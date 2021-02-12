Пандемія у світі спричинила бум попиту на розкішні піжами з України

Автор фото, Sleeper Підпис до фото, Внаслідок пандемії у світі почався бум на гарні піжами. Українська компанія-виробник піжам Sleeper збільшила продажі за рік на 200%

У той час, як попит на формальне вбрання сягнув історичного мінімуму, у покупців прокинувся апетит до розкішного одягу для сну. І купують його, зокрема, в Україні.

Раніше нічний одяг відігравав лише додаткову роль для деяких модних брендів, але все змінилося, коли пандемія змусила їхніх клієнтів залишатися вдома, пише Financial Times.

Люксовий домашній одяг став способом побалувати себе під час локдауну та додати відчуття розкоші в повсякденне життя.

До цього здавалося, що люди перестали носити піжами, а халати зазвичай брали на подарунок, розповідає виданню англійська дизайнерка Емма Вілліс, відома своїми сорочками.

З весни минулого року її найпопулярнішими виробами стали піжами, халати та труси-боксери.

Персонал фірми довелося спеціально навчати мистецтва пошиття піжам та вишивки монограм.

Співзасновниця українського бренду Sleeper Ася Вареца розповіла виданню, що продажі її компанії за останній рік зросли на 200%.

Автор фото, Sleeper Підпис до фото, Піжама Party, оздоблена пір'ям, стала надзвичайно популярною

На її думку, частково це пов'язано з тим, що "цього року вперше в історії моди домашній одяг став публічним".

"Через Zoom ви відкриваєте свою домівку іншим людям, тож це стало новим досвідом і приємним для нас, оскільки Sleeper спеціалізується на виготовленні одягу для дому, який одночасно дарує комфорт та радість", - розповідає пані Вареца.

Бренд досяг успіху завдяки своїм сукням, схожим на нічні сорочки, але справжнім бестселером стала піжама Party, оздоблена пір'ям, ціни на яку стартують від 6 350 гривень.

Ця піжама, на створення якої надихнула "золота доба" Голлівуду, стала улюбленою серед інфлюенсерів та увійшла в десятку "найгарячіших" товарів останнього кварталу 2020 року за версією модної пошукової платформи Lyst.

"Я розумію, чому вони всім подобаються. Коли ви їх надягаєте, то почуваєтеся дуже особливою дівчиною", - розповіла виданню інша співзасновниця Sleeper Катя Зубарева.

Автор фото, Sleeper

Мода на халати

На попит на розкішний одяг для сну відреагували модні доми, зокрема Dior та Dolce&Gabbana.

Зокрема, колекція Enjoy Home від Dolce&Gabbana пропонує піжами з шовку та попліну з фірмовими принтами у вигляді троянд, в комплекті з масками для обличчя, вартістю від 1 150 євро.

Відчули зміни і на знаменитій лондонській вулиці кравців Севіл-роу, де магазини досі закриті через жорсткий карантин, а попит на пошиття костюмів впав.

Покупці почали замовляти розкішні та елегантні чоловічі халати, зокрема з оксамиту, які можна вдягати ввечері, а не лише, коли ніхто не бачить.

Як розповідають тамтешні менеджери, клієнти замовляють такі халати "для пізніх зустрічей у Zoom".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гість Міланського тижня моди

Чоловіки кажуть, що їм набридло протягом минулого року носити лише повсякденний одяг, тож тепер вони прагнуть почуватися вишукано, навіть у себе вдома.

Засновниця лондонського бренду одягу для сну Hesper Fox Крісті Едвардс каже, що люди почали обирати розкішніші тканини, яскравіші кольори та стиль, який підходить як для сну, так і для повсякдення.

"Щоб в ньому можна було спати, але також було б не соромно, якщо ви з'явитеся в цьому в Zoom, додавши трохи помади та швидко причесавшись", - каже пані Едвардс.

Дизайнери вважають, що попит на розкішні піжами триватиме і весь цей рік.

"Люди хочуть знову гарно вбиратися, а покупка гламурних халатів та піжам - один зі способів, як це можна зробити, залишаючись вдома", - каже Емма Вілліс.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC