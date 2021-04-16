"Це було навмисно" - Данілов про збитий Іраном літак МАУ

1 година тому

Автор фото, Unain

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що відмова Ірану надати повний доступ до розслідування обставин збиття літака МАУ переконала його в тому, що літак збили навмисно.

Про це він заявив канадському виданню Globe and Mail.

На думку пана Данілова, Іран збив літак ймовірно для того, щоб припинити військову ескалацію зі США.

Літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, був збитий у небі над Іраном 8 січня 2020 року. Загинули всі 176 людей на його борту, серед яких були громадяни шести країн - Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

"Іран не дозволяє нікому вивчати цю трагедію, і вони затримують або уповільнюють будь-які розслідування. Той факт, що вони самі проводять розслідування, - досить дивує, ввічливо кажучи", - сказав пан Данілов у інтерв'ю виданню.

Він каже, що не вірить, що це сталося випадково: "Це було навмисно. Це була свідома атака".

Українська влада погоджується з думкою пана Данілова. Але влада Канади, одного з найближчих союзників Києва, не підтримує таку позицію України, пише видання.

Втім, Канада продовжує засвідчувати невдоволення через розслідування іранською стороною, що звинувачує у збитті літака "людський фактор".

Катастрофа сталася тієї ж ночі, коли Іран обстріляв американські бази в Іраку у відповідь на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані за п'ять днів до того.

Військова криза, яка певний час загрожувала перерости у війну в регіоні, швидко вгамувалася після того, як в літак МАУ влучили дві ракети незабаром після його злету з тегеранського аеропорту.

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Через кілька годин тодішній президент США Дональд Трамп написав у Твіттері: "Усе добре!", сигналізуючи про неочікувану деескалацію після того, як з'ясувалося, що в результаті іранських ударів ніхто з американських військових не загинув, пише видання.

Іран згодом визнав, що літак збила система протиповітряної оборони країни, яка тієї ночі була в стані підвищеної тривоги в очікуванні можливого удару США у відповідь. В остаточному звіті іранського розслідування причиною катастрофи назвали "людську помилку".

Влада Канади та України назвали звіт, опублікований минулого місяця, незадовільним. За інформацією з Ірану, десятьом особам висунули обвинувачення у справі про збиття літака.

"Чому ви це зробили?"

Пан Данілов сказав Globe and Mail, що не ділився своєю теорією з канадською владою, але розповів, що прямо спитав про це секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані під час свого офіційного візиту в Тегеран після аварії.

Той лише запевнив, що його політична фракція не мала стосунку до того, що сталося з рейсом 752.

"Коли я був у Тегерані, я прямо спитав у свого колеги: "Чому ви це зробили?" Він мені дуже чесно відповів: що вони були не зацікавлені у збитті цього літака, але що Іран - це країна, де існують різні групи впливу. Там є щонайменше три різних військових групи, підпорядковані трьом різним командуванням, зокрема "Корпус вартових Ісламської революції", але не лише вони", - розповів пан Данілов.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тіла загиблих на місці катастрофи

Євген Єнін, заступник міністра закордонних справ України, що зараз займається питанням збиття літака в координації з іншими країнами, громадяни яких загинули в катастрофі, заявив, що пан Данілов у своїх заявах представляє позицію всього уряду.

"Уряд України вимагає чесного та об'єктивного розслідування причин трагедії Іраном, - сказав пан Єнін. - Ми не віримо у версію "людської помилки", поки не побачимо доказів".

За словами Єніна, Іран відмовився назвати Україні імена та посади десяти людей, яких там нібито звинуватили у зв'язку з катастрофою, і навіть у чому конкретно їх звинувачують.

Канадський уряд відмовився коментувати заяви пана Данілова, натомість повторив слова про своє невдоволення через те, що Іран завадив проведенню незалежного розслідування.

Незабаром Канада збирається оприлюднити звіт власного розслідування.

На думку пана Данілова, в ніч проти 8 січня 2020 року Іран намагався створити ситуацію для відвертання уваги, що допомогло б поставити ескалацію на паузу.

Він порівняв це зі збиттям літака MH17 у 2014 році.

"Якщо ви згадаєте MH17, який росіяни збили за наказом військового керівництва… активні військові дії після тієї катастрофи припинилися, тому що весь світ сконцентрувався на тому, щоб зрозуміти, що сталося. ... Якщо таку саму логіку застосувати до того, що сталося 8 січня, сталося вбивство Сулеймані, після чого очікували справжньої війни. Після збиття літака та загибелі, разом з іншими, наших громадян, ця [повномасштабна війна] змістилася з першого місця за пріоритетом на десяте", - розповів секретар РНБО.

Росія заперечує свою причетність до збиття рейсу МН17 у небі над Донеччиною у липні 2017 року.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC