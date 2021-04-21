"Я мию лише руки і статеві органи". Як пандемія вплинула на гігієну

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До пандемії більшість людей щодня приймали душ. Але звички змінилися.

Пандемія коронавірусу позначилася на всіх сферах життя людей. За рік локдаунів і самоізоляції змінилося й ставлення до особистої гігієни, розповідає британська Guardian.

Газета ставить питання: чи це погано і чи повернеться людство до доковідних правил дотримання чистоти тіла.

"Ми стали страшенними бруднулями"

До пандемії Саймон Кліффорд, дизайнер-елекронщик з курортного англійського містечка Грейт Ярмут, щодня приймав душ і міняв чисту натільну білизну.

"Локдаун і довгі тижні роботи вдома показали, що тепер нема потреби скрупульозно дотримуватися особистої гігієни. Це стало менш важливо, ніж ми вважали раніше", - розповів він Guardian.

За словами Саймона, труси він міняє раз на два дні, а шкарпетки - раз на три, "якщо не доводиться надто багато ходити". Лише через день він приймає душ і продовжує використовувати дезодорант, оскільки він обіцяє "48-годинний захист".

Чи створює новий режим незручності для тих, хто поруч? Саймон, який вже повернувся на роботу в офіс, пояснює: "Ніхто не скаржився. У мене на роботі є кілька хороших друзів, які б сказали. То ж я не бачу жодних причин для того, щоб митися частіше."

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Джек був змушений самоізолюватися, оскільки належав до групи високого ризику. Він розповів газеті, що не мив волосся з лютого 2020 року.

"Я приймаю душ, лише якщо мені потрібно вийти з дому. В мене є відчуття, що моя шкіра стала набагато здоровішою", - переконаний він, хоча й визнає, що починає відчувати запах тіла "приблизно через три з половиною тижні".

Ще один читач розповів газеті, що "миє лишу руки і статеві органи, а решту тіла майже перестав".

"Ми стали страшенними бруднулями", - констатує Guardian.

Що каже статистика

Відтоді, як пандемія стала невід'ємною частиною життя британців, вони стали частіше мити руки, а от решту тіла - значно рідшеї, показує статистика.

Опитування державного ресурсу YouGov показало, що у лютому 17% британців менше милися в душі, майже третина рідше одягала чистий одяг, і чверть рідше мила волосся.

За даними аналітиків роздрібної торгівлі Mintel, 28% стали купувати менше дезодорантів. Серед молоді це показник значно більший: 45% представників покоління Z та 40% міленіалів відмовляються від дезодорантів.

Опитування компанії GSK Consumer Health виявило, що лише 9% людей покращили режим гігієни ротової порожнини, хоча стали їсти набагато більше, а 5% заявили, що перестали робити це взагалі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 5% опитаних британців заявили, що перестали чистити зуби взагалі

Емілія Грінслейд, аналітик засобів особистої гігієни компанії Mintel, відзначила, що останнім часом британці насправді приділяють більше уваги дезінфекції рук та пранню.

Натомість, за її словами, вони значно зменшили використання дезодорантів, продуктів догляду за волоссям та епіляції. Це, каже вона, - наслідок великих змін у тому, як люди тепер спілкуються та працюють.

А це нормально?

Використання меншої кількості води та електроенергії, а також різноманітних продуктів із догляду за тілом, які зазвичай запаковані у пластик, є очевидними перевагами для довкілля.

Але "похмура правда" полягає в тому, що ігнорування базових правил гігієни може бути ознакою проблем із психічним здоров'ям, що стали наслідком стресів і тривог, спричинених пандемією, наголошує газета.

Втім, багато хто намагається знаходити позитив у нових реаліях.

Скажімо, Даніелла Ворделл, державна службовиця з Пенкейтленду поблизу Единбурга, стала мити і сушити волосся феном один раз на тиждень, хоча раніше робила це щовечора. Вона радіє, що економить багато часу, адже на третій чи четвертий день стала використовувати сухий шампунь, і її волосся "не жирніє так швидко".

Газета пише, що громадяни розвинених країн повинні переосмислити свої стандарти чистоти і економити такий дорогоцінний ресурс, як вода. На переконання газети, щоденний душ чи ванна - це "шокуюча розкіш, коли кожна десята людина у світі все ще не має доступу до чистої води".

"Читачі старшого віку пам'ятають, що купатися максимум раз на тиждень було абсолютно прийнятним, - веде далі Guardian. - У 80-ті роки недільна ванна на ніч була нормою".

Та й занадто часте використання миючих і дезінфікуючих засобів може мати негативні наслідки, адже вони висушують шкіру і вбивають "мікробіом шкіри - популяцію бактерій, які живуть на ній".

Це особливо небезпечно для тих, хто потерпає від такого стану, як атопічний дерматит.

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Проте існує й інша думка. Представник Британської асоціації дерматологів Анджалі Махто вважає, що щоденне миття є необхідним, особливо після фізичних вправ або сильного потовиділення.

"Для певних ділянок тіла, як от пахв і паху, там, де стикаються складки шкіри, я вважаю за необхідне належним чином видаляти бруд, піт і те, що збирається на поверхні шкіри", - пояснює вона, додаючи, що не варто користуватися надто гарячою водою і сильно парфумованими засобами гігієни щодня.

Чи повернуться британці до своїх колишніх звичок чистити зуби двічі на день, раз або два на день приймати душ і щодня вбиратися у чистий одяг?

Відповіді на це питання наразі нема, адже є всі ознаки того, що віддалена робота і зменшення "живого спілкування" між людьми вже стали "новою нормою", підсумовує Guardian.

Підготувала Наталка Матюхіна, Моніторинг ВВС