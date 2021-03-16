"Це катастрофа". Західна преса про скандал навколо AstraZeneca

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Рішення низки європейських країн - зокрема Німеччини, Італії та Франції - призупинити використання вакцини компанії AstraZeneca через дані про тромбоз у деяких щеплених викликало серйозне занепокоєння у західній пресі.

Газети попереджають, що рішення ставить під загрозу надії Євросоюзу перемогти пандемію вже цього року, адже за темпами імунізації ЄС і без того відстає як від Великої Британії, так і від США.

Також журналісти цитують експертів, які не бачать прямого зв'язку між вакцинацією AstraZeneca і тромбами та попереджають, що ризик побічних ефектів у вигляді тромбозу значно нижчий, ніж померти від ковіду.

Але навіть якщо зрештою з'ясується, що препарат від британсько-шведської компанії є цілком безпечним, довіри до нього значно поменшає, наголошують газети.

Майбутнє вакцинації в ЄС під питанням

Французька газета Le Monde припускає, що скандал навколо AstraZeneca може суттєво ускладнити подальшу вакцинацію від коронавірусу в ЄС.

На думку видання, навіть якщо Європейське агентство з лікарських засобів підтвердить безпечність вакцини, довіру з боку європейців вже підірвано - тим більше, що дехто з них і без того вважав її "підозрілою".

"Протягом минулих тижнів уряди Німеччини і Франції не шкодували сил на те, щоб переконати населення в ефективності та безпеці вакцини від AstraZeneca... Обидві країни відмовилися від свого початкового рішення не дозволяти її використання на людях старше 65 років", - нагадує Le Monde.

Газета Liberation цитує французьких експертів, які виступили категорично проти рішення призупинити щеплення AstraZeneca. Один з них навіть назвав нововведення катастрофою, а інший пов'язує його з політикою - мовляв, уряди хочуть перекласти відповідальність за потенційні проблеми на ЄС.

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На думку цих фахівців, доказів того, що вакцинація преператом викликає тромбоз, наразі немає.

Про критику рішення з боку медиків пише і німецька преса. Газети попереджають, що воно ставить під загрозу всю кампанію з вакцинації в країні.

"Перевірити повідомлення про інциденти після щеплень вакциною AstraZeneca - правильне рішення. Але не можна забувати те, як добре працює вакцина", - зазначає видання Sueddeutsche Zeitung.

"Якщо вакцину дійсно припинять використовувати, це матиме фатальні наслідки для німецької програми вакцинації. І без того низька швидкість знизиться ще більше", - додає газета.

Британська преса на боці AstraZeneca

Чимало британських газет стали на бік розробників вакцини, наголошуючи, що наразі немає наукового підтвердження зв'язку між вакцинацією і виникненням тромбів.

"Люди завжди помиратимуть. У людей будуть інсульти, серцеві напади і, так, тромби. Це стається не тому, що вакцини небезпечні. Це тому, що небезпечне саме життя", - наголошує газета The Times.

Видання зазначає, що "дивні події" траплялися під час масштабної вакцинації задовго до пандемії коронавірусу.

Наприклад, коли у Британії почали масово щеплювати молодих дівчат від вірусу папіломи людини у 2009 році, одна з них померла за кілька годин після введення препарату. Подія викликала значне занепокоєння в країні, але зрештою з'ясувалося, що у померлої була недіагностована пухлина, нагадує газета.

Як зазначає The Times, станом на 8 березня AstraZeneca повідомила про 15 випадків тромбоемболії легеневої артерії та 22 випадки тромбозу глибоких вен після вакцинації в ЄС та Великій Британії.

"Для контексту, у Великій Британії щороку стільки ж людей кажуть, що їх вдарило блискавкою", - констатує видання.

З такою інтерпретацію даних погоджується і Daily Mail. Газета пише, що ця цифра - 37 випадків - навіть нижча, ніч очікувала AstraZeneca.

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Поки що Європейське агентство з лікарських засобів вивчає 30 скарг щодо тромбів, які діагностували у вакцинованих на континенті.

"Але цифра 30 - з п'яти мільйонів - свідчить про те, що таке ускладнення виникло у одного зі 167 тисяч людей", - пише газета.

"Експерти називають рішення призупинити використання вакцини безрозсудним і кажуть, що ризик підхопити ковід, який вбиває одного з 20 людей і з набагато більшою вірогідністю спричиняє тромби, є значно вищим", - додає Daily Mail.

Ще одна провідна британська газета, Daily Telegraph, називає суперечки навколо використання вакцини від AstraZeneca в Європі хаосом.

"Це стало ще однією кризою, що спіткала кампанію з вакцинації у Європі, яка вже постраждала через затримки і дефіцит у поставках. А також - новим сюжетним поворотом у непростих стосунках між AstraZeneca і Євросоюзом", - пише газета, згадуючи про суперечки між Брюселем та компанією через неспроможність останньої забезпечити поставку домовленої кількості доз.

Тепер, як кажуть експерти, план ЄС вакцинувати 75% дорослого населення до 21 вересня може опинитися під загрозою, попереджає Daily Telegraph.

Нова криза посеред третьої хвилі

Як пише американська New York Times, суперечки про використання вакцини AstraZeneca виникли у найгірший час - європейські країни потерпають від "третьої хвилі" пандемії, а за рівнем вакцинації вони суттєво відстають і від Великої Британії, і від США.

"Провідні імунологи в понеділок висловили занепокоєння рішенням кількох великих європейських країн призупинити використання AstraZeneca і попередили, що воно тільки ускладнить процес вакцинації, адже додасть сил тим, хто скептично ставиться до вакцин", - наголошує газета.

Ситуація ускладнюється тим, що Європою ширяться нові штами, які є більш заразними, ніж попередні варіанти. Їхнє поширення вже змусило уряди вводити більш жорсткі обмеження - в деяких країнах це вже третій або навіть четвертий локдаун, пише видання.

"Тиша на вулицях Рима і інших міст викликає моторошні спогади про події річної давнини, коли Італія закрилася першою серед європейських країн. А також засвідчує те, наскільки незначним, на жаль, є прогрес, якого вдалося досягти у боротьбі з пандемією за цей час", - констатує New York Times.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC