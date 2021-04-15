"Блеф Путіна" чи "запрошення на бійку". ЗМІ про стягування російських військ

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Український військовий на позиції у Донецькій області

Британські та американські ЗМІ занепокоєні ситуацією на російсько-українському кордоні. Вони пишуть про необхідність нової стратегії Заходу щодо Росії.

Британське видання Guardian у редакційній статті закликає як США, так і ЄС чітко продемонструвати солідарність з Україною на тлі стягування Кремлем військової техніки та сил до її кордонів.

"Збільшення військової присутності Росії є тестом на рішучість Заходу. Україна ж достатньо настраждалась від територіальної агресії сусіда", - стверджує часопис.

На думку видання, мета військових "авантюр" Путіна полягає в тому, щоб показати себе в ролі сильного лідера, який протистоїть Заходу, а також зміцнити почуття національної гордості росіян після втрати країною статусу суперсили.

"Такий порядок денний важливий для президента, якому більше нічого запропонувати власному народу" на тлі корупції, авторитаризму й економічної стагнації, вважає редакція Guardian.

"Якщо США відступлять, Путін сприйме це як ліцензію на розширення того, що він бачить "сферою свого впливу" в Європі - можливо, із застосуванням сили", - попереджають журналісти.

Няньчення марнославства як метод дипломатії

Головний політичний кореспондент видання Financial Times Філіп Стівенс вважає, що нещодавній дзвінок Джозефа Байдена до російського лідера Володимира Путіна з пропозицією щодо зустрічі на нейтральній території був вдалим рішенням.

"Оскільки Путін, очевидно, загрожує війною в Європі, керуючи загрозливим нарощуванням російських військ на східному кордоні України, виникають дві думки: російський президент не збирається змінювати свою поведінку. Як США, так і Європа мають з ним розібратися", - пише Стівенс.

На тлі геополітичного програшу Путіна після перемоги Байдена на виборах Стівенс вважає доцільним розглядати нещодавню телефонну розмову як апелювання до марнославства російського президента, "позаяк той прагне, щоб до нього ставилися як до лідера нації, що стоїть на рівні зі США".

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На його думку, західні дипломати не певні, що робити з нарощуванням російських військ на українському кордоні, проте "незалежно від кінцевих військових намірів Кремля, розгортання Путіна привернути увагу Білого дому".

"Успішною вона буде чи ні, зустріч [Байдена з Путіним] внесе ясність. І якщо, потішивши его Путіна, можна зняти певну напругу в відносинах, то чому б ні", - вважає автор.

Але він не очікує значних змін в американсько-російських відносинах: "Де є можливість, Захід має працювати з Росією - лише не на умовах Путіна".

"Малоймовірно, проте можливо"

Про необхідність вироблення Заходом стратегії щодо російських сил на кордоні з Україною пише й авторитетний незалежний американський військовий портал Stars and Stripes.

"Швидке нарощування російських військ [біля українського кордону] протягом останніх тижнів викликало побоювання, що наближається масштабне вторгнення в Україну, проте непевність щодо цілей Москви змушує США та їхніх європейських союзників шукати послідовну стратегію, щоб запобігти потенційній кризі", - пише портал.

Він зауважує, що, за словами аналітиків, мотиви Путіна залишаються незрозумілими: чи він "напрошується на бійку" в Україні, чи "блефує, щоб випробувати нову адміністрацію Байдена", чи намагається відвернути росіян від внутрішніх політичних та економічних проблем.

На думку військових чиновників США, перспектива нових наступальних дій з боку Росії видається "малоймовірною, проте можливою", йдеться у статті.

Українські військові посилилися в порівнянні з 2014 роком, зокрема завдяки підтримці з боку США та НАТО, тому "вторгнення коштувало б Росії дорожче", вважає Stars and Stripes.

"Ціна (вторгнення) перевищує користь від нього, - стверджує Мелінда Херінг, експертка з пострадянського простору аналітичного центру Atlantic Council. - Це вже не буде прогулянка парком, як то було в Криму".

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС