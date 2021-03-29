Паспорти щеплень: полегшення життя чи нові "репресії"

1 година тому

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Експерти затерігають, що запровадження паспортів вакцинації може посилити антивакцинаторські настрої. Читайте про це в огляді ЗМІ.

У ЄС впроваджують паспорти вакцинації для пересування всередині Союзу. Деякі країни вже зробили такі сертифікати обов'язковими для відвідування готелів і спортзалів.

"Зелені перепустки" непокоять іноземну пресу. Окрім морально-етичних проблем і питань захисту персональних даних, про які вже писали, експерти обговорюють вплив паспортів на антивакцинаторські настрої.

Паспорт "полегшить життя"

Імунолог Денис Кінане вважає, що для подорожі краще запровадити комбінацію паспортів і тестів на коронавірус, пише британське видання The Express.

"У такому випадку антивакцинатор може показати кілька тестів, які підтвердять, що в нього не було ковіду за 72 години - і це дозволить йому сісти на літак", - каже експерт.

"У певному сенсі паспорт вакцинації полегшить життя, однак треба турбуватися про громадські свободи", - додає він.

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За словами імунолога, певні речі необхідно робити для безпеки інших людей.

"Якщо ви сідаєте на літак і у вас ковід, ви інфікуєте всіх, хто сидить в тому ж літаку, - каже Кінане. - Ви мусите бути обережними і турбуватися не лише про власну безпеку, але й безпеку оточення".

Деякі круїзні компанії - Virgin Voyages та Royal Caribbean - вже зробили щеплення обов'язковим для пасажирів і екіпажу, зазначає видання.

"Це збільшує страх"

Тим часом деякі країни вже запровадили паспорти вакцинації для використання всередині країни.

В Ізраїлі так звана "зелена перепустка" - обов'язкова для входу в готелі, спортзали та театри. Естонія, Швеція та Данія планують зробити те саме.

А в британському уряді точиться гаряча дискусія щодо того, чи варто зробити паспорти щеплення обов'язковими в пабах.

Прем'єр Борис Джонсон припустив, що кожен паб буде сам вирішувати, чи варто впроваджувати таку практику.

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Психолог Стівен Райкер вважає, що використання паспортів вакцинації всередині країни - погана ідея, цитує The Guardian.

Невелике дослідження в Ізраїлі, з-поміж іншого, показало, що якщо зробити вакцинацію фактично обов'язковою, це викликає гнів та небажання щепитися, розповідає Райкер.

"Один із основних факторів, які шкодять вакцинації, - це відчуття того, що це робиться не задля нашого здоров'я, а примусово, щоб нас контролювати", - каже психолог.

"Проблема в тому, що якщо зробити щось обов'язковим, це збільшує страх".

Він додає, що паспорти створюють додаткові проблеми - зокрема, глибшу соціальну нерівність - а це руйнує почуття згуртованості, яке суспільство продемонструвало під час пандемії.

За словами Райкера, люди, які подорожують за кордон, зазвичай не противляться ідеї запровадження таких документів.

Паспорти вакцинації не настільки ефективні всередині країни, як під час подорожі за кордон, пише The Economist.

"Чим більше паспорти використовують для заохочення, тим більш репресивними вони стають. Якщо вам знадобиться паспорт, для того, щоб сісти на автобус чи купити хліба, ви втрачаєте вибір - вакцинуватися чи ні. Більшості роботодавців не треба їх використовувати. Краще заохочувати людей щепитися", - пише видання.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС