В Україні - "найдешевше щастя" в Європі

34 хвилин(и) тому

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В Україні "щастя коштує найдешевше" серед усіх європейських країн, а саме - $11 301 на рік. Про це пише видання The Telegraph, посилаючись на дослідження американської компанії Expensivity, яка досліджує персональні фінанси.

Компанія розробила показник "ціни щастя". Він визначається як "точка насичення" - сума, за якої ви досягаєте якості життя і за якої гроші вже не можуть зробити вас щасливішими.

"Ціна щастя" розроблена на основі даних Світового банку про купівельну спроможність валюти і вартість життя у різних країнах.

"Якщо ви живете в США, $105 000 на рік вбережуть вас від нещастя. Однак якщо ви заробите більше, це буде мати незначний ефект на почуття задоволення", - пишуть автори.

"Гроші, які необхідні для того, щоб зробити вас щасливими, - це десятки тисяч, а не мільйони".

Найдешевше у світі щастя, згідно з дослідженням, у Суринамі. У цій колишній голландській колонії у Південній Америці щастя коштує $6 799, тоді як середній річний дохід складає $5 500.

До десятки країн з "найдешевшим щастям" також належать Аргентина, Ангола, Киргизстан, Іран, Замбія, Сьєрра-Леоне, Ефіопія, Туреччина і Нікарагуа.

Найдорожче ж щастя на Бермудських островах - $143 933. Далі йдуть Австралія, Ізраїль, Швейцарія, Нова Зеландія, Норвегія, Данія, Японія, Ісландія і США.

В Африці країна найдорожчого щастя - Лівія ($58 191), де безпека коштує дорого. А от у Єгипті щастя можна "відчути", маючи $31 634 на рік.

Цікавий контраст у Південній Америці. Аргентина - друга в континентальному рейтингу країн з найдешевшим щастям ($8 778), тоді як сусідній Уругвай ($20 927) - перша в списку найдорожчих.

У Європі ж найдорожче щастя - у Швейцарії, однак не дуже відстають скандинавські країни - Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія.

Водночас автори нагадують, що "найкращі в житті речі безкоштовні":

"Кохання, заняття спортом і творчість забезпечать вам бюджетний варіант щастя".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС