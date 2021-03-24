Як Британія на саміті НАТО говоритиме про членство України і загрозу від Росії

1 година тому

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Міністр оборони Великої Британії Домінік Рааб на саміті НАТО планує говорити про загрози, що становить Росія, а також допомогу і перспективи членства в альянсі для України, повідомляє британська Independent.

Представники країн НАТО збираються 24 березня на першу в цьому році зустріч "наживо", аби обговорити, з-поміж іншого, загрози з боку Росії і погодити кроки, які стануть "реальними наслідками її ворожої діяльності" щодо Заходу, розповідає газета.

За інформацією видання, пан Рааб говоритиме про те, що "Росія застосовує нові та руйнівні технології, що загрожують демократіям та відкритим суспільствам у всьому світі". Він також наголосить, що, попри "брекзит", Велика Британія повністю підтримує НАТО як військовий стримувальний чинник і "сильний, єдиний, політичний оплот проти дестабілізаційної діяльності Москви".

Особливу увагу пан Рааб хоче привернути до розробок Росією новітніх ракетних систем та інших озброєнь, а також до численних кібератак, що підтримуються російським керівництвом, і спрямовані на втручання у вибори і поширення дезінформації про коронавірус.

Independent нагадує, що Велика Британія нещодавно переглянула свою політику в галузі безпеки і оборони, визначивши Росію "найгострішою загрозою нашій безпеці" з огляду на отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері, а також її політику військового втручання в Україні.

На переконання уряду Великої Британії, в найближчі роки можна очікувати, що Москва лише посилить свою діяльність, спрямовану на підрив демократичних систем та відкритих економік в Європі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Остання зустріч НАТО відбулася у грудні

В огляді зазначалося, що британці "поважають народ, культуру та історію Росії, однак, поки відносини з її урядом не покращиться, ми будемо активно стримувати та захищатись від усього спектру загроз, що виходять від Росії".

Уряд великої Британії планує "підтримувати народи у східноєвропейському сусідстві та за його межами, щоб зміцнити їх стійкість до державних загроз. Сюди входить й Україна, де ми будемо продовжувати нарощувати потенціал її Збройних Сил".

Пан Рааб планує також озвучити підтримку його країною політики відкритих дверей НАТО, яка пропонує шлях до членства в альянсі, в тому числі для країн, що стикаються з російською агресією, як от Україна та Грузія.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС