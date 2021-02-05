Вакцини для українців. Які та звідки привезуть

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Україна отримала підтвердження щодо постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусної інфекції, повідомляє Офіс президента.

Це вакцини британської компанії AstraZeneca та американської Novavax.

Поставки відбуватимуться вже з лютого 2021 року. Про це повідомив міністр здоров'я Максим Степанов на нараді з Володимиром Зеленським.

Вакцини виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія).

Партія реалізовуватиметься через контракт між Serum Institute та компанією Crown Agents.

"Що раніше ми отримаємо вакцини, то швидше подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію", - сказав президент.

Володимир Зеленський вважає, що цієї кількості буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок.

Що відомо про вакцини AstraZeneca і Novavax

Сукупні результати чотирьох клінічних випробувань у Британії, Бразилії та Південній Африці показали, що вакцина AstraZeneca є безпечною та ефективною у профілактиці COVID-19 у людей віком від 18 років.

AstraZeneca ще називають оксфордською вакциною. Так кажуть, тому що її розробив Оксфордський університет спільно з компаніє AstraZeneca.

Вакцина Novavax (США) показала 89% ефективності у Британії. Вона першою продемонструвала ефективність проти виявленого в Британії нового штаму коронавірусу. Попередньо ЄС замовив 200 млн доз цієї вакцини.

Як домовляється про вакцини Україна

Україна отримує вакцину двома шляхами. Перший - це у рамках глобальної допомоги програми COVAX (це, зокрема, 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech).

Інший шлях - закупівля вакцини за державні кошти. З цим було найбільше проблем і непорозумінь.

Чиновники довгий час не розкривали деталі, з ким ведуться перемовини про закупівлю. Наприкінці грудня стало відомо про 2 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech, випробування якої ще тривають і до ефективності якої були питання.

Останні випробування вакцини у Бразилії показали ефективність лише у 50%.

Міністр Степанов завив, що угоду з китайською компанією розірвуть, якщо ефективність вакцини буде менш як 70%, але Україна чекатиме закінчення випробувань.

Урядовці заявляли, що ведуть перемовини одразу з шістьома компаніями, але не називали деталей.

Повідомлення про 12 млн доз - це перша конкретика щодо закупівлі вакцин після новин про китайську вакцину.

У січні 2021 року щеплення роблять вже десятки країн. The Economist Intelligence Unit (EIU) раніше написало про те, що українці матимуть широкий доступ до вакцини від коронавірусу не раніше 2023 року.

Видання проаналізувало інформацію про очікуваний прогрес вакцинації у країнах-членах ЄС і дійшло висновку, що 85% країн, що розвиваються, серед яких і Україна, не матимуть можливості почати масову вакцинацію протягом найближчих двох років.

Поряд з Україною у переліку, серед інших, - Болівія, Парагвай, Венесуела, Нікарагуа, Гондурас та більшість країн Африки.