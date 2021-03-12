Хто така Сара Еверард і чому її зникнення сколихнуло Британію

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Зникнення 33-річної лондонської маркетологині Сари Еверард, до якого, можливо, причетний працівник поліції, сколихнуло Британію і призвело до закликів щодо посилення безпеки жінок, повідомляють британські газети.

Напруга посилилася, коли з'ясувалося, що за кілька днів до зникнення жінки підозрюваний правоохоронець був замішаний в інцидент із "непристойним оголенням", але не був відсторонений від роботи.

Зникнення

Як повідомляє Guardian, Сара Еверард зникла ввечері 3 березня, коли вона поверталася додому до Брікстона від друзів з району Клепхем, що у південному Лондоні.

Заарештований офіцер поліції працював в елітному управлінні, яке займається охороною членів парламенту та дипломатів, тому мав право носити зброю.

Також офіцер має певний стосунок до України. У 2006 році він одружився з українкою, а його теща досі живе на Кіровоградщині.

Комісар поліції Лондона Кресіда Дік розповіла, що в ході пошукової операції у лісі в Кенті знайшли рештки людини, що, за словами Guardian, зменшує надію у пошуках Еверард.

Дік також заявила, що лондонська поліція була "шокована і розлючена" через інформацію про можливу причетність їхнього колеги до цього злочину.

Окрема історія

Підозрюваний, як з'ясувалося, був причетний до іншого інциденту із сексуальним підтекстом, через що "тиск на поліцію лише посилився", пише The Times.

За три дні до зникнення Еверард офіцер "оголився" у ресторані швидкого харчування на півдні Лондона, про що повідомили поліцію.

Скотленд-Ярд тепер має провести службове розслідування, аби з'ясувати, чи даний інцидент розглядали.

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The Sun відкрито звинувачує поліцію Лондона в "бездіяльності" щодо цього випадку, через який, на думку газети, підозрюваного мали б арештувати.

Як йдеться у таблоїді, інформація про це з'явилася після того, як констебля знайшли непритомним із "серйозною" травмою голови в окремій камері, у якій його утримували у відділку поліції. Після недовгого перебування у лікарняному відділку інтенсивної терапії, його повернули до камери. Як саме він отримав травму, не повідомляється, зауважує видання.

Бурхлива реакція

Зникнення Еверард викликало бурхливу реакцію у британському суспільстві.

Як пише Inews, понад 200 жінок, серед яких є членкині парламенту, місцеві депутати і активісти, підписали відкритий лист до уряду і поліції, в якому вимагають дієвих заходів із боротьби з насильством проти жінок та дівчат, зокрема із "насильством з боку чоловіків".

"Нам потрібно бачити тверду відданість [цій справі] з боку наших політиків, нашої поліції і колег-чоловіків. Довіра не є даністю, її заслуговують. Цей жахливий інцидент показав нам, що ми досі в небезпеці навіть у найпростіших ситуаціях", - йдеться у листі.

Розслідування зникнення Еверард зробило щорічну дискусію з приводу Міжнародного дня жінок у Палаті представників особливо гарячою, зауважує Guardian.

Представниця Лейбористської партії Джес Філіпс зачитала імена 118 жінок, вбитих чоловіками за рік, який минув після попередньої дискусії.

Під час обговорення кримінального законодавства наступного тижня партії наполягатимуть на класифікації мізогіністських злочинів як злочинів з нетерпимості (ненависті).

Guardian нагадує, що "попри давні обіцянки уряд так і не опублікував стратегію із боротьби з насильством проти жінок та дівчат", але, очікується, що міністри зроблять це до кінця року.

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС