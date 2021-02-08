Як затримки з вакцинацією в Європі грають на руку Росії та Китаю

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На тлі затримки програми вакцинації в Євросоюзі Росія та Китай прагнуть заповнити нішу, підвищуючи свій політичний статус завдяки поставкам вакцин країнам поблизу кордонів ЄС, пише Washington Post.

Вакцини, виготовлені в Росії та Китаї, вже використовуються для щеплення на Балканах та у Східній Європі.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив минулого тижня на заході Atlantic Council, що китайська вакцина стала "чітким дипломатичним успіхом", що було "для нас трохи принизливо".

Він та канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловили готовність до використання китайських та російських вакцин у разі їхнього схвалення у Євросоюзі.

"Така можливість може бути недалекою перспективою, хоча дані, особливо щодо китайських вакцин, залишаються туманними", - пише видання.

Розробники вакцини "Sputnik V" після публікації останніх результатів клінічних випробувань заявили, що очікують на схвалення Євросоюзу до березня. Вони вже почали шукати партнерів для виробництва вакцини в Німеччині.

Наразі ані "Sputnik V", ані Sinovac ще не подали запиту на схвалення в ЄС.

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З точки зору охорони здоров'я, будь-яка наявна вакцина може зупинити пандемію або врятувати життя.

Але через проблеми Євросоюзу з нпочатком вакцинації з використанням американських та європейських вакцин Росія та Китай почали здаватися можливими рятівниками та потенційно необхідними партнерами, зазначає видання.

"Через суперечки, сварки та перекладання провини ЄС виглядає смішно. Гадаю, у Москві та Пекіні через усе це танцювали на столах", - сказав виданню експерт з питань охорони здоров'я Давид Фідлер.

Джерела у фармацевтичній індустрії повідомляють, що причиною затримки в ЄС стало повільне замовлення та суперечки через ціну. Європейські посадовці також заявили про проблеми з постачанням з боку британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Інші вакцини, які замовив ЄС, показали хороші результати у випробуваннях у той час, як поставки вакцини Pfizer-BioNTech, розробленої в Німеччині, також тимчасово затрималися.

Тим часом, за рівнем вакцинації у Європі лідерами стали дві країни за межами ЄС - Велика Британія, де використовують вакцини AstraZeneca та Pfizer, та Сербія, де щеплення проводять російською вакциною "Sputnik V" та китайською Sinopharm.

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У Сербії першу дозу вакцини отримали вже понад 7% населення в той час, як у Німеччині, подібно до решти країн ЄС, - близько 4%, згідно з даними Bloomberg.

У Британії першу дозу наразі отримали понад 15% населення.

"Сербія проводить вакцинацію швидше", - визнала Меркель у телевізійному інтерв'ю минулого тижня, коментуючи їх використання китайської вакцини.

Її визнання успіху Сербії, що звернулася до Китаю, здається, не лишає надії невеликим країнам, які могли сподіватися на західну допомогу з вакциною, зауважує Washington Post.

"Деякі країни особливо прагнуть стримувати вплив Москви", - пише видання, нагадуючи, що Україна заборонила російську вакцину, а президент Володимир Зеленський попросив Європу про допомогу.

Тим часом, вакцину Sputnik V вже постачають на непідконтрольні Києву райони Донецької та Луганської областей, повідомляють місцеві ЗМІ.

"Вакцинна дипломатія" Росії

Росія особливо не приховує, що її "вакцинна дипломатія" є частиною ширших намірів президента Володимира Путіна закріпити російський вплив за кордоном.

Навіть обране ім'я для вакцини нагадує про космічні перегони в часи холодної війни із заходом, зазначає Washington Post.

"Російська стратегія критикувати послідовність Євросоюзу і шукати найслабші ланки та посилювати вплив добре помітна і вже успішна", - цитує видання угорського політолога Петера Креко.

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Пекін заявляв, що не використовуватиме свої вакцини як дипломатичні важелі, але в публічних заявах посадовці пов'язували вакцини з ширшою співпрацею та охопленням.

Будь-яке партнерство щодо вакцини в Європі, ймовірно, викличе занепокоєння у Вашингтоні, пише газета.

Кілька місяців тому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виглядав як аутсайдер ЄС, почавши перемовини про можливе виробництво вакцин Sputnik V в країні.

Але зараз розробники російської вакцини, науковий центр імені Гамалеї та Російський фонд прямих інвестицій, активно шукають партнерів у Німеччині для можливого спільного виробництва, як повідомило німецьке Міністерство охорони здоров'я.

"Якщо вакцина безпечна та ефективна, незалежно від того, в якій країні її виготовили, то вона, звичайно, може допомогти впоратися з пандемією", - заявив днями міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпанс в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

За позитивні коментарі Німеччини щодо російських та китайських вакцин вже ухопився Віктор Орбан. В Угорщині вже схвалили для використання вакцини "Sputnik V" та Sinopharm, не чекаючи на рішення ЄС.

Президент Сербії Александр Вучич, який тривалий час використовував протистояння ЄС з Москвою та Пекіном, був змушений звернутися по допомогу до Китаю.

Пекін швидко відгукнувся, хоча наразі незрозуміло, скільки вакцини Китай надав безкоштовно, а скільки Сербія придбала.

Європейські країни згодом теж надали допомогу, але надто пізно, щоб змінити в Сербії думку про те, що Китай допоміг у той час, коли країни ЄС цього не зробили.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC