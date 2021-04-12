Українські дрони-камікадзе проти Росії? Forbes про перспективи нової війни

1 година тому

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Росії доведеться заплатити за агресивні та безвідповідальні дії щодо України, заявив в інтерв'ю телеканалу NBC держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує Bloomberg.

За словами Блінкена, президент США Джо Байден дав чітко зрозуміти, що Росії "доведеться платити, будуть наслідки", якщо вона діятиме "агресивно і безвідповідально" щодо України.

Блінкен також зазначив, що перебуває в контакті з європейськими партнерами щодо ситуації з пересуванням російських військ на українському кордоні. Чисельність цих військ найбільша з 2014 року, додав держсекретар.

Досвід Карабаху

Західна преса також приділяє увагу ситуації на російсько-українському кордоні.

Україна може використати у війні з Росією досвід конфлікту в Нагірному Карабаху, пише Forbes із посиланням на експерта з авіації Тома Купера.

Під час цієї "короткої, кровопролитної" війни Азербайджан завдавав нищівного удару по вірменській армії за допомогою турецьких дронів Bayraktar Tactical Block 2 та ізраїльських Harops та Orbiter-1К.

Таким чином Азербайджан знищив "сотні вірменських танків, бойових машин, артилерійських систем та систем протиповітряної оборони".

"Україна може використати організацію та тактику Азербайджану", - пише видання.

А саме, українські військово-повітряні сили можуть перейти на дрони, вважає Том Купер, якого цитує Forbes.

Українські ВПС з 1991 року не придбали жодного пілотованого військового літака, каже експерт. Українські винищувачі та вертольоти часів Холодної війни старіють, а ВПС із бюджетом 300 мільйонів доларів на рік не можуть дозволити собі їх замінити.

І цього робити не варто, вважає Купер.

Велика кількість російських військових літаків розташована близько до українського кордону. Російські зенітно-ракетні комплекси настільки близько, що можуть вдарити по українських літаках, коли ті тільки вилітають.

Тож купувати нові військові літаки "неекономно, та й немає сенсу", каже Купер.

Замість цього українським ВПС варто перейти на дрони, зокрема дрони-камікадзе, каже Купер. У разі війни вони зможуть напасти на російську армію, виводячи з ладу системи повітряної оборони, знищуючи танки та інше озброєння.

Єдине питання, звичайно, наскільки Київ прихильний до цієї ідеї і наскільки ефективно Москва може дати відсіч таким маневрам.

"Незрозуміло, як Росія може на це відповісти. Однак Купер заявляє, що російські системи протиповітряної оборони не здатні побороти нашестя дронів і дронів-камікадзе", - пише видання.

"Вони не можуть перевершити останнє покоління західної зброї", - каже Купер, додаючи, що Росія потребує кращих ППО та систем радіоелектронної боротьби.

Україна може навіть застосувати більшу кількість дронів, аніж у Росії є ракет, додає газета. 095 8727437 Олена Кровальчук

У 2019 році Україна почала купувати дрони TB2 в турецької компанії Baykar, зазначає видання. У грудні Київ та Анкара підписали угоду, що дозволяє Україні виробляти свою копію TB2.

Водночас Україна розробляє власні дрони-камікадзе.

Автор фото, Офіс президента

Російські танки-роботи

Тим часом Росія представила перший підрозділ танків-роботів, який може бути відправлений в Україну, пише британська The Daily Express.

До цього підрозділу ввійдуть п'ять танків Уран-9, які можуть дистанційно керуватися солдатами, та 20 бойових машин.

"Ми сподіваємося продовжити розширювати лінійку роботів, на які, звичайно, зараз є попит в армії", - заявив минулого тижня міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час візиту до 766 управління виробничо-технологічної комплектації, де виготовляють робототехнічні комплекси.

"Очікується, що це будуть важкі роботи (для розмінування) і все, що стосується подальшого розвитку розвідників, роботів радіаційної та хімічної розвідки, це стосується надводних і підводних роботів", - додав він.

А в британській The Telegraph вийшла стаття під заголовком "Українці бояться повторення кровопролиття 2014 року".

"Стурбовані. Занепокоєні. Звиклі до цього. Запитайте цивільних з обох боків лінії фронту на сході України, як вони відчувають себе посеред найдовшої європейської війни з 1945 року, і вони зазвичай дадуть відповідь якою-небудь комбінацією з цих слів", - пише газета.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС