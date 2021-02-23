США та ЄС стають союзниками у боротьбі з Росією та Китаєм - WSJ

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Євросоюз вирішив накласти нові санкції на російських посадовців через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального, а також активніше сперечатиметься з Пекіном через його політику в Гонконгу.

Такі кроки свідчать про те, що позиції ЄС та США щодо Росії та Китаю зближуються, пише Wall Street Journal.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель сподівається, що список росіян, які потраплять під санкції, визначать протягом тижня.

Відтоді як до влади прийшов президент Джо Байден, посадовці ЄС демонструють сигнали союзництва зі США іх делікатних питань, але при цьому наголошують на незалежності своєї зовнішньої політики, пише видання.

Йдеться не лише про санкції проти Москви. Wall Street Journal ознайомилася із закритою доповіддю ЄС, де йдеться про координацію дій зі США та іншими міжнародними партнерами щодо Китаю.

Санкції проти Росії

Підтримка санкцій проти Росії швидко зросла в ЄС після напруженого візиту Борреля до Москви.

Перед зустріччю в понеділок він сказав: "Очевидно, що Росія стала на шлях конфронтації з Європейським Союзом".

Росія ж вимагає, щоб США та ЄС припинили втручатися у її внутрішні справи.

Керівник російського МЗС Сергій Лавров нещодавно повторив погрози розірвати відносини з Європою, якщо ЄС запровадить нові санкції.

Євросоюз вже запровадив санкції проти сімох російських посадовців у жовтні після отруєння Навального.

У Сенаті США теж обговорюють санкції через справу Навального.

Разом проти Китаю

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу також домовилися вжити заходів у відповідь на посилення контролю Китаю над Гонконгом.

Боррель заявив, що міністри погодилися збільшити підтримку громадянського суспільства в Гонконгу, координувати дії з міжнародними партнерами та посилити тиск на китайську владу.

У конфіденційній доповіді, з якою ознайомилася Wall Street Journal, йшлося про кроки, які ЄС зробить у найближчі місяці.

Зокрема пропонується швидко налагодити контакти з активістами в Гонконзі, які виступають на підтримку демократії.

Можливе також створення консультаційної платформи з місцевим громадянським суспільством "для координації європейської реакції на ситуацію в Гонконгу, зважаючи на наявність там значних економічних та фінансових інтересів ЄС".

Також пропонується координувати спільні дії щодо Пекіну та Гонконгу з іншими демократичними країнами, зокрема з Великої сімки.

Санкції та економіка

У липні минулого року Євросоюз вжив деяких заходів щодо Китаю у відповідь на ухвалення закону про національну безпеку, за яким влада отримала більше повноважень на арешт громадян Гонконгу за сепаратистську або іншу диверсійну діяльність або у змові з іноземними державами.

Автор фото, EPA Підпис до фото, У Гонконгу базуються 1500 європейських компаній, а торгівля ЄС з цим спецрайоном Китаю минулого року становила 27 млрд євро

Хоча пакет заходів, ухвалений у липні, сприйняли добре, увага до позиції Євросоюзу зростає, оскільки ситуація погіршується, йдеться в доповіді.

Євросоюз має значні економічні зв'язки з Гонконгом. Через нього проходять понад 60% прямих іноземних інвестицій до Китаю і з Китаю, там базуються понад 1 500 європейських компаній. Двостороння торгівля між ЄС та Гонконгом минулого року перевищила 27 млрд євро.

Хоча на відміну від США Євросоюз не запровадив прямих санкцій проти посадовців з Китаю, представники ЄС заявляли, що можуть у цьому випадку застосувати нещодавно затверджений режим санкцій за порушення прав людини.

Доповідь, до якої отримала доступ Wall Street Journal, свідчить про те, що Євросоюз не облишить занепокоєння через Гонконг, зазначає видання.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC.