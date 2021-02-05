Чи зменшення кількості хворих означає кінець пандемії. Огляд ЗМІ

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За останні кілька тижнів Україна реєструє достатньо низьку кількість нових випадків Covid-19 - набагато менше, ніж рекордні цифри офіційної статистики наприкінці листопада.

Хоча, зважаючи на зниження рівня захворюваності, дехто гадає, що пандемія в Україні йде на спад, незалежні експерти пов'язують зменшення випадків з неправильною інтерпретацією статистики.

Вони попереджають, що кількість госпіталізацій, яка залишається на високому рівні, є набагато надійнішим показником.

У поєднанні з нечіткими перспективами України щодо вакцинації та небажанням суворо дотримуватися обмежень з боку суспільства.

Сумнівна інформація щодо стану пандемії створює додаткові складнощі для системи охорони здоров'я країни, якій і без того нелегко.

Що кажуть офіційні дані?

Україна повідомляла про найвищу кількість нових випадків Covid-19 наприкінці листопада, коли кілька днів поспіль реєстрували понад 16 тисяч випадків зараження.

Однак відтоді офіційні показники знижуються, впавши в окремі дні січня до 2,4 тисячі випадків.

Кількість виявлених випадків почала знижуватися задовго до локдауну, який тривав з 8 по 24 січня, через що дехто стверджував, що такі суворі заходи непотрібні, зважаючи на видиме покращення.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 25 січня назвав нову статистику "оптимістичною" і заявив, що це вказує на покращення ситуації.

Що з тестуванням?

Україна тривалий час не може налагодити ефективну систему тестування - наразі в країні найнижча кількість тестів на 1 мільйон людей у Європі.

Від початку пандемії українці, які мали симптоми хвороби, не завжди йшли робити тест - через довготривале очікування в державних лабораторіях або через високу вартість у приватних.

Наприклад, якщо у всієї родини спостерігаються симптоми схожі на коронавірусну хворобу, в більшості випадків тест робить лише одна людина, пишуть ЗМІ.

У таких випадках, попереджають експерти, офіційна кількість нових випадків є в кращому випадку ненадійною, оскільки включає лише тих, хто отримав позитивний результат.

Наразі результати тестів можна отримати за кілька днів навіть у державних лабораторіях, але кількість людей, які бажають їх робити, дуже низька, повідомляв BIHUS.info 13 січня.

Видання стверджує, що Україна занурилася у "тотальний суспільний самообман" - порочне коло, коли хворі вирішують не робити тест, часто через пораду свого сімейного лікаря, що призводить до того, що їхній випадок не входить у статистику.

Таким чином, офіційні дані демонструють покращення, через що люди почуваються більш розслаблено, а це часто призводить до підвищення кількості випадків, пояснює видання.

Степанов визнавав, що кількість людей, які звертаються зокрема за тестуванням досить серйозно зменшилася і лабораторні центри в кількох областях працюють лише на 25-30 відсотків своєї потужності.

Крім того, в деяких регіонах люди звертаються до лікаря лише тоді, коли їхній стан стає важчим, казав міністр.

Чому збільшується кількість тих, хто одужав?

Ще одна цифра, яку деякі помилково вважають ознакою того, що пандемія йде на спад, - це кількість тих, хто одужав від Covid-19.

В останніх зведеннях міністерства охорони здоров'я ці кількість іноді вдвічі перевищує кількість нових випадків.

Але як стверджують фахівці Київської школи економіки, це не означає, що рівень захворюваності знижується.

Вони зауважують, що за останній тиждень госпіталізують більше осіб, ніж виписують. "Це означає, що рівень захворюваності зростає", - розповіли представники КШЕ на брифінгу 4 лютого.

Особливо тривожна ситуація спостерігається на заході країни - в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій області, кажуть фахівці.

Питання також викликає що саме можна вважати одужанням.

Активістка Леся Литвинова, яка допомагає з постачанням кисню для хворих на коронавірус, скаржилася, що в деяких випадках лікарні виписують пацієнтів, яким ще потрібна киснева підтримка, щойно вони отримують негативний результат на Covid-19.

Такі пацієнти змушені покладатися на волонтерів як Литвинова, яка продовжує збирати кошти на портативні кисневі концентратори, які можна використовувати вдома.

Що далі?

Поки багато європейських сусідів покладають великі сподівання на вакцини проти Covid-19, Україна досі не розпочала масову вакцинацію, поки що лише очікуючи на перші поставки в середині лютого.

Згідно із соціологічними опитуваннями, близько половини українців не готові вакцинуватися, навіть безкоштовно.

Тим часом переповнені лижні курорти та підпільні ресторани, які таємно приймали гостей під час локдауну, свідчать про те, що багато людей досить розслаблено ставляться до будь-яких обмежень, які мають на меті стримати поширення коронавірусу.

Щодо останньої статистики, яка нібито йде на спад, експерти КШЕ попереджають, що люди "починають вірити в ілюзію на основі неправильної інтерпретації статистичних даних".

Для покращення ситуації вони пропонують державним посадовцям у галузі охорони здоров'я відійти від показника виявлених випадків при аналізі ситуації з поширенням Covid-19, а натомість розглядати кількість та динаміку госпіталізованих пацієнтів, а також інші, більш конкретні параметри для кожної лікарні та регіону.

Підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC