Guardian про російські війська на кордоні України: "Це серйозно"

14 хвилин(и) тому

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Раптове і суттєве збільшення російської військової присутності на східному і північному кордонах України, а також в анексованому Криму, залишаються у центрі уваги провідних світових ЗМI. Вони намагаються зрозуміти, чому це відбувається і до чого може призвести.

Британська Guardian, приміром, зазначає: "Яку мету переслідує Росія, нарощуючи свою військову присутність, незрозуміло. Втім, багато західних аналітиків стурбовані масштабами процесу на тлі посилення напруги між Москвою та Вашингтоном, зокрема, після того, як Джо Байден заявив журналістам, що вважає російського візаві Володимира Путіна вбивцею".

Видання також цитує старшого аналітика Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджела Гулд-Девіса, який висловив занепокоєння через величезне скупчення російських військ на українському кордоні.

"Ми бачимо, що дедалі більше коментаторів та аналітиків кажуть, що це серйозніше, ніж просто демонстрація сили. Я думаю, що наразі ми не можемо виключити будь-якого розвитку подій".

Газета нагадує, що Росія не заперечує переміщення військ, але наполягає на тому, що "нікому не загрожує".

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам 6 квітня, що й членство України в НАТО не допоможе у вирішенні конфлікту.

"З нашої точки зору, це лише погіршить ситуацію. Якщо ви запитаєте думку кількох мільйонів людей, які проживають у самопроголошених республіках (на сході країни), ви побачите, що для них членство в НАТО глибоко неприйнятне", - наголосив представник Кремля.

Вочевидь, Пєсков мав на увазі нові заяви президента України Володимира Зеленського, який закликав країни-союзники пришвидшити надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зателефонував Володимиру Зеленському, щоб обговорити ситуацію навколо ескалації на Донбасі

На переконання пана Зеленського, лише це може гарантувати безпеку країни й зупинити тривалий конфлікт на сході України.

Британська газета пише, що раніше президент України озвучував таке прохання у розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і головою уряду Канади Джастіном Трюдо.

"НАТО - єдиний спосіб закінчити війну на Донбасі. ПДЧ для України стане реальним сигналом для Росії ", - цитує газета заяву Зеленського.

У відповідь очільник НАТО написав у твіттері, що альянс "твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України".

Guardian звертає увагу на те, в НАТО пильно стежать за ситуацією. Водночас альянс переконаний, що найкоротший шлях до альянсу пролягає через "внутрішні реформи в Україні", а також зусилля з "розвитку обороноздатності відповідно до стандартів НАТО".