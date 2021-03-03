Як залишатися у формі без виснажливих фізичних вправ і спортзалів

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Для того, щоб привести своє тіло у форму не обов'язково потіти у тренажерному залі або вдаватися до виснажливих занять вдома. Наших буденних домашніх справ та помірної активності може бути цілком достатньо, варто лише докласти трохи зусиль, пише The Guardian.

Видання цитує професора та фахівця з фізичної активності Університету Сіднея Еммануеля Стаматакіса, який каже, що йдеться не про цілеспрямоване зайняття фітнесом, а про будь-які справи, які є частиною вашої щоденної рутини.

За його словами, епізодична фізична активність, що є частиною способу життя, як от підйом на верхні поверхи сходами, може мати велику користь для здоров'я. Це твердження спростовує поширену думку про те, що фізичними вправами варто займатися не менше 10 хвилин.

"Будь-який різновид фізичної активності має значення та приносить користь здоров'ю", - вважає професор.

За додатковими порадами та рекомендаціями, щодо вправ, The Guardian звернулася до фітнес-тренерів.

Сідничний міст

"Сідничний міст - перша вправа, яку я раджу робити зранку перш ніж встати з ліжка", - каже тренерка Шеллі Дейвіс.

Вона радить відразу ж після пробудження потягнутися і зробити вправу просто у ліжку. Для цього потрібно лежачи на спині зігнути ноги в колінах та підняти таз, стиснувши сідниці вгорі. За словами Дейвіс, вправа добре зміцнює м'язи тулуба та особливо корисна для літніх людей.

Хатні справи - ваш друг

"Ви здивуєтесь, коли дізнаєтесь, скільки енергії спалюєте, займаючись хатніми справами", - каже тренерка та лекторка Університету Ланкастера Ніколь Бут.

"Такі прості заняття, як виривання бур'яну у саду чи генеральне прибирання, є чудовими різновидами фізичної активності. До того ж рух допомагає полегшити хронічний біль у спині", - каже лекторка.

Думай, як кіт

Ви помічали, як кіт випростовується на підлозі та тягнеться після сну? Персональні тренери радять взяту цю звичку на замітку. Бут каже, що люди часто забувають про важливість розтяжки, натомість тварини роблять це інстинктивно.

"Хвилина розтяжки, щоб розім'яти м'язи, допомагає сконцентруватися на нашому самопочутті та спланувати день. І це не обов'язково має бути йога аби якийсь визначений вид тренування", - каже персональна тренерка.

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Користуйтеся сходами

Відмовитися від ліфта на користь сходів радить професор Стаматакіс.

"Це неймовірна високоінтенсивна вправа, що може помітно позначитися позитивними змінами у кардіо-респіраторній системі більшості людей", - каже він.

До того ж ризик заразитися коронавірусом на сходах нижчий, ніж у ліфті, додає він.

Професор також радить замість машини пересуватися містом велосипедом чи ходити пішки, якщо йдеться про незначні відстані.

Серед інших речей експерти радять робити короткі перерви під час перегляду телевізору та фільмів на те, щоб пройтися по кімнаті або ж зробити 10 присідань.