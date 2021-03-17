Сертифікати вакцинації від Covid. Як ЄС домовлятиметься з Україною про подорожі

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Європейські чиновники обговорять запровадження електронних сертифікатів, з якими туристи зможуть вільно подорожувати просторами ЄС без необхідності самоізоляції.

Обговорюють вони і механізми, як визнавати вакцинацію з країнами поза ЄС, куди входить і Україна.

Як виглядатиме цей механізм і чи можна буде потрапити до Європи без щеплення від Covid-19? Розповідає європейська преса.

"Зелений сертифікат"

Financial Times, журналістам якої вдалося отримати доступ до чернетки документа, який сьогодні обговорюватимуть у Брюсселі, пише, що для громадян ЄС буде створений так званий "цифровий зелений сертифікат".

Із ним і ті, хто отримав щеплення, і ті, хто не був вакцинований, зможуть пересуватися об'єднаною Європою без обмежень. Сертифікат видаватимуть людям, у яких є на руках доказ проведеної вакцинації, негативного тесту на коронавірус або видужання від нього, пише газета.

Узгодити такий єдиний механізм раніше закликали південні країни ЄС, чиї економіки дуже залежні від туризму.

"Супутник" теж рахуватимуть?

У чернетці документа стверджується, що всі вакцини, затверджені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), будуть автоматично визнаватись усіма країнами ЄС як доказ вакцинації і потрапляти під дію сертифікату.

"Але уряди також матимуть повноваження в разі бажання визнавати вакцини на кшталт російської Sputnik V як дієві", - зазначає Financial Times. Це означає, що громадяни ЄС, які отримали поки що не затверджену EMA вакцину, також матимуть повне право подорожувати без обмежень.

Що ж до громадян країн поза ЄС, то, згідно з чернеткою, уряди держав блоку зможуть підписувати двосторонні угоди з неєвропейськими країнами, аби надати можливість їхнім громадянам також в'їжджати до ЄС.

Такі угоди повинні будуть узгоджуватись заздалегідь із Єврокомісією, пише Financial Times. Саме у цій категорії країн є Україна, що має безвізовий режим з європейськими країнами.

Сертифікати, які сьогодні обговорюватимуть європейські чиновники, не є паспортом, наголошує видання. У Брюсселі називають це не інакше як "єдиною системою, покликаною допомогти урядам координувати заходи щодо подорожування".

Не паспорт, але умова для подорожі

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Газета Times у своєму заголовку стверджує, що із початком офіційних перемовин про сертифікати для подорожей "на горизонті замайоріло середземноморське сонце".

Видання підкреслює, що Іспанія, Греція, Італія та інші середземноморські країни зможуть підписувати двосторонні угоди з Британією та іншими державами поза блоком після узгодження із Брюсселем. Такі угоди будуть "базуватись на вакцинації та низькому рівні розповсюдження інфекції", уточнює газета.

Times пише, що сертифікати "спеціально не називають паспортами", аби не давати поштовх спекуляціям.

"Із наближенням літа громадяни потребують ясності щодо подорожей і туризму. Саме тому ми повинні швидко ухвалити рішення про використання сертифікатів вакцинації із немедичною метою", цитує видання єврокомісара з питань охорони здоров'я Стеллу Кіріакідес.

Описуючи 5 березня майбутній механізм європейських сертифікатів для подорожей, французька газета Figaro зауважувала, що вони міститимуть QR-код і будуть складені англійською, а також мовою кожної європейської країни.

За словами єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, Брюссель працює над тим, аби такі сертифікати стали доступними до червня і туристичний сезон у Європі не було втрачено.

Огляд підготовлений Службою моніторингу ВВС.