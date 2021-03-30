Суецький канал розблокували. Тоді чому криза лише почалася?

57 хвилин(и) тому

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Розблокування Суецького каналу стало однією з головних тем для західної преси.

На перших шпальтах провідних видань вийшло фото контейнеровоза Ever Given, що відходить геть після того, як його нарешті зняли з мілини і навігація в Суецькому каналі відновилася після тижня очікування.

Величезне полегшення

Газета Times описує світову реакцію на звільнення каналу як "величезне зітхання з полегшенням".

В операції брали участь 15 буксирів, днопоглиблювальне судно та вже знаменитий екскаватор, яким за допомогою припливів нарешті вдалося відтягнути велетенський контейнеровоз від берегів каналу.

"Увесь світ може бути впевненим у тому, що його товари та потреби проходять цією ключовою навігаційною артерією", - заявив президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, коментуючи успішну операцію, проведену "руками єгиптян".

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Водолази перевірили корпус судна і оголосили, що він не постраждав. Не були пошкоджені й двигуни контейнеровоза, заявили в адміністрації Суецького каналу.

Голова управління каналу Усама Рабіа заявив, що нормальний судноплавний рух відновився, щойно Ever Given дістався до Гіркого озера, залишивши вузьку частину каналу.

Politico відзначає "надзвичайно ювелірну" операцію та неймовірні зусилля елітної команди з Нідерландів, які досягли успіху у звільненні судна.

Криза привернула увагу до торговельного шляху, через який проходить понад 10% світової торгівлі, зокрема 7% світової нафти, пише видання.

Безпрецедентна ситуація викликала побоювання тривалих затримок, нестачі товарів та підвищення цін для споживачів, а також підняла нові питання щодо індустрії перевезень, яка перебуває під тиском через пандемію.

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Вразливий світ

Блокування каналу показало вразливість порушення глобальних ланцюгів постачання, на яких і без того позначається негативний вплив пандемії, пише Telegraph.

Близько 400 кораблів з вантажем продуктів, палива, худоби та споживчих товарів чекали в черзі з 23 березня.

Навіть після того, як вони нарешті пройдуть каналом, порушення у світовій торгівлі будуть відчуватися ще місяці по тому, адже кожний день блокування спричиняв серію подальших затримок, кажуть у компанії Maersk, що займається морськими перевезеннями.

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Негативний вплив відчує Європа, каже генеральний менеджер компанії Speedaf Макс Вей.

"Порти в Європі і так зазнають тиску через Covid. Тепер ви даєте їм втричі чи вчетверо більше навантаження за один раз при тому, що епідеміологічна ситуація в Європі не покращується", - сказав пан Вей виданню.

Контейнеровоз Ever Given має величезний розмір, але сів на мілину через сильний вітер. Це нагадування про те, наскільки вразливим може бути світ лише через порив вітру, зазначає Telegraph у редакційній статті.

Нові питання

Криза лише почалася, застерігає Independent. Окрім тривалого впливу на світові ланцюги постачання, незабаром почнеться юридична битва за багато мільйонів доларів, яка, за оцінкою фахівців, може тривати близько п'яти років.

Усе це ставить питання про те, наскільки доцільно для світової торгівлі покладатися на величезні судна, які сотні разів на рік перетинають вузькі канали.

Саме велетенський розмір судна став проблемою для швидкого розблокування Суецького каналу, пише видання.

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За останні двадцять років транспортні компанії влаштували морські "перегони озброєнь", будуючи все більші й більші судна. Тим часом канал також розширювали, але не настільки, щоб наздогнати розміри кораблів.

Каталізатором для створення велетенських вантажних суден стало блокування Суецького каналу Єгиптом у 1967 році під час Шестиденної війни, пише Independent. Тоді канал залишався закритим вісім років, і компанії були змушені обирати довші шляхи та перевозити більші обсяги товарів.

Як скористалася Росія?

Росія скористалася блокуванням Суецького каналу, щоб нагадати Європі про переваги альтернативного Північного морського шляху до Азії уздовж її арктичного узбережжя, де ширина та глибина суден не є проблемою, пише Financial Times.

Північним морським шляхом минулого року відправили 33 млн тонн вантажів, а Суецьким каналом перевозять понад 3 млн тонн вантажів щодня. Але враховуючи зростання обсягів торгівлі, виникнення додаткових коротких маршрутів доставки вантажів неминуче, заявили в російському міністерстві енергетики.

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Москва також не втрачала часу, щоб нагадати світовим енергетичним ринкам про те, що вона забезпечує безперешкодні постачання нафти та газу.

Блокування Суецького каналу може стати козирем для російського газопроводу "Північний потік-2", пише видання.

У довгостроковій перспективі Москва робить ставку на те, що судноплавні компанії та покупці енергії звернуться до Росії в пошуках альтернативи.

Меми та гумор

Інцидент у Суецькому каналі став саме тією новиною, яка зараз потрібна світу, пише австралійський комік Бен Дженкінс в колонці для The Guardian.

Щойно контейнеровоз Ever Given звільнили з мілини, у трендах Twitter з'явився хештег #putitback ("поверніть його назад"), адже люди одразу почали сумувати за часом, коли вся увага світу була прикута до гігантського судна.

Рідко буває так, що якусь важливу подію, яка впливає на світові ринки, можна пояснити просто навіть малій дитині - "Великий корабель застряг", пише Дженкінс.

У такій величезній глобальній проблемі, суть якої одразу зрозуміла, є дещо заспокійливе, вважає комік. До того ж, на його думку, у цій новині було практично неможливо про щось сперечатися один з одним у соцмережах.

А Boston Globe зібрала найкращі меми про контейнеровоз, що застряг.

Небагато новин у ці невеселі часи надихнули так багато мемів, як ця історія, пише видання.

Користувачі соцмереж порівнювали себе з маленьким екскаватором, що не може впоратися з проблемами чи завданнями, або пропонували власні креативні розв'язання проблеми.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC