Рейган, Путін і український транзит: чим завершиться газопровідна війна

38 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Попри сподівання німецького уряду знайти порозуміння із США щодо закінчення будівництва газопроводу Nord Stream 2, ймовірність цього дуже мала, а сам проєкт має усі шанси завершитися нічим, вважає польська Rzeczpospolita.

Видання нагадує, що у Берліні була дуже популярною книжка, написана у 1987 році теперішнім головним американським дипломатом Ентоні Блінкеном "Америка, Європа та сибірська трубопровідна криза".

У ній він позитивно оцінював рішення президента Рейгана на початку 1980-х років. Після деяких роздумів Рейган нарешті погодився з планами збудувати іще один російський газопровід до Західної Європи.

"Німці були переконані, що ця книжка показуватиме теперішню стратегію адміністрації Байдена", - пише Rzeczpospolita.

Але не так сталося, як гадалося.

"Радикальніші кроки" США

Неназваний співрозмовник газети із німецького уряду визнав, що теперішня американська адміністрація ставиться до Nord Stream 2 аж ніяк не краще за попередню.

Причому, "аж ніяк не краще" є дипломатичним формулюванням, яке насправді означає, що Байден готовий піти на набагато радикальніші кроки за Трампа, який в останні дні свого президенства ввів санкції проти консорціуму, що будує газопровід.

Одразу після інавгурації Джо Байдена уряд Німеччини запропонував йому переговори щодо газового питання.

Газопровід мали добудувати, а замість цього Росія, на думку німців, могла б звільнити ув'язненого опозиціонера Олексія Навального, забезпечити мир на Донбасі та зобов'язатися не залишати Україну без газового транзиту.

Чи будуть переговори?

Однак заяви самого Байдена та держсекретаря США Ентоні Блінкена показали, що ніяких переговорів не буде і що Nord Stream 2 таки погана ідея.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ентоні Блінкен відкрито заявив, що США проти завершення будівництва Nord Stream 2

У нещодавньому інтерв'ю, CNN прямо запитав Блінкена чи може Америка зупинити проєкт. Дипломатичною мовою відповідь буда ствердна.

"Врешті-решт, усе залежить від тих, хто намагається завершити це будівництво. Ми просто хочемо, щоб усі зрозуміли, що ми проти", - сказав Блінкен.

У тому, що Nord Stream 2 ніколи не повинен запрацювати, переконані як демократи, так і республіканці.

Американський політикум розуміє необхідність порозуміння з Німеччиною для успішного протистояння Китаю, але набагато більше його дратує втручання Росії у вибори в США, хакерські атаки на американські онлайн сервіси та ув'язнення Навального.

Газопровід і війна на Донбасі

Такі настрої вельми підтримують у Польщі.

"Ми дуже сподіваємося, що Америка покаже послідовність того, що говорить, не обмежиться заявами із засудженнями і зробить кроки, які заблокують будівництво газопроводу", - сказав Rzeczpospolita заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

Крім енергетичного аспекту, Польща має поважні політичні причини чинити спротив добудові газопроводу.

На думку видання, у 2014 Путін не розпочав повномасштабної війни з Україною лише тому, що це могло б поставити під загрозу постачання російського газу до Європи.

Із завершенням будівництва Nord Stream 2, цей стримувальний фактор зникне. А мати війну на своїх кордонах Польща не хоче.

Зрештою і Німеччина не повинна впадати у відчай через можливі фінансові втрати, якщо проєкт зірветься.

"У відповідь на анексію Криму у 2014 році, президент Франції Фрасуа Олланд анулював відправку до Росії вже побудованих і оплачених вертолітоносців Містраль. Париж виплатив Росії 1,2 мільярда Євро компенсації. Але після того обидва кораблі успішно продали Єгипту", - нагадує газета.

Огляд підготував Ярослав Карпюк, Служба моніторингу ВВС