"Суперліга вбиває футбол". Що пише європейська преса про новий проєкт

38 хвилин(и) тому

"Поверніть нам наш футбол", "Ліга жадібності", "Суперліга вбиває футбол" - з такими заголовками вийшли європейські газети після того, як 12 клубів зголосилися приєднатися до нової європейської Суперліги (ЄСЛ).

Західна преса бачить у новому проєкті оголошення "війни" футбольному світу.

Британія

Через новину про створення ЄСЛ спорт перемістився з останніх сторінок на перші в британській пресі. До створення Суперліги долучилися шість англійських клубів.

Daily Mail назвала проєкт "лігою жадібності", а The Sun - "великим грабунком гри".

"Я зроблю все можливе, щоб дати цьому абсурдному плану червоне світло", - написав британський прем'єр Борис Джонсон у The Sun.

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Metro пише, що нова ліга також отримала "червону картку" від принца Вільяма, а Times цитує його слова про те, що Суперліга, яка може розпочатися вже у серпні, "нашкодить грі, яку ми любимо".

Financial Times повідомила, що клуби, які долучилися до Суперліги, отримають до 300 мільйонів євро "привітального бонусу".

А в редакційній колонці газета пише про "битву за душу європейського футболу": "Суперечка підіймає питання про сутність футболу: це просто бізнес або дещо більше?"

На думку видання, в будь-якому разі вирішувати майбутнє футболу мають не політики, а гравці, клуби, менеджери, за необхідності суди, та найбільше - вболівальники.

Розробити ідею Суперліги могли лише "ті, хто щиро ненавидить футбол" - ненавидять "настільки, що вони хочуть підрізати, вихолостити, розчленувати його, від місцевих ігор до Кубка світу", - вважає спортивний редактор Guardian.

Газета також оприлюднила неопублікований документ, в якому 12 команд вбачають у своїй ідеї "комплексне рішення для критичних проблем, з якими стикається спорт".

На думку клубів-засновників, вболівальники отримають те, що "вони хочуть і на що заслуговують": найкращі гравці та світові клуби змагатимуться один з одним протягом року.

Італія: "Вогнище жадібності"

"Ви що подуріли? Суперліга вбиває футбол", - обурюється в заголовку щоденне італійське видання TuttoSport.

"Ювентус", "Інтер" та "Мілан": вогнище жадібності", - критикує ідею в редакційній статті спортивне видання La Gazzetta dello Sport.

Суперліга знищує ідею того, що заслуги є передумовою для участі, пише La Repubblica. Видання зазначає велику роль JP Morgan та "деяких наймогутніших юридичних компаній світу" у створенні нової Суперліги, яких "не лякає масове невдоволення".

Видання Il Fatto Quotidiano вважає, що творці Суперліги "хочуть вбити пристрасть до гри в ім'я прибутку… і перетворити вболівальників на простих споживачів".

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Як і деякі інші видання, газета пише, що проєкт європейської Суперліги - це спроба перетворити європейський футбол на турнір на кшталт NBA: "Величезний матч щовечора, гравці, яким платять десятки мільйонів за сезон, страшенно дорогі квитки й аудиторія в мільярди людей".

Такий варіант - дуже далекий від ідеї європейського футболу та спорту в цілому.

"Футбольні боси готові пожертвувати духом гри, казковими історіями на кшталт "Лестер" чи "Аталанти" та принципом, за яким Давид може хоча б раз здолати Голіафа, який є тим, що робить футбол найвеличнішим видом спорту в світі", пише газета.

Іспанія: "Війна в європейському футболі"

Провідні іспанські видання пишуть на перших шпальтах про "війну в європейському футболі" через створення Суперліги, зокрема популярна газета ABC.

У колонці на сайті ABC журналіст Сальвадор Сострес пише, що суперники - "Реал" Мадрид та "Барселона", два з трьох іспанських клуби, які увійшли до проєкту, - мають стати союзниками в новій лізі.

"Ця стратегія - єдина, що гарантуватиме дохід, потрібний їм для залучення чудових гравців та можливості розраховувати на технічних експертів, стадіони та переваги, які їм, без сумніву, потрібні для того, щоб залишатися серед найкращих", - пише він.

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На думку El Pais, створення Суперліги може призвести до кардинальних змін у змаганнях та футбольній індустрії.

А El Mundo пише, що 12 команд, які долучилися до створення Суперліги, "ламають порядок у футболі". Власні джерела газети, близькі до створення ЄСЛ, розповіли, що, на думку великих європейських клубів, формула Ліги чемпіонів вже втратила актуальність і прибутки від неї зменшилися.

"Ось чому компанії з фінансовими проблемами після удару пандемії вважають, що знайшли нову курку, що несе золоті яйця. І вони планують експлуатувати її без жодних посередників, окрім самих себе", - пише El Mundo.

Франція: "Ніколи не пробачимо"

Французька спортивна газета L'Equipe називає членів Суперліги "зрадниками спільного ідеалу". "Якщо вони продовжать свій проєкт, ми їм ніколи не пробачимо, - пише видання в редакційній статті. - Не пробачимо їм, якщо вони його і не продовжать."

"Вони показали, що готові знищити європейський футбол, його сутність, його історію та його красу своїм цинізмом та жадібністю", - пише газета.

А видання So Foot бачить у відокремленні 12 команд можливість "нарешті дихати вільно".

"Якщо турнір на кшталт NBA стане реальністю, це підвищить інтригу", пише газета. Команди, як от "Аякс", "Порту", "Рома" чи "Наполі" зможуть дістатися до фінальних етапів Ліги чемпіонів і мати справжній шанс на перемогу.

"Це також означатиме, що деякі легендарні європейські команди зможуть відчути друге дихання: чи можемо ми мріяти побачити зліт "Рейнджерс" (Глазго), "Динамо" (Київ) чи "Панатінаїкос" в наступні кілька років? Чи можемо ми уявити "Лестер" чи "Вест Гем" наступними "Астон Вілла" та "Ноттінгем Форест" 2020-х чи 2030-х років? Так, можемо. І це захопливо", - пише видання.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC