Чому Донбас - нова Берлінська стіна

1 година тому

Автор фото, Міноборони України

Загострення на Донбасі та заяви Генштабу ЗСУ про нарощування російських військ на кордоні привернули увагу західних ЗМІ. Деякі медіа вже пишуть про провал перемир'я, анонсованого у липні 2020 року.

Чинні та колишні американські посадовці та експерти дали різну оцінку діям Росії. Те, що одні називають "брязканням зброєю", інші розцінюють як серйозну загрозу повномасштабного військового конфлікту.

Треті ж проводять паралелі з 2014-15 роками, коли Росія стягувала війська на український кордон після анексії Криму.

Кінець ще одного перемир'я

"На сході України ескалація, що знаменує кінець ще одного перемир'я" - під такими заголовком вийшла стаття The New York Times.

Газета пише, що на Донбасі останніми днями спостерігається стрімке загострення конфлікту, якому до цього часу приділялося мало уваги за межами України.

Бій під Шумами, що забрав життя чотирьох українських військових, а також стягнення Росією військ на кордоні з Україною привернули увагу високопоставлених американських чиновників у Європі та Вашингтоні, пише видання.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

"За останній тиждень Командування армії США в Європі підвищило свій рівень спостереження з "можливої кризи" до "потенційно неминучої кризи" - найвищого рівня, - реагуючи на розгортання додаткових військ Росії", - зазначає NYT.

Останніми тижнями європейські спостерігачі побачили нову зброю на стороні бойовиків. Артилерійський вогонь почастішав, додає газета.

Підготовка до наступу?

"Кроки Росії розділили Вашингтон", пише у тій же статті NYT.

Деякі посадовці бачать у діях Москви лише "брязкання зброєю", а не готовність до наступу.

"Інші ж більш стривожені, вважаючи, що наміри Путіна незрозумілі, а операція, покликана випробувати нового президента (США - Ред.), може швидко перерости в щось більш зловісне", - пише газета.

Цього тижня голова Командування армії США в Європі, генерал Тод Волтерс, підвищив рівень спостереження американських військ вже вдруге за кілька днів, адже російські війська не залишили територію поблизу кордону України. Американські стратеги розраховували, що ці війська залишать район після завершення навчань 23 березня.

Деякі військові США підрахували, що Росія перекинула до українського кордону приблизно 4 тисячі солдатів, однак є різні оцінки, додає видання.

За словами американських посадовців, з 2014 року Путін використовує військові навчання поблизу українського кордону, щоб послати сигнал Києву та Заходу.

Автор фото, Getty Images

Новий спалах на Донбасі та збільшення кількості військ цілком може бути спробою Москви оцінити прихильність адміністрації Джо Байдена до України, кажуть колишні та чинні посадовці, яких цитує газета.

"Це може бути позування, однак Кремль випробовує нову адміністрацію", - сказав колишній командувач армії США в Європі, відставний генерал Бен Ходжес.

Росія має "нульовий інтерес" до реального миру в Україні й хоче, щоб країна була якомога більш дестабілізована, цитує Ходжеса видання.

У січні Байден наголосив на важливості суверенітету України під час телефонної розмови з Путіним. Але з того часу американський президент не зателефонував Володимиру Зеленському. Через це у колишніх чиновників у США виникли питання щодо того, як серйозно нова адміністрація ставиться до вирішення конфлікту на Донбасі, пише NYT.

Та все ж адміністрація Байдена почала відповідати на загострення, додає The New York Times. Радник з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

"Попри статичний характер війни, лінія зіткнення - потенційна точка конфлікту у стосунках Росії та Заходу. Оскільки вона розділяє села і міста на сході України за політикою Захід-Схід, а не за якимись суттєвими етнічними чи міжрелігійними розбіжностями, лінію зіткнення іноді називають новою Берлінською стіною", - пише NYT.

Нагадує 2014-15 роки

Аналітики, яких цитує The Wall Street Journal, також вбачають у діях Росії "тест" на підтримку Байденом України.

"Хоч аналітики кажуть, що Росія не стягнула достатньо військ для повномасштабного вторгнення в Україну, вони вважають, що Москва, можливо, хоче спровокувати загострення бойових дій", - пише видання.

Нарощування військ на кордоні нагадує ситуацію після анексії Криму в 2014-15 роках, коли полки з віддалених частин країни перетягнули на український кордон, і вони стали першою лінією підтримки бойовиків невизнаних ЛДНР, каже експерт Михайло Барабанов з московського Центру аналізу стратегій та технологій, якого цитує WSJ.

Автор фото, Командування Морської піхоти

Тож теперішнє пересування військ також може бути направленим на підсилення чисельності та потужності цих збройних формувань.

"Москва хоче випробувати відданість адміністрації Байдена Україні, але вона також незадоволена власною неспроможністю досягти в Україні своїх цілей", - каже Джеймс Шер, дослідник в естонському Інституті міжнародної політики, якого цитує газета.

Мейсон Кларк, аналітик Інституту Війни у Вашингтоні, каже, що Росія запустила дезінформаційну кампанію на початку березня, звинувачуючи Україну в тому, що вона готується до наступу на самопроголошені республіки навесні. Речник Путіна Дмитро Пєсков дав ще більшого розголосу цій теорії, додає Кларк.

Тим часом на фронті атаки на Україну з боку бойовиків стають серйознішими, каже військовий експерт Олег Жданов, якого цитує The Wall Street Journal.

Дестабілізація

Стаття британської The Independent вийшла під заголовком "США виражають занепокоєння напруженістю між Україною та Росією".

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі сказав, що США знають про повідомлення українців щодо нарощування російських військ на кордоні. Він також зазначив, що голова комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі поговорив з представниками України та Росії телефоном 31 березня.

"Дестабілізаційні дії Росії підривають деескалацію напруги, яка була досягнута завдяки домовленостям у липні минулого року за посередництва ОБСЄ", - цитує Кірбі видання.

"Ми знаємо про повідомлення української армії щодо пересування російських військ на кордоні з Україною".

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС