

"Ми хотіли б опинитися в цьому кабінеті в той момент, коли минулого року Володимир Путін сперечався з тією людиною, яка запропонувала отруїти Олексія Навального, - пише видання. - Путін і раніше переживав протести, особливо у 2012 році, але його популярність зараз падає на тлі слабкої економіки, що падає через низькі ціни на нафту і західні санкції".

Видання нагадує, що новий держсекретар США вже виступив з дуже різким зверненням до російської влади, вимагаючи від Кремля негайно і без додаткових умов звільнити Навального.

Але, вважає редакція Wall Street Journal, цей заклик не принесе жодних результатів, якщо про нові жорсткі заходи щодо Москви не заявить Білий дім.

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"На Путіна можна буде справити враження, тільки якщо адміністрація Байдена зможе організувати солідарну відповідь Заходу, яка буде включати ще більш жорсткі санкції, зокрема і щодо найближчого оточення господаря Кремля", - йдеться в редакційній статті.

Видання також нагадує, що Москва може використати вже перевірену тактику гібридної війни.

"НАТО також варто приготуватися до зовнішніх провокацій, якщо Путін захоче відволікти увагу росіян від внутрішніх проблем. Він уже так робив, і президент Байден це чудово знає. Тоді він займав посаду віцепрезидента", - нагадує Wall Street Journal.

"Час припинити ділові контакти з Путіним"

У редакційній статті New York Post, яка традиційно підтримує республіканців, детально перераховуються загальновідомі, на думку видання, гріхи російського президента.

Редакція прогнозує, що вирок Навальному офіційна влада в Москві знову назве "внутрішньою справою Росії" і вимагатиме від країн заходу не втручатися в ці процеси.

Відповісти на це газета пропонує максимально жорстко.

Забудьте про те, що це "внутрішня справа", як про це кажуть прислужники Путіна. З розв'язаними ним війнами (гібридними та іншими), з шахрайством на Олімпійських іграх, кібератаками і втручанням у наші вибори, захопленням територій чужих країн, російський лідер показав, що він є ворогом усіх цивілізованих норм.

Пора назавжди припинити будь-які ділові контакти з Путіним і почати ставитися до нього так, як він цього заслуговує - як до вигнанця, закликає видання.

"Протестному руху буде складно без лідера"

Впливовий американський інтернет-портал VOX нагадує, що у 2013 році Навального вже засуджували до п'яти років ув'язнення, але він вийшов на свободу вже через день після оголошення вироку.

Цього разу, вважає викладач Університету Дюка Ірина Соболєва, все буде інакше.

"Він або залишиться в тюрмі на більш тривалий термін, або вийде на свободу під гарантії того, що він назавжди залишить країну", - каже вона, вважаючи, що за останні роки режим у Росії став більш репресивним.

На її думку, після арешту Навального, протестний рух у Росії піде не спад.

"Рух збережеться, але йому буде дуже важко розвиватися без свого лідера, якого позбавили доступу до публічних майданчиків", - вважає директор Центру дослідження Євразії та Росії в університеті Джорджтаун Анджела Сант.

"У Путіна є привід для занепокоєння"

Іспанська El Pais пише, що повернення Навального до Росії вдихнуло у протестний рух нове життя: десятки тисяч людей вийшли на вулиці, аби показати свою позицію.

Реакція режиму свідчить про зростаючу підтримку опозиціонера і розширення географії соціальної приналежності його прихильників.

Також видання зазначає, що на протести виходить усе більше жінок.

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Поки невідомо, чи буде в нинішнього протесту продовження, чого вдасться досягти, але в Путіна є причини для занепокоєння через сміливість людей і їхньої впевненості у своїй правоті.

Люди вимагають звільнити Навального і забезпечити його фізичну безпеку. Опозиціонер нещодавно підкреслив, що не збирається накладати на себе руки.

Заходу потрібно чітко продемонструвати свою підтримку Навальному, особливо не критикуючи його погляди, а також діяти гуртом, аби тиск на Кремль був більш ефективним.