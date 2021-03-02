Чому Зеленський взявся за Медведчука

Автор фото, УНІАН

Президент Володимир Зеленський узявся за боротьбу з олігархами, щоб покращити свій імідж та здобути прихильність адміністрації нового президента США Джо Байдена, пише Financial Times.

У лютому Зеленський своїм рішенням запровадив блокування трьох телеканалів, які пов'язують з політиком-мільйонером, близьким до Кремля.

Такі дії українського президента наводять на думку, що він готує масштабніші заходи проти могутніх олігархів країни, зазначає видання.

Незабаром після того, як мовлення трьох телеканалів, які формально належали соратнику Віктора Медведчука Тарасу Козаку, припинили через розповсюдження "російської дезінформації", в Україні наклали санкції на активи Медведчука та на трубопровід, яким володіє його інший компаньйон.

На думку аналітиків та радників президента, заходи проти Медведчука стали найважливішою зміною політичного курсу відтоді, як Зеленський переміг на виборах у 2019 році. Частково вони мали на меті здобути прихильність адміністрації Байдена.

"Це великий ризик і дуже сміливий крок… Ви говорите про дуже могутніх людей", - сказав виданню Міхеіл Саакашвілі, колишній президент Грузії, який зараз є радником Зеленського.

"Люди очікували від Зеленського результатів… Якщо ви хочете змінити правила гри, треба за них узятися", - додав він.

У Зеленського натякнули, що готуються ще масштабніші заходи.

"Найближчим часом ви побачите більше і цікавіше", - заявив в ефірі одного з телеканалів секретар РНБО Олексій Данілов після оголошення санкцій проти Медведчука.

Зеленського обрали завдяки його обіцянкам "зламати систему", в якій державу захопили олігархи, але до цього часу він не поспішав виступати проти них, пише FT.

Його уряд не дослухався до вимог МВФ висунути кримінальне обвинувачення проти Ігоря Коломойського у зв'язку з підозрою про його причетність до одного з найбільших банківських шахрайств у Європі.

У 2016 році ПриватБанк, який тоді належав Коломойському та його бізнес-партнеру, націоналізували після того, як у його рахунках знайшли діру на 5.5 мільярдів доларів.

Коломойський і його телеканали підтримували виборчу кампанію Зеленського. Мільярдер також має лояльність кількох десятків депутатів, які номінально входять до партії президента, пише видання.

Проте наприкінці лютого НАБУ повідомило про підозру трьом колишнім менеджерам "ПриватБанку". Таким чином, зростають очікування, що далі влада візьметься за Коломойського та його партнерів.

Такі дії можуть допомогти заробити бали у нової адміністрації США.

За даними ЗМІ, ФБР проводить розслідування щодо Коломойського за використання коштів, виведених з ПриватБанку, для купівлі нерухомості. Медведчук перебуває під санкціями США з 2014 року за підрив "безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій" України.

"Тиск США тут дуже допомагає… з Вашингтона надходять сигнали: те, що терпіли раніше, більше терпіти не будуть", - додає Саакашвілі.

Колишній міністр фінансів та екссекретар РНБО Олександр Данилюк сказав виданню, що раніше президент не виступав проти Медведчука, оскільки "боявся зіпсувати" спроби налагодити мир з Росією.

Автор фото, УНІАН

"Але півтора року рішучих спроб Зеленського домовитися з Росією про рішення щодо війни не принесли відчутного прогресу на шляху до миру", - каже старший аналітик "Атлантичної ради" Адріан Каратницький.

"Атакуючи Медведчука та російську п'яту колону, Зеленський вирішує питання чіткої загрози для національної безпеки і запроваджує швидкий та ефективний засіб проти цієї небезпеки", - додає експерт.

Газета пише, що партія Медведчука та депутати, лояльні до Коломойського, блокують реформи, необхідні для отримання багатомільярдної фінансової підтримки від МВФ, США та ЄС.

Минулого року вони об'єднали зусилля для підтримки рішень Конституційного суду, що поставили під загрозу роботу антикорупційних органів та важливі економічні реформи.

"Зеленський зрозумів, що він може ось-ось втратити політичну владу, що його контроль - це лише ілюзія, тож йому треба було щось робити", - цитує газета Олександра Данилюка.

"Зеленського обрали, тому що виборці вважали його політичним аутсайдером", - каже експертка фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна.

"Все, що він зараз робить, - це спроба повернутися до свого початкового іміджу, на якому він може збудувати свою кампанію для переобрання. Щоб мати шанс, йому потрібні яскраві приклади, аби показати, що він бореться з впливовою "старою гвардією", - додала вона.

Дарія Каленюк з Центру протидії корупції каже, що заходи проти Медведчука стали "величезною приємною несподіванкою".

"Однак я не впевнена, що президент готовий вести повномасштабну війну проти всіх олігархів. Для цього йому треба позбутися одіозних людей у своїй команді та перезавантажити судову систему", - каже експертка.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC