Серйозні проблеми для України: накопичення боргів і зволікання з реформами - іноземі ЗМІ

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Українську економіку чекатимуть скрутні часи, якщо Київ продовжить накопичувати борги без впроваджання реформ.

Про це у статті для видання Foreign Policy попереджає голова українського департаменту в компанії REDD Intelligence Ілля Тимченко.

За його словами, боргові проблеми країни стають дедалі глибшими через політику українською влади - зокрема, через намагання уряду обійти умови, які встановив МВФ для виділення чергового траншу.

На думку автора, небажання уряду України втілювати реформи має занепокоїти адміністрацію Джо Байдена.

"Відходячи від демократичних реформ, Україна ставатиме більш вразливою, тоді як застійна економіка може змусити країну спиратися у торгівлі не на ЄС, а знов на Росію. Водночас успішна і демократична Україна послабить Кремль", - пише пан Тимченко.

Через те, що уряд не поспішає з реформами, а натомість "агресивно" бере гроші з ринків капіталу, Україна опиняється у ризикованій ситуації, попереджає експерт.

Він нагадує, що за прогнозами МВФ державний та гарантований борг України, який у 2019 році становив 50,4% ВВП, може зрости до 65.4% за підсумками 2020 року. До того ж, міністерство фінансів наголошує, що Україні доведеться виплатити за боргами 11 мільярдів доларів лише у першій половині 2021 року - це майже 7% ВВП. Ще близько 10 мільярдів доведеться заплатити до кінця року.

"Суперечливі сигнали"

Автор пише, що доступ України до кредитів із невигідними умовами також уповільнює процес реформ, тоді як МВФ вимагає прогресу у питаннях боротьби з корупцією.

"Адміністрація Зеленського поки що зволікає з рішучими діями, спрямованими на боротьбу з системною корупцією, що є однією з пріоритетних передумов для допомоги від МВФ. Зеленський намагається маневрувати між трьома великими центрами впливу: лобістами, яких підтримують олігархи; поширювачами ідей Кремля; та політиками, що виступають за західну траєкторію. А його адміністрація в цей час надсилає суперечливі сигнали потенційним союзникам і МВФ", - наголошує автор.

Автор фото, Reuters

Українські бізнескола тим часом побоюються, що відсутність співпраці з МВФ відлякуватиме з країни інвесторів, які вважають підтримку фонду індикатором надійності України.

Щоб розірвати це "порочне коло", Києву необхідно чітко заявити про прогрес у боротьбі з корупцією. Для цього доведеться реформувати судову систему та державні компанії, пише пан Тимченко.

Чи вдасться це президенту Зеленському - велике питання, каже він. Для систематичних реформ в Україні надто часто змінюються посадовці. Наприклад, за каденцію Зеленського одних тільки міністрів фінансів було вже три.

Але діяти все одно треба, наголошує фахівець, адже перспектива дефолту хоча і є далекою, але все ж існує.

"Дефолт - це руйнівна подія для інвестиційного клімату країни. Інвестори, яких хвилює така перспектива, можуть почати забирати гроші з України, і дехто вже так і робить. До того ж збільшення боргу зробить Україну більш вразливою політично - як всередині країни, так і за її межами. Якщо український уряд накопичуватиме борги без впровадження необхідних реформ, це лише прирікатиме країну на ідеальний шторм", - резюмує пан Тимченко.

Підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC