ЄС вводить "зелені довідки" Covid. Як їх готують і чого чекати Україні

10 хвилин(и) тому

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ЄС оприлюднив плани запровадити так звані "зелені довідки" (сертифікати), які уможливлять пересування всередині блоку для тих, хто був вакцинований або має антитіла до Covid-19.

Громадяни країн, які не є членами Євросоюзу, як от Велика Британія чи Україна, зможуть подати заявку на отримання сертифіката, якщо вони відповідатимуть усім критеріям, повідомляє газета Daily Mail.

За планами ЄС, "цифрові зелені довідки" дозволять 450 мільйонам мешканців країн-членів вільно подорожувати вже цього літа.

Що пропонують

Схема, яку планують затвердити наступного тижня на саміті лідерів ЄС, полегшить поїздки Європою для тих, хто зробив повне щеплення, або мають негативні тести на Covid-19. А також тих, хто вже перехворів на вірус.

Газета зазначає, посилаючись на тлумачення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що британці зможуть подавати заявку на отримання сертифіката від конкретної країни ЄС, яку вони захочуть відвідати. Така ж схема мала б застосовуватись і до українців.

Daily Mail розповідає, що тема літніх подорожей жваво обговорювалась в ЄС. Країни південної Європи, які залежать від туризму, як от Греція та Іспанія, наполягали на швидкому вирішенні проблеми пересування.

Але кілька держав-членів, включаючи Францію, стверджували, що запроваджувати будь-які "перепустки" було б "передчасно і дискримінаційно", оскільки більшість громадян Євросоюзу не мали доступу до вакцин.

Автор фото, EPA Підпис до фото, "Ми не можемо дозволити собі програти ще один сезон ", - каже віцепрезидентка Європейської Комісії Вера Йоурова

"Ми всі хочемо, щоб розпочався туристичний сезон. Ми не можемо дозволити собі програти ще один сезон", - цитує газета віцепрезидентку Європейської Комісії Веру Йоурову. - Туризм, а також культура та інші галузі, які залежать від туризму, страшенно потерпають. Йдеться про десятки мільйонів робочих місць".

Як це працюватиме?

"Зеленою довідкою" зможуть скористатися всі держави-члени ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.

Довідка міститиме необхідну ключову інформацію, як от ім'я, дата народження, держава-член, що видала сертифікат, та унікальний ідентифікатор. Документ видаватимуть у цифровому форматі, тому їх можна буде показати на смартфоні, але можна буде отримати його і на папері.

Європейська Комісія заявила, що створить власний механізм перевірки QR підписів.

Громадяни з країн, що не входять до ЄС, зможуть звертатися по довідку від країни, яку вони збираються відвідати. Ця держава повинна буде оцінити, чи надано докази вакцинації або антитіл, і вирішити, чи варто видавати довідку.

Сама процедура отримання довідки ще не затверджена, оскільки її будуть погоджувати і запроваджувати органами охорони здоров'я в кожній окремій країні.

Вакцинація не буде обов'язковою

Автор фото, УНІАН

"Вакцинація не буде обов'язковою умовою для поїздки", - наголошує Daily Mail.

"Усі громадяни ЄС мають право на вільне пересування в ЄС незалежно від того, вакциновані вони чи ні. Цифрова зелена довідка полегшить здійснення цього права", - цитує газета заяву Єврокомісії.

У Брюсселі запропонували автоматично визнати всі вакцини, що отримали дозвіл на використання від Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА). Там також запропонувала урядам включити інші вакцини, як от російський Sputnik або китайський Sinovac, які не отримали дозволу в ЄС.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.

Аналіз ВВС News Україна

Аналіз документів, які готує ЄС, вказує, що гіпотетично треті країни можуть схвалити у себе аналог такої зеленої довідки з такими ж критеріями. Й тоді їхні громадяни могли б вільно в'їжджати в країни ЄС за погодженням із союзом. Але це віддалена перспектива або й зовсім нереалістична.

Тому зараз Україні попри безвізовий режим швидше за все доведеться формально домовлятися з кожною окремою країною ЄС про уніфікацію ковідних вимог для довідок в'їзду громадян України.

Втім, завдяки цим довідкам, це має стати формальністю. Може бути єдиний шаблон і далі справа за Україною - підписати двосторонній договір на рівні уряду з кожною країною. Й поширити інформацію для українців, що їм робити: яку довідку брати, якщо вже перехворіли чи вакцинувались, де здавати тест і якою мовою отримувати документи.

Також українські довідки про вакцинацію могли б відповідати зразку "зелених довідок ЄС" для полегшення бюрократичних процедур і перемовин із союзом.