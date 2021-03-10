Майбах, палаци і золоті ручки: білоруси реагують на фільм про Лукашенка
Опозиційний телеграм-канал НЕХТА випустив фільм про статки білоруського лідера Олександра Лукашенка. У перший день його подивилися понад мільйон разів, на другий - два мільйони, а на третій - три. Населення країни складає близько 9 млн людей.
Білоруські ЗМІ обмірковують, як вплине розслідування на подальшу долю протестів у країні.
18 палаців, Майбах і золоті ручки
У стрічці розповідається про 18 резиденцій, якими начебто користується білоруський лідер. Частина з них побудована ще в радянські часи, а частина нібито "подарована" бізнесменами, близькими до президента.
У фільмі йдеться про те, що Лукашенко користується автомобілями за сотні тисяч і навіть мільйони доларів, зокрема Maybach 62, а також кількома літаками і вертольотом. Також президент Білорусі пише золотими ручками і носить дорогий одяг, переконані автори фільму.
У стрічці стверджується, що Лукашенко використав значну частину коштів, виділених Євросоюзом з 2014 року, на особисті потреби.
При цьому 5 березня Лукашенко стверджував, що в нього немає "палаців", окрім будинку розміром 7 на 8 метрів, де він народився.
Немає "особливої сенсації"
Журналіст Андрій Почобут каже, що "не побачив особливої сенсації" у фільмі. Однак прогнозує, що стрічка буде "вбивчою" для рейтингу президента.
"Розкіш… З одного боку, ну і що? Ну балує себе дід на старість. Що тут такого? Але ж країна борсається в кризі, падають зарплати, закриваються бізнеси, ростуть ціни, падає рівень життя, тому крім народної злості, показані картинки нічого іншого викликати не можуть", - пише Почобут.
Перевагою фільму є те, що він зображує "владну верхівку загалом", хоч і розказує раніше відомі факти, пише інший журналіст Петро Кузнєцов.
Також він вважає, що стрічка створює ще один привід для протесту, адже розкриває "головний мотив" збереження влади Лукашенком "будь-якою ціною".
"І цей мотив, на жаль, — небажання служити народу, а конкретно - жити царським життям коштом того ж самого поневоленого народу", - додає він.
"Масштаби корупції вражають"
Журналіст Дмитро Гурнєвич називає фільм "мегаефективним".
"Більшість фактів багатьом відомі? Коли за день фільм подивилися більше мільйона разів, то може обізнаність людей все ж таки значно менша, ніж може здаватися", - каже журналіст.
"Навіть мене після 15 років у журналістиці знову мучила злість та образа через вкрадену в народу державу та час, який йому ніхто не поверне", - додає він.
Журналіст Сергій Наумчик пише, що "масштаби корупції", показані у фільмі, "вражають навіть тих, кому ці факти давно відомі".
Лукашенко "вкрав усю країну"
Політичний аналітик Тетяна Чуліцька прогнозує в коментарі виданню "Радіо Свобода", що білоруська влада відреагує на фільм посиленням репресій, а прихильники президента навряд чи змінять своє ставлення до нього.
"Коли прихильники Лукашенка не відреагували на те насилля, яке було і продовжує відбуватися в Білорусі, коли вони не повірили в нього, то на них навряд чи справить враження фільм Путили", - каже експерт.
"Ефект від стрічки буде - Лукашенко вкрав усю країну", - каже бізнесмен Іван Шила.
Опозиційний телеграм-канал "Рефлексія та реакція" пише, що важливим є не стільки реакція громадськості на фільм, як самого Лукашенка. За словами каналу, президент імовірно чекав на цей фільм з острахом, адже за кілька днів до його виходу говорив про палаци.
"Фільм, який за один день подивилося мільйон людей, — це дзвіночок, що ніщо не заспокоїлося, а попит на протестний контент ще великий", - пише канал.
Лукашенко "вкрав у людей свободу"
Водночас журналіст Дмитро Галко пише, що фільм навряд чи підніме народ на протест, адже корупція не є головною проблемою в країні.
До того ж Палац Незалежності, який докладно описується у фільмі, не належить Лукашенку, пише автор. Тож він і не збрехав, коли сказав, що не володіє "палацом".
"Білорусь страждає не від жадібності Лукашенка. Вона страждає від його необмеженої влади, обтяженої його власною обмеженістю та впертістю, безумством та жорстокістю, повною відсутністю емпатії. Розповідь про нього як про злодюгу не підніме народ на повстання", - пише журналіст.
"Проблема не в італійських ручках, не у швейцарських годинниках, не в елітних лижних костюмах і велосипедах. Лукашенко краде не по дрібниці - він вкрав у народу свободу волі та майбутнє, його гідність і честь", - додає автор.
Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС.