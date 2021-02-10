Літак МАУ біля Тегерана могли збити навмисно - ЗМІ

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Канадські органи безпеки та уряд отримали аудіозапис, в якому чоловік, який, ймовірно, є міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом, розповідає, що літак МАУ біля Тегерану в січні минулого року могли збити навмисно. Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

Іран, втім уже встиг заперечити автентичність запису: "Висловлення, які приписують Заріфу, суперечать його культурі мовлення. Заяви про наявність такого запису не відповідають дійсності", - сказав представник іранського МЗС Саїд Хатібзаде.

На записі, про який йдеться, людина з голосом Заріфа каже, що є "тисяча" можливих версій трагедії, у тому числі навмисне збиття літака за участі двох-трьох розвідників, що, за його словами, є "зовсім не неймовірним" сценарієм.

Також ця людина каже, що найвищі урядові та військові посадовці Ірану ніколи не розкажуть правду про літак.

"Є причини, які вони ніколи не розкриють. Вони не розкажуть ні нам, ні комусь іншому, бо інакше вони відкриють двері до систем охорони країни, про які говорити публічно не є в інтересах нації", - каже людина з голосом Заріфа.

Канадський уряд та безпекові служби нині вивчають аудіозапис. Однак деталі не повідомляються заради безпеки учасників оприлюдненої розмови.

Пайям Ахаван, колишній прокурор ООН та член постійної палати третейського суду в Гаазі, каже, що аудіозапис є "дуже суттєвим" додатковим доказом.

Заріф є "дуже впливовим та проінформованим членом найвищого рангу іранського уряду", каже Ахаван.

Спеціальний радник прем'єр-міністра Канади Ральф Гудейл заявив, що уряд та розвідувальні органи Канади отримали аудіозапис ще в листопаді. Він додав, що канадські спецслужби оцінюють справжність запису та розглядають усі докази "з серйозністю".

Водночас у коментарі CBC посол України в Канаді Андрій Шевченко наголосив, що Україна вперше почула про цей аудіозапис - попри те, що протягом розслідування канадська поліція допомагала українським правоохоронним органам.

Літак МАУ рейсу PS752 Тегеран-Київ збили вранці 8 січня 2020 року відразу після вильоту з аеропорту столиці Ірану.

У результаті загинули всі 176 людей на борту, зокрема 11 громадян України. Більшість жертв були громадянами Ірану і Канади.

Кілька днів Іран заперечував причетність до збиття літака. Але згодом після оприлюднених Канадою доказів офіційно визнав, що літак МАУ збили його військові, які помилково прийняли його за ворожу ціль.

Заява українського МЗС

Заступник Міністра закордонних справ України Євгеній Єнін згодом заявив, що ситуація перебуває на контролі: відомство вже провело серію консультацій з правоохоронцями, які контактують із іноземними колегами, але доведення автентичності запису лише попереду.

"Ми встановимо, що сталося тієї ночі. Україна та світова спільнота не дозволять, щоб чиїсь інтереси - чи то нації, чи то окремих громадян - були вищі за людські життя, права людини та систему безпеки польотів. Ми використаємо всі наші можливості", - сказав Єнін.

"Україна разом із Великою Британією, Швецією, Канадою та Афганістаном, які є членами спільної координаційної групи, ніколи не допустить, щоб ця трагедія забулася і хтось вийшов сухим із води".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC.