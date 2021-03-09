Коломойський і санкції. Що адміністрація Байдена хоче від Зеленського

Автор фото, UNIAN

Санкції США проти Ігоря Коломойського - це допомога Україні в боротьбі із впливом олігархів і сигнал від Джо Байдена Володимиру Зеленському. Так пише західна преса.

Завдяки таким санкціям американська адміністрація також прагне зменшити російський вплив в Україні, вважають провідні видання.

"Велика справа" для Зеленського

Санкції проти Коломойського та його найближчої родини запровадили відповідно до закону, який дозволяє Держдепартаменту вносити до санкційного списку закордонних осіб, замішаних у порушеннях прав людини та корупції.

Люди, які потрапили під визначення цього закону, не можуть в'їхати до США. Але це не призводить до фінансових санкцій, пише Washington Post.

Запровадивши обмеження проти Коломойського, адміністрація Джо Байдена підтримує настанови США президенту Володимиру Зеленському вжити активних заходів для реформування економічної та політичної системи, в якій з часу розвалу Радянського Союзу домінують олігархи, зазначає Washington Post.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Президент Зеленський сподівається відновити стосунки зі США після того, як його телефонна розмова з президентом Трампом призвела до процедури імпічменту

Видання пише, що Зеленський сподівається відновити стосунки зі США як із ключовим партнером після того, як його телефонна розмова з президентом Дональдом Трампом призвела до процедури імпічменту і погіршення відносин між країнами.

Коломойський тривалий час був впливовою фігурою в країні, здобувши свої статки під час хаосу 1990-х. Він створив для себе імідж ляльковика, регулярно діючи рішуче, часто за лаштунками, у найважливіші для України політичні та економічні моменти, зазначає газета.

Тоді, як американська влада почала зосереджувати увагу на нерухомості Коломойського у США, він почав закликати Київ залагодити стосунки з Москвою і, здавалося, робив все більше для підриву політичних позицій Зеленського, пише Washington Post.

На думку видання, саме цього стосувалися слова Блінкена про його занепокоєння "поточними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього".

Даніель Фрід, експерт "Атлантичної ради" та колишній американський дипломат, каже, що спроби Зеленського виступити проти українських олігархів, як він обіцяв, були непевними, і санкції проти Коломойського стали сигналом американської влади "зробити це".

"Якщо Україна зможе зберегти свою зовнішню незалежність від Кремля і покращити свою трансформацію, як це зробили країни Балтії та Польща покоління тому, це велика справа. Це покаже росіянам, що є альтернатива путінізму", - сказав Фрід виданню.

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Проти корупції та російського впливу

Запровадивши санкції проти олігарха, якого вважають найвпливовішою особою в країні не при владі, США засвідчили агресивний підхід адміністрації Байдена до корупції в Україні, пише New York Times.

Олігархи мають величезний вплив в країні, контролюють новинні ЗМІ та інколи фінансують цілі групи в парламенті, що суперечить намаганням США та Європи посилити прозахідну геополітичну орієнтацію України.

Вони діють так, хоча тримають гроші в західних банках та відправляють дітей жити та вчитися в Європі та США, зазначає видання.

Санкції, оголошені 5 березня, демонструють стратегію Байдена спробувати очистити внутрішню політику України як найкращого захисту проти російського впливу.

Це також надасть Зеленському міжнародну підтримку для того, щоб повністю розірвати зв'язок з олігархом, якщо є бажання.

Але ця справа непроста, зазначає газета. Коломойський контролює групу в партії Зеленського "Слуга народу".

Телеканал Коломойського також підтримував Зеленського на президентських виборах у 2019-му.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Поки у вересні 2019 в США розгортався скандал довкола розмови президентів США та України, в Офісі президента відбулася зустріч із Коломойським. Крім президента Зеленського та Ігоря Коломойського, на ній були прем'єр, міністр енергетики, помічник президента Шефір та голова ОП Андрій Богдан, який був адвокатом Коломойського

Боротьба з корупцією в Україні також має політичне забарвлення у США, пише видання, нагадуючи, що саме нею Дональд Трамп пояснював утримання військової допомоги для України.

У процедурі щодо імпічменту демократи стверджували, що насправді таким чином Трамп прагнув натиснути на Зеленського щодо розслідування проти свого конкурента Байдена.

Видання пише, що особистий адвокат Трампа Руді Джуліані працював з компаньйонами Коломойського, намагаючись "накопати бруд" на Байдена в Україні.

Допомога Києву

Санкції проти Коломойського стали новою спробою США допомогти Києву боротися з проблемою, яка, на думку фінансистів, лежить у серці економічних та політичних негараздів країни, пише Wall Street Journal.

Видання зазначає, що потрапляння в санкційний список, ймовірно, ускладнить можливість олігарха використовувати західні банки та переправляти свої українські активи в офшорні зони.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Президент Порошенко та Ігор Коломойський, як голова Дніпропетровської ОДА, яку він очолював від березня 2014 до березня 2015

На думку західних дипломатів та посадовців, Коломойський був головною перепоною для економічних реформ та боротьби з корупцією, які важливі для зміцнення України для того, щоб вона могла протистояти російському вторгненню.

Нерішучі спроби України вжити заходів для знищення корупції блокували міжнародну фінансову допомогу та інвестиції.

Спроби НБУ та посадовців, зокрема й Зеленського, боротися з корупцією стикалися зі спротивом та навіть насильством, пише видання, згадуючи про підпал будинку колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої та наїзд автомобіля на неї в Лондоні.

Financial Times також пише, що санкції США стали спробою допомогти Зеленському викорінити вплив могутніх бізнес-кланів.

Санкції дають українському президенту шанс "показати, що він - не політична маріонетка Коломойського", сказала виданню аналітикиня Фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна.

"Це створює величезний тиск для Зеленського щодо того, що робити далі", - заявив колишній секретар РНБО Олександр Данилюк. На його думку, так Зеленський отримав сигнал повернути 5,5 млрд доларів, які втратили платники податків через крах "ПриватБанку".

"Зеленський має бути вдячним, тому що якщо в нього є політична воля боротися з олігархами, зважаючи на його колишні бізнес-зв'язки з Коломойським, Вашингтон вже зробив частину брудної роботи за нього", - сказала виданню Альона Гетьманчук, директорка Центру "Нова Європа".

На її думку, це дає Зеленському більше простору для наступних кроків з "деолігархізації".

Жодне із зазначених видань не отримало коментарів від Коломойського на момент публікації.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC