Forbes оновив рейтинг українських мільярдерів. Майже для всіх 2020 рік був вдалим

Автор фото, УНІАН

Forbes оновив рейтинг українських мільярдерів. Його очолює Рінат Ахметов, повідомляє Forbes Україна.

Новими учасниками, у порівнянні з квітнем минулого року, стали п'ятий президент України Петро Порошенко та депутат Вадим Новинський.

Видання відзначає, що кільком українським мільярдерам допомогло збільшити статки зростання цін на сталь та нафту.

Втратив позицію у рейтингу доларових мільярдерів власник "МХП" Юрій Косюк - за даними видання, через зниження ринкової вартості його активів.

Не потрапили до списку також співвласники "Епіцентру" Олександр та Галина Гереги - їхні спільні статки перевищують 1 млрд доларів, але подружжя включають до рейтингу найбагатших людей світу, коли воно володіє понад 2 млрд доларів.

У квітні 2020 року до списку доларових мільярдерів Forbes зарахував 2095 людей у всьому світі. Серед них були шість громадян України - Рінат Ахметов ($2,4 млрд), Віктор Пінчук ($1,3 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,2 млрд), Юрій Косюк ($1,1 млрд), Ігор Коломойський ($1 млрд) та Костянтин Жеваго ($1 млрд).

Чудовий рік для українських мільярдерів: хто потрапив до списку Forbes

Найбагатшим українцем станом на березень 2021 року видання називає Ріната Ахметова. Його статки оцінюють у $7,6 млрд, і він займає 330-місце серед найбагатших людей світу. Найціннішими його активами видання називає компанії Метінвест ($3,3 млрд) та ДТЕК ($2,2 млрд).

Другу позицію посідає Віктор Пінчук з $2,5 млрд. Серед основних активів Віктора Пінчука - нерухомість ($0,8 млрд), грошові активи ($0,7 млрд) та виробник труб Interpipe ($0,5 млрд).

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Активи Костянтина Жеваго за рік зросли більш ніж удвічі

На третьому місці опинився Костянтин Жеваго з $2,4 млрд. Ключовими активами Жеваго, на думку редакції Forbes, є гірничодобувна компанія Ferrexpo ($1,4 млрд), фармацевтична корпорація Arterium ($0,3 млрд) та грошові активи ($0,6 млрд).

"Після оновлення глобального списку мільярдерів з редакцією Forbes Україна зв'язалися представники Костянтина Жеваго для уточнення суми грошових коштів, які йому належать. Вони складають не $0,3 млрд, а $0,6 млрд. Тому Forbes.ua і Forbes.com змінили оцінку статків Жеваго на $2,4 млрд", - відзначають у виданні.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Ігор Коломойський теж став багатшим

Статки Ігоря Коломойського у Forbes оцінили у $1,8 млрд. Найцінніші активи - нафтогазові ($0,7 млрд) та металургійні ($0,4 млрд). Активи його партнера Геннадія Боголюбова оцінили в $1,7 млрд.

Статки Петра Порошенка Forbes оцінює в $1,6 млрд. Зокрема, до його активів належать компанія Roshen ($1,1 млрд) та грошові активи ($0,2 млрд).

Партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський має статки в $1,4 млрд. Йдеться переважно про "Метінвест" ($1,1 млрд).