Росія дала добро на військовий переворот у М'янмі - ЗМІ

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За кілька днів до військового перевороту в М'янмі гостював міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Його приймав головнокомандувач армії Мін Аун Хлайн, який потім взяв контроль над країною, пише The Times.

Політичні та бізнес-кола М'янми, пов'язані з армією, подейкують, що під час зустрічі Шойгу схвалив ідею перевороту, якою з ним поділився генерал Мін Аун Хлайн.

Відомо, що під час зустрічі сторони уклали угоду про постачання до М'янми російської зброї, а саме ЗРГ комплексів "Панцир-С1", комплексів з БПЛА "Орлан-10Е", а також радіолокаційних станцій.

"Росія як вірний друг завжди підтримувала М'янму в складні часи, особливо в минулі чотири роки", - заявив тоді Мін Аун Хлайн.

Час поїздки та теплі відносини між очільниками оборонних відомств обох країн наразі є центром інтриги, пише видання.

Натомість у Південно-Східній Азії наголошують на можливій ролі в перевороті Китаю.

"Однак відносини Татмадау (армії М'янми) з Пекіном стали дедалі напруженішими через невдоволення якістю китайської військової техніки та тим фактом, що цю техніку використовують етнічні інсургенти М'янми", - пише газета.

Автор фото, Getty Images

Оскільки Захід заборонив продаж зброї армії М'янми, вона купує її в Росії. Мін Аун Хлайн провів уже щонайменше вісім зустрічей із Шойгу - шість із них у Москві.

Під час однієї з таких поїздок вісім місяців тому в генерала взяло інтерв'ю видання Russia Today. Журналіст зазначив, що Мін Аун Хлайн може одного разу служити країні "на найвищому рівні, на найвищій посаді". Той посміхнувся і сказав: "Дякую. У мене завжди є такі амбіції."

За останні десять років М'янма витратила 2,4 млрд доларів на зброю, за даними Стокгольмського інституту дослідження миру. Найбільше купували в Китаю, однак частка Росії також зросла до 800 млн доларів.

У день перевороту на вулицях Найп'їдо були російські броньовані машини - "потужний символ поглиблення військових зв'язків між країнами", пише газета.

Офіцери М'янми їздили до Росії для військових навчань, а також для вивчення російської мови, каже експерт Ентоні Дейвіс. Кілька тисяч військових М'янми знають російську.

На зустрічі Ради ООН з прав людини Москва та Пекін розкритикували резолюцію Британії та ЄС, яка засуджує переворот у М'янмі, нагадує газета. Завдяки цьому документ вдалося пом'якшити.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС.