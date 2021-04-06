Як Китай заохочує вакцинуватись від Covid: безкоштовна їжа, гроші й примус

18 хвилин(и) тому

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Влада Китаю намагається заохотити населення країни до вакцинації від коронавірусу та пропонує безкоштовну їжу та ваучери на готівку, повідомляє The Washington Post.

Уряд країни з 1,4 млрд жителів поставив амбітну мету: вакцинувати 40% населення до кінця червня, а до кінця поточного року - 64%.

Пекін активно готується до 100-ї річниці заснування Комуністичної партії Китаю, яку відзначатимуть у липні, а також до зимових Олімпійських ігор 2022 року.

Але прогрес вакцинації рухається повільніше, ніж на це розраховували - згідно з офіційною статистикою зараз Китай вакцинував лише 4% населення.

Напередодні Національна комісія з охорони здоров'я Китаю оголосила про план щеплювати по 10 млн людей щодня. Наразі ця цифра складає 3 млн.

Заради досягнення поставленої мети влада залучає чиновників з регіонів, заклади освіти та підприємців, щоб ті допомогли переконати людей щепитися однією з п'яти доступних китайських вакцин.

У селах встановлюють інформаційні банери та відправляють по домівках людей, які мають переконати місцеве населення в тому, що вакцинація - їхній національний обов'язок, а її переваги набагато переважають можливі побічні ефекти.

В деяких регіонах безкоштовно роздають борошно, яйця, паперові серветки та ваучери на продукти в обмін на згоду щепитися від коронавірусу.

Так, в районі Пекіна Чаоян підприємствам, де щеплено більше 80% персоналу, видають яскраві плакати, які пропонують розвішувати у приміщеннях. "Вакцинація йде на користь країні та нації", - написано на одному з банерів.

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Один з японських ресторанів міста пропонує безкоштовну порцію курячих крил та кльоцок першим 50 відвідувачам закладу, які покажуть сертифікат, що підтверджує щеплення.

У передмісті Пекіна Пінгу, наприклад, місцевим жителям обіцяли ваучери розміром у 50 юанів (близько 8 доларів США) на отримання готівки або купівлю певних товарів, щойно вони завершать процес вакцинації.

В інших передмістях йшлося про ваучери на 100 юанів за кожну дозу вакцини, свідчать повідомлення в інтернеті.

The Washington Post зазначає, що заходи влади, що спрямовані на популяризацію китайських вакцин, підкреслюють обмеженість можливостей вакцинної дипломатії, яку країна проводить вдома та за кордоном, де дефіцит інформації про клінічні випробування вакцин Sinovac та Sinopharm підірвав до них довіру.

Напередодні Міністерство освіти Китаю закликало коледжі та школи "активно поширювати інформацію про позитивне значення вакцин".

Державне радіо видало розпорядження використовувати "веселий" тон з метою переконати місцеве населення вакцинуватися, пише видання.

Та на тлі загального заохочення у ЗМІ почали з'являтися новини про те, що китайців примушують щеплюватися від коронавірусу.

Минулого тижня агентство новин Xinhua опублікувало редакційну статтю, в якій закликало членів Комуністичної партії утриматися від "жорстких" заходів, серед яких заборона відвідування закладів освіти без сертифіката про вакцинацію.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС