Путін показав Заходу кулак. Західні ЗМІ про погрози президента Росії

21 хвилин(и) тому

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Попри те, що цьогорічне звернення Володимира Путіна до Ради Федерації РФ було присвячено переважно внутрішнім та соціальним питанням, міжнародна преса звернула увагу на короткі, проте гучні заяви щодо Заходу.

Йдеться про застереження від "недружніх акцій стосовно Росії" та перетин "червоних ліній", які Москва визначатиме самостійно.

"Більшу частину своєї промови Путін присвятив обіцянкам кращих часів попереду та більшої підтримки з боку уряду росіянам, які переживають економічні труднощі. Та свої найгарячіші заяви він залишив на кінець, давши міжнародній спільноті сигнал: будь-хто, хто погрожуватиме Росії "пошкодує про це так, як ніколи не шкодував ні про що інше", - пише Washington Post.

Іспанська ABC звернула увагу на те, що цьогорічне послання російського президента було найкоротшим з усіх попередніх.

"На відміну від попередніх років, цього разу він не зробив жодних сенсаційних заяв", - пише видання.

"Його промова була сконцентрована довкола соціальних проблем, які після 20 років його перебування біля влади і досі не вирішені, та попри нинішню конфліктну ситуацію, що має відношення до Заходу та сусідньої України, про ці напружені відносини він сказав дуже мало слів", - йдеться у статті.

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Промова Путіна була "сповнена погроз" на адресу Заходу, а попри напругу у відносинах з Україною, очільник Кремля не анонсував жодних військових та зовнішньополітичних кроків, пише The New York Times.

Видання підкреслює, що російський президент виголошував промову на тлі нарощування російських військ біля українського кордону, але прогнози деяких аналітиків, які припускали, що він використає звернення для введення військ в Україну, не справдилися.

Проте зарано казати, чи вирішив Путін зупинитися у своїх зовнішньополітичних амбіціях.

"Перебуваючи третє десятиліття біля влади, він виглядає більш ніж будь-коли впевненим у своїй особливій, історичній ролі батька відродженого російського народу, який і вдома і за кордоном веде боротьбу з лякливим і лицемірним Заходом, що прямує до морального занепаду", - пише видання.

The New York Times цитує російську аналітикиню Тетяну Станову, яка каже, що зверхність та пихатість російського лідера становлять загрозу.

"Коли ти думаєш, що розумніший і сильніший за всіх навколо тебе, ти думаєш, що маєш певний історичний мандат на більш широкомасштабні дії", - каже вона.

The Wall Street Journal теж звернула увагу на погрози противникам Путіна на тлі нарощення російських сил біля України та протестів на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Заяви російського президента у бік Заходу свідчать про те, що він вирішив зайняти більш жорстку позицію щодо своїх суперників, пише газета.

"У своїх промовах Путін часто протягував своїм партнерам руку для співпраці. Тепер ця рука перетворилася на кулак", - сказав у коментарі виданню Директор незалежної московської консалтингової компанії Центр політичної інформації, Олексій Мухін.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.