Чи буде у НАТО конфлікт з Росією через Україну - Foreign Policy

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Російські війська під час навчань в Індійському океані

Після кількох років безвихідної ситуації на Донбасі, українські та західні політики забили на сполох. Причина - стягнення російських військ до українського кордону, пише Foreign Policy.

Напередодні The News York Times повідомила про те, що Москва перекинула до кордону з Україною близько 4 000 військових. А в російських соціальних мережах почали з'являтися повідомлення про перекидання техніки до кордону і в анексований Росією в 2014 році Крим.

Це змусило військове керівництво США у Європі звернути більшу увагу на події на сході України.

Чи може це спричинити повномасштабну війну наразі сказати складно і, скоріше за все, зарано, пише видання. Росія щойно завершила проведення військових навчань в регіоні і заявила про те, що постійною базою дислокації її десантних військ відтепер буде Крим. За словами експертів, це певною мірою пояснює переміщення сил, хоча і не цілком.

"Вони проводять масштабне розгортання (сил - Ред.) і так, щоб це помітили, але на цей час численність цих сил не схожа на ту, від якої можна було б очікувати вторгнення до Херсонської області (українська область біля Криму) або повномасштабної операції", - цитує Foreign Policy старшого науковця дослідницького центру CNA Майкла Кофмана.

За його словами уздовж українського кордону спостерігається багато іншої активності, до якої згодом можуть виникнути запитання.

Такі події разом із нещодавнім загостренням на Донбасі викликають стурбованість у Вашингтоні та Європі. На думку пана Кофмана, турбуватися не варто.

"Мені не здається, що Росія готується до вторгнення у найближчому майбутньому", - каже він і додає, що такими діями Москва, скоріше за все, хоче примусити Київ до чогось.

Проте, НАТО варто бути готовим до найгіршого сценарію розвитку подій, пише видання. Хоча альянс не грає безпосередню роль у конфлікті на Донбасі, окрім забезпечення Києва політичною підтримкою, його члени можуть незабаром відчути побічні ефекти від загострення на українському сході, каже військовий експерт Atlantic Council Крістофер Скалуба.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Навчання НАТО у Латвії

"НАТО має бути готовим. Попри те, що альянс не зобов'язаний захищати Україну, він має обов'язок захищати всіх членів НАТО, у тому числі і тих, що знаходяться поряд з Україною", - сказав виданню фахівець.

Хоча більшість аналітиків згодні з тим, що масштабний конфлікт між Росією та членами альянсу вкрай малоймовірний, конфлікт на сході України має слугувати нагадуванням про те, що сутички у далеких країнах часто ведуть до гірких наслідків, підсумовує Foreign Policy.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС