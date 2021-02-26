Електричний стілець Венедіктової. Що генпрокурорка розповіла Independent

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, "Олігархи, які зловживають своєю владою, - це проблема для всіх", - сказала Ірина Венедіктова британським журналістам

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла виданню Independent про корупцію в Україні та свою складну роботу.

"Ми живемо в державі, де є корупція, живемо в сильному олігархічному суспільстві, і тому перед нами стоять такі складні виклики. Я знала, що ця робота буде непростою, коли я її починала, в цій країні посада генпрокурора трохи схожа на сидіння на електричному стільці", - цитує видання Венедіктову.

Газета пише, що проблеми, з якими стикається перша жінка на посаді генпрокурора в Україні, досить різноманітні: системна корупція та зловживання, часто негативний вплив олігархів, політизація та спроба маніпуляцій судовою системою, а також відповідальність перед закордонними партнерами.

Венедіктова розповіла виданню, що не було жодних планів відновлювати розслідування щодо Джо Байдена та його сина. Вона радіє, що Україна не вплуталася глибше в американську політику і не втручалася у вибори в США.

Вона зазначила, що їй вистачає і внутрішніх справ в Україні. За її словами, активна робота генпрокурора несе ризики.

"Мені довелося змінювати адресу, час від часу жити в різних місцях після отримання певної інформації", - розповіла генпрокурорка.

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Вона каже, що в неї міцна родина, і вони разом навчилися з цим справлятися.

Видання нагадує, що 42-річна Венедіктова - доктор наук і мати двох дітей. Вона була радницею Володимира Зеленського з правових питань ще до того, як він оголосив про намір балотуватися президентом.

За словами Венедіктової, її чоловік був проти того, щоб вона обійняла свою посаду в прокуратурі.

"Він знав, з якими проблемами я буду стикатися. Але він повністю підтримує мене відтоді, як я вирішила прийняти її, я маю підтримку своєї сім'ї в тому, що я роблю", - каже Венедіктова.

Вона розповідає, що деякі з її друзів також, можливо, мали сумніви щодо її роботи, але працюючи по 18 годин на день, не має часу з ними бачитися.

Венедіктова каже, що не відчувала особливих проблем як перша жінка на цій посаді.

"В українському суспільстві немає великого розмежування в роботі. Можливо, деякі люди не могли зрозуміти, чому я тут. Але я не проти працювати в чоловічому середовищі", - розповіла генпрокурорка.

Проте, за її словами, існує тиск політичного характеру, "обвинувачення, за допомогою яких вас намагаються зупинити". Вона зазначила, що проти неї порушено кілька кримінальних справ.

"Але таке трапляється тут з людьми. Система така, що суд повинен відкривати справу, якщо хтось висуває обвинувачення", - каже Венедіктова. Вона додає, що не боїться цього: "Моя совість чиста. Я дуже міцно сплю вночі".

Генпрокурор також розповіла, що в Україні існують глибоко вкорінені проблеми через особисті інтереси могутніх та багатих.

"Олігархи, які зловживають своєю владою, - це проблема для всіх", - каже вона.

Видання зазначає, що одним з відомих олігархів, причетних до судових процесів, є Ігор Коломойський, якого звинуватили в шахрайстві щодо "ПриватБанку" на кілька мільярдів доларів.

Цього тижня Венедіктова оголосила про відкриття розслідування щодо шахрайства на суму 4,8 млн доларів проти трьох колишніх посадовців "ПриватБанку", яке нібито сталося перед тим, як банк перейшов до державної власності у 2016 році.

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Генпрокурор визнає, що за кордоном досі існує занепокоєння щодо корупції в Україні.

"Але ми досягли справжнього прогресу", - каже вона. За її словами, європейські та американські колеги "бачать, що ми дуже стараємося і досягаємо успіхів у багатьох справах".

Як приклад, вона згадує екстрадицію 37 підозрюваних минулого року, зокрема двох ймовірних членів угруповання "Ісламська Держава" та одного з лідерів "Талібану", а також двох осіб, яких звинуватили у відмиванні 145 мільйонів доларів.

Українська влада також співпрацювала з міжнародними колегами щодо викриття організованого злочинного угруповання, яке викрало близько 12 мільйонів доларів у населення Європи та США, а також щодо кіберзлочинного угруповання, в якому був залучений український хакер.

Попри розчарування та складнощі Венедіктова каже, що робота приносить їй велике задоволення. Однією з головних причин для цього є українське "громадянське суспільство, що усвідомлює, якого високого рівня може досягти ця країна".

"Це дещо дуже особливе і дуже обнадійливе", - каже вона.

У статті Independent не згадується, чи питали генпрокурора про критику на її адресу.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC