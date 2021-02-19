Що Росія отримає від країн, яким дасть свій Sputnik

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Захід відстає від Росії та Китаю у боротьбі за вплив у рамках "вакцинної дипломатії", пише The Guardian.

"Поки Велика Британія та США намагаються досягти колективного імунітету, Росія та Китай вигідно використовують свої вакцини від Covid-19", - додає видання.

У якості прикладу The Guardian наводить Сербію, яка нещодавно отримала першу партію вакцини виробництва китайської державної фармацевтичної компанії Sinopharm у майже 1 млн. доз. Відтоді країна поповнила свої запаси десятками тисяч російської вакцини Sputnik V, і попередньо домовилася з Москвою про її виробництво на своїй території.

Відтак Белград почав проводити власну "вакцинну дипломатію", передавши тисячі доз вакцини сусідці Північній Македонії та готується забезпечити препаратом Чорногорію та Республіку Сербську, пише газета.

"В умовах ринку дуже дефіцитного товару, та враховуючи те, що у 130 країнах світу вакцинація ще не розпочалася, такі країни як Сербія постають у ролі ранніх лідерів у перегонах за вакцину", - пише газета.

Нещодавно Китай оголосив про передачу 13 країнам безкоштовної вакцини та заявив про плани надати препарат ще 38 країнам. А Москва, скориставшись затримками у постачанні вакцини до ЄС, продала Sputnik V Угорщині, хоча і досі чекає на підтвердження регулятора.

"Вакцинний націоналізм західних країн надав простір цим іншим країнам для проведення вакцинної дипломатії", - цитує видання старшого співробітника аналітичного центру Ради міжнародних відносин Янжон Гуанга.

Автор фото, Reuters

У той час, як Китай відправляє свого посла у Сербії до аеропорту для зустрічі першої партії Sinopharm, а Володимир Путін просуває Sputnik V на дипломатичних самітах, Вашингтон, Лондон та європейські столиці обрали інший шлях, дозволивши фармацевтичним гігантам вирішувати, кому і в якій кількості дістанеться вакцина, пише The Guardian.

Фахівці з Китаю також вказують на те, що Пекін просуває свою вакцину на самітах з країнами Близького Сходу та Африки, пропонуючи привілеї у вигляді доступу до препарату у комплексі з інвестиціями у будівництво доріг, портів та розвитком мережі 5G, а також відновлювальної енергетики.

Торік, поки Вашингтон всюди трубив про свою політику "Спершу Америка" ("America first") у відповідь на пандемію, Пекін укладав резонансні контракти на випробування, виробництво та продаж вакцини у Південній Америці - регіоні, що перебуває у полі інтересів США, пише газета.

Окрім цього, китайські та російські компанії більш охоче за своїх західних конкурентів укладали угоди на дозвіл на часткове або повне виробництво вакцини у таких країнах, як Індонезія, Малайзія та ОАЕ.

"Pfizer, так само як і Moderna, тут заради прибутку. В принципі, компанії не займаються дипломатією. У них є короткострокові цілі, тому підхід до просування вакцини урядами й компаніями відрізняється", - цитує видання голову департаменту аналітичного прогнозування Economist Intelligence Unit Агату Демаре.

На думку експертки, політика Пекіну та Москви матиме результат, проте не відразу, а у майбутньому.

"Звісно, Росія та Китай не приходять до країн, що розвиваються із вимогами отримати щось натомість. Але у довгостроковій перспективі це принесе дивіденди. І влада Росії, і Китаю розуміє, що пандемія з нами надовго", - підсумовує вона.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу BBC