Чому Індія зупинила поставку вакцин CoviShield і хто постраждає найбільше

34 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, CoviShield - це індійський аналог вакцини AstraZeneca з відповідною ліцензією

Десятки країн відчують негативні наслідки рішення Індії - одного з найбільших виробників вакцин у світі - призупинити експорт вакцини проти Covid-19 через великий внутрішній попит, пише Financial Times.

Серед тих, на кого це може вплинути, і Україна.

З 24 лютого українців почали щеплити вакциною індійського виробництва CoviShield - в країну завезли 500 тисяч її доз.

Ще від 2,2 до 3,7 млн доз Київ розраховує отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX, найбільшим постачальником якої є Serum Institute of India.

Проте компанія отримала наказ призупинити експорт препарату на строк, що може розтягнутися до трьох місяців, повідомляють джерела видання.

Про те, що такі дії індійської влади позначаться на схемі розподілу вакцин в рамках COVAX, відразу ж заявив Міжнародний альянс вакцинації Gavi.

"Поставки вакцин проти Covid-19 до країн, що розвиваються, в рамках механізму COVAX проходитимуть із затримками через проблеми з видачею експортних ліцензій на більшу кількість доз", - йдеться у заяві організації.

Financial Times зазначає, що новини з Індії з'явилися напередодні саміту лідерів ЄС, під час якого також планували обговорити обмеження на експорт вакцин.

Видання цитує вірусолога Джона Нкенгенсона, який застерігає людство від війни за вакцини.

"Ми всі програємо", - попереджає він.

За укладеними угодами, Serum Institute of India має виробити 550 млн доз AstraZeneca та стільки ж доз Novavax протягом 2021-22 років.

Розробники останньої кажуть, що обмеження на них не позначаться, оскільки компанія і досі проводить випробування вакцини, а запит на дозвіл її використання не планувала оформлювати до другого кварталу цього року.

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Іншою компанією, на якій можуть позначитися експортні обмеження, є Johnson & Johnson, кажуть джерела видання. Вона наразі налагоджує виробництво вакцини в Індії через свого партнера у регіоні компанію Biological E.

В Індії різко зросла кількість заражень коронавірусом, і це змусило владу розширити кампанію з вакцинації з 1 квітня.

"Все, що не стосується Індії, зараз на паузі; Індія зараз у пріоритеті", - цитує Financial Times джерело, дотичне до експортних премовин.

"Йдеться про виживання. Індія зробила благодійний жест й експортувала вже 60 млн доз. Тепер настав час вакцинувати індійців", - сказала виданню представниця однієї з найбільших біотехнологічних компаній Індії Biocon Кіран Мазумдар-Шоу.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.