Майбах, палаци і золоті ручки: білоруси реагують на фільм про Лукашенка

Автор фото, NEXTA/Скріншот

Опозиційний телеграм-канал НЕХТА випустив фільм про статки ‎білоруського ‎лідера Олександра Лукашенка. У перший день його ‎подивилися понад мільйон разів, на другий - два мільйони, а на третій - три. ‎Населення країни складає близько 9 млн людей.

Білоруські ЗМІ обмірковують, як вплине розслідування на подальшу ‎долю ‎протестів у країні. ‎

‎18 палаців, Майбах і золоті ручки

У стрічці розповідається про 18 резиденцій, якими начебто ‎користується ‎білоруський лідер. Частина з них побудована ще в радянські ‎часи, а частина ‎нібито "подарована" бізнесменами, близькими до президента.‎

У фільмі йдеться про те, що Лукашенко користується автомобілями за сотні тисяч і ‎навіть ‎мільйони доларів, зокрема Maybach 62, а також кількома літаками і ‎вертольотом. ‎Також президент Білорусі пише золотими ручками і носить дорогий одяг, переконані автори фільму.

У стрічці стверджується, що Лукашенко використав значну частину ‎коштів, ‎виділених Євросоюзом з 2014 року, на особисті потреби. ‎

При цьому 5 березня Лукашенко стверджував, що в нього немає ‎‎"палаців", ‎окрім будинку розміром 7 на 8 метрів, де він народився.‎

Немає "особливої сенсації"‎

Журналіст Андрій Почобут каже, що "не побачив особливої сенсації" у ‎фільмі. ‎Однак прогнозує, що стрічка буде "вбивчою" для рейтингу ‎президента.‎

‎"Розкіш… З одного боку, ну і що? Ну балує себе дід на старість. Що ‎тут ‎такого? Але ж країна борсається в кризі, падають зарплати, ‎закриваються ‎бізнеси, ростуть ціни, падає рівень життя, тому крім народної ‎злості, ‎показані картинки нічого іншого викликати не можуть", - пише Почобут.‎

Автор фото, NEXTA/Скріншот відео

Перевагою фільму є те, що він зображує "владну верхівку загалом", хоч ‎і ‎розказує раніше відомі факти, пише інший журналіст Петро Кузнєцов. ‎

Також він вважає, що стрічка створює ще один привід для протесту, ‎адже ‎розкриває "головний мотив" збереження влади Лукашенком "будь-‎якою ‎ціною".‎

‎"І цей мотив, на жаль, — небажання служити народу, а конкретно - ‎жити ‎царським життям коштом того ж самого поневоленого народу", - ‎додає ‎він.‎

‎"Масштаби корупції вражають"‎

Журналіст Дмитро Гурнєвич називає фільм "мегаефективним".‎

"Більшість фактів багатьом відомі? Коли за день фільм подивилися ‎більше ‎мільйона разів, то може обізнаність людей все ж таки значно менша, ‎ніж ‎може здаватися", - каже журналіст. ‎

‎"Навіть мене після 15 років у журналістиці знову мучила злість та ‎образа ‎через вкрадену в народу державу та час, який йому ніхто не поверне", ‎‎- ‎додає він. ‎

Журналіст Сергій Наумчик пише, що "масштаби корупції", показані у ‎фільмі, ‎‎"вражають навіть тих, кому ці факти давно відомі".

Лукашенко "вкрав усю країну"‎

Політичний аналітик Тетяна Чуліцька прогнозує в коментарі виданню ‎"Радіо ‎Свобода", що білоруська влада відреагує на фільм посиленням ‎репресій, а ‎прихильники президента навряд чи змінять своє ставлення до ‎нього. ‎

‎"Коли прихильники Лукашенка не відреагували на те насилля, яке було ‎і ‎продовжує відбуватися в Білорусі, коли вони не повірили в нього, то на ‎них ‎навряд чи справить враження фільм Путили", - каже експерт. ‎

‎"Ефект від стрічки буде - Лукашенко вкрав усю країну", - каже бізнесмен ‎Іван ‎Шила.‎

Опозиційний телеграм-канал "Рефлексія та реакція" пише, що важливим є ‎не ‎стільки реакція громадськості на фільм, як самого Лукашенка. За ‎словами ‎каналу, президент імовірно чекав на цей фільм з острахом, адже за ‎кілька ‎днів до його виходу говорив про палаци.

Автор фото, NEXTA/Скріншот відео

‎"Фільм, який за один день подивилося мільйон людей, — це дзвіночок, ‎що ‎ніщо не заспокоїлося, а попит на протестний контент ще великий", - ‎пише ‎канал.‎

Лукашенко "вкрав у людей свободу"‎

Водночас журналіст Дмитро Галко пише, що фільм навряд чи підніме ‎народ ‎на протест, адже корупція не є головною проблемою в країні. ‎

До того ж Палац Незалежності, який докладно описується у фільмі, ‎не ‎належить Лукашенку, пише автор. Тож він і не збрехав, коли сказав, що ‎не ‎володіє "палацом".‎

‎"Білорусь страждає не від жадібності Лукашенка. Вона страждає від ‎його ‎необмеженої влади, обтяженої його власною обмеженістю та ‎впертістю, ‎безумством та жорстокістю, повною відсутністю емпатії. Розповідь ‎про нього ‎як про злодюгу не підніме народ на повстання", - пише журналіст.‎

‎"Проблема не в італійських ручках, не у швейцарських годинниках, не ‎в ‎елітних лижних костюмах і велосипедах. Лукашенко краде не по дрібниці -‎‎ ‎він вкрав у народу свободу волі та майбутнє, його гідність і честь", - ‎додає ‎автор. ‎

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС.