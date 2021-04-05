Росія нарощує війська в Арктиці і випробовує суперзброю - CNN

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, ЗМІ пишуть про значне нарощування російських військових баз на арктичному узбережжі країни

Росія нарощує безпрецедентну військову потужність і тестує новітню зброю в Арктиці, повідомляє CNN.

Так країна прагне захистити своє північне узбережжя та відкрити новий транспортний шлях для перевезень з Азії в Європу.

Розбудову російських військових баз в регіоні видно на супутникових знімках, які оприлюднила CNN.

Особливе занепокоєння у військових експертів та західних посадовців викликає російська "суперзброя" - торпеда 2М39 "Посейдон", розробка якої швидко рухається.

Її подальші випробування очікуються цього року, твердять російські державні ЗМІ.

Цей безпілотний апарат живиться від малогабаритного атомного реактора і, за задумом конструкторів, має проходити на глибині непоміченим - повз системи берегової охорони.

За словами російських посадовців, цей безпілотник зможуть оснастити боєголовкою потужністю десятки мегатонн, що спричинить радіоактивні хвилі, здатні зробити великі території узбережжя непридатними для проживання на десятки років.

Що видно на супутникових знімках?

Супутникові знімки, які CNN надала компанія Maxar, свідчать про значне та постійне нарощування російських військових баз і техніки на арктичному узбережжі країни, разом із підземними сховищами, ймовірно, призначеними для торпед "Посейдон" та іншої новітньої високотехнологічної зброї.

Експерти помітили бомбардувальники та винищувачі МіГ-31БМ на Крайній півночі та нові радіолокаційні системи ближче до узбережжя Аляски.

Нарощування російської військової потужності віддзеркалюють пересування військ НАТО та США. Наприклад, американські бомбардувальники B-1 Lancer, що базуються на норвезькій авіаційній базі Ерланн, нещодавно завершили місію на сході Баренцевого моря.

Представники США також визнали в серпні, що в цьому регіоні був американський підводний човен.

"Очевидно, що існує військовий виклик з боку росіян в Арктиці", - розповіло CNN джерело у Держдепартаменті США, що, за його словами, включає переобладнання старих баз часів Холодної війни та створення нових об'єктів на Кольському півострові біля Мурманська.

Супутникові знімки свідчать про повільну та методичну розбудову аеродромів та баз у формі "трилисника" у кількох місцях на арктичному узбережжі Росії за останні п'ять років.

Бази розташовані на російській території і є частиною оборони кордонів та берегової лінії країни.

Однак американські посадовці стурбовані, що ці сили можуть використати для встановлення фактичного контролю над територіями Арктики, які розташовані далі. Незабаром ці території звільнять від криги.

Представник Пентагону Томас Кемпбелл розповів, що Росія переоснащує радянські аеродроми та радарні установки, будує нові порти та пошуково-рятувальні центри і нарощує свій флот криголамів.

За його словами, Росія також розширює мережу систем протиповітряної та берегової оборони, таким чином посилюючи можливості із захисту доступу до великих частин Арктики.

В арктичному регіоні також регулярно проводять випробування високотехнологічної зброї, як розповідають російські та західні посадовці.

У листопаді Росія оголосила про успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон", яку планують використовувати для ураження кораблів супротивника.

Голова норвезької розвідки віцеадмірал Нільс Андреас Стенсенес сказав CNN, що "Циркон" - це "нова технологія, з гіперзвуковою швидкістю, проти якої важко захиститися".

Минулого тижня російська державна агенція ТАСС повідомила з посиланням на джерело в оборонно-промисловому комплексі про успішне завершення випробувань ракети "Циркон" з фрегата "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков".

За словами джерела агенції, всі чотири ракети влучили в ціль, а у травні-червні почнуться нові випробування.

Північний морський шлях

Через кліматичні зміни Росія втратила велику частину природного захисту з криги на півночі.

"Танення криги відбувається швидше, ніж прогнозували науковці чи вважалося можливим кілька років тому", - цитує CNN посадовця Держдепартаменту.

У США також занепокоєні через намагання Москви впливати на Північний морський шлях - транспортний маршрут між Норвегією та Аляскою уздовж російського узбережжя.

Потенційно цей шлях може вдвічі скоротити час, який зараз потрібний для перевезення контейнерів з Азії до Європи через Суецький канал.

Пан Кемпбелл висловив занепокоєння через правила, які Москва прагне встановити для суден, що використовують такий маршрут.

"Російські закони щодо транзиту Північним морським шляхом перевищують повноваження Росії відповідно до міжнародного законодавства", - сказав представник Пентагону.

"Вони вимагають, щоб на борту кожного судна, що проходить цим шляхом через міжнародні води, був російський лоцман, який направлятиме судно. Росія також намагається зобов'язати іноземні судна отримувати дозвіл перед входом до Північного морського шляху", - розповів пан Кемпбелл.

На думку співрозмовника CNN у Держдепартаменті, росіяни найбільше зацікавлені в експортуванні вуглеводнів цим маршрутом, але також і в ресурсах, які відкриває швидке танення криги.

Нарощування військової потужності на півночі може бути кроком Росії до встановлення контролю над ширшою територією, каже посадовець.

"Мирні цілі"

Російське міністерство закордонних справ відмовилося надати коментар CNN.

Москва послідовно стверджує, що має в Арктиці економічні та мирні цілі.

Документ, оприлюднений у березні 2020 року, окреслив ключові цілі Росії в цьому регіоні, що генерує 20 відсотків експорту та 10 відсотків ВВП країни.

Стратегія фокусується на забезпеченні територіальної цілісності Росії та регіонального миру.

Також у ній висловлюється потреба забезпечити високі стандарти життя та економічне зростання в цьому регіоні, а також розробка ресурсної бази та Північного морського шляху.

Російський президент Володимир Путін постійно наголошує на важливості технологічних переваг Росії в Арктиці.

Серед нових видів зброї - торпеда "Посейдон" 2М39. Аналітики спочатку скептично поставилися до планів щодо її створення, але зараз схиляються до того, що цей проєкт реальний та активний.

Катаржина Зиск, професорка у галузі міжнародних відносин норвезького Інституту оборонних досліджень, каже, що "Посейдон" стає "цілком реальним", враховуючи рівень розвитку інфраструктури та випробувань підводних човнів, які можуть перевозити торпеду.

"Це цілковито проєкт, який будуть використовувати для залякування, як аргумент на переговорах у майбутньому, ймовірно, в перемовинах щодо контролю над озброєнням. Але для цього цей проєкт має бути переконливим. Він здається реальним", - каже вона.

Експерти також стурбовані, що випробування такої ядерної зброї може спричинити серйозні наслідки для навколишнього середовища.

"Ми занепокоєні щодо екології. Це не лише теорія - ми насправді бачили серйозні інциденти за останні кілька років", - каже голова норвезької розвідки Нільс Андреас Стенсенес, нагадуючи про випробування ракети "Буревісник", що за повідомленнями ЗМІ, спричинили смертельний інцидент у 2019 році.

"Потенціал для ядерного забруднення цілком існує", - додає пан Стенсенес.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC