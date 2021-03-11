Загадкове вбивство жінки у Британії. До чого тут Україна

10 березня офіцера лондонської поліції арештували за звинуваченнями у вбивстві 33-річної жінки, яку шукають з початку місяця.

Звичайна на перший погляд кримінальна історія для Британії стала особливою тим, що підозра впала саме на офіцера поліції, який до того ж охороняв дипломатичний квартал, будинок парламенту та уряду.

Також офіцер має певний стосунок до України. У 2006 році він одружився на українці, а його теща досі живе у Кропивницькому, який британська газета і далі називає Кіровоградом.

Зникнення Сари Еверард

33-річну Сару Еверард востаннє бачили тиждень тому у південному Лондоні. 3 березня вона поверталася додому після зустрічі з друзями і зателефонувала своєму приятелеві, щоб домовитися, що вони робитимуть наступного дня. Дорогою вона потрапила у поле зору кількох відеокамер, однак додому так і не дійшла.

Наступного дня вона не прийшла на зустріч із приятелем. Її телефон не відповідав. Поліція та волонтери почали пошуки. Родина Сари Еверард звернулася до всіх, хто їх чує, по допомогу.

Сару шукали всюди із залученням пошукових собак - перевіряли навіть ставки. Нарешті в районі пошуків хтось знайшов номерні знаки від автомобіля, які передали правоохоронцям.

Слідство і арешт

Увечері 9 березня слідство вийшло офіцера поліції Вейна Кузенса. Його арештували у нього ж вдома разом із 30-річною дружиною. Чоловікові висунули звинувачення у викраденні людини, а жінці - в пособництві при вчиненні злочину. Їхні автомобілі конфіскували.

Наступного дня у парку, що за 10 хвилин їзди від будинку Кузенса, виявили рештки людини, а звинувачення затриманому офіцерові перекваліфікували на вбивство - хоча ідентифікувати рештки поки що не вдалося.

Поліція підтвердила, що одного з її офіцерів затримали за підозрою у вбивстві, а британська преса почала вишуковувати деталі з життя Вейна Кузенса та розмовляти із тими, хто його знав.

"Спокійна і дуже добра людина"

"Я в шоці і просто не знаю, що сказати", - цитує The Times близьку приятельку родини Кузенсів. Вона розповіла, що Вейн познайомився зі своєю майбутньою дружиною-українкою через інтернет - близько 12 років тому.

Це була турботлива пара, яка любила своїх дітей. Вейн навіть власноручно зробив дітям драбину, щоб вони мали де лазити на подвір'ї.

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"Він спокійна і дуже добра людина", - говорить знайома.

Дуже довго він охороняв дипломатичні представництва у Лондоні і знав, як спілкуватися з людьми.

"Він дуже пишався своєю роботою", - цитує The Times родича Вейна Кузенса.

Репутація поліції

Речник поліції Лондона заявив, що попри те, що слідство триває, арешт і звинувачення офіцера поліції "шокує і глибоко непокоїть".

Обставини ймовірного вбивства Сари Еверард ще більше підсилюють занепокоєння.

"На даний момент слідство схиляється до думки, що Сара особисто не знала тих, хто на неї напав", - говорить представник поліції.

Речник звернувся до родини Еверард та прокоментував їхні зворушливі заклики про допомогу, розміщенні у соцмережах: "Як батько чотирьох доньок, я можу лише спробувати уявити розпач родини Сари у цей важкий для них час".

Окрім детективів, справу Кузенса розгляне ще й кваліфікаційна комісія. Будуть зроблені висновки, пише The Times.

Хороший зять

Тим часом газета Daily Telegraph розшукала тещу Кузенса. Ніна Сухорєба живе у Кропивницькому.

"Він не міг нічого такого зробити. Це чудова людина, сім'янин. Такого просто не може бути", - переконує жінка.

Сухорєба розповіла, що після одруження з її донькою Вейн щороку приїздив до України і навіть намагався вчити українську мову.

"Він чудовий батько. Він приїжджав сюди з дітьми, ми гуляли біля річки, він допомагав мені вдома і на городі. Цього року вони не приїжджали через коронавірус. Два роки тому, я була у них в Англії. У них усе добре. Вчора я говорила з донькою і вона казала мені, що все гаразд", запевняє теща Вейна Кузенса.

Огляд підготував Ярослав Карпюк, Служба моніторингу BBC